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В России нашли потенциальную основу новых антибиотиков - РИА Новости, 19.06.2023
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Наука
 
09:00 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/nauka-1878627466.html
В России нашли потенциальную основу новых антибиотиков
В России нашли потенциальную основу новых антибиотиков - РИА Новости, 19.06.2023
В России нашли потенциальную основу новых антибиотиков
Противомикробную активность наночастиц аспарагината хитозана исследовали ученые СГУ совместно с коллегами из УрФУ. По их словам, синтезированное ранее... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:00
2023-06-19T09:00
наука
навигатор абитуриента
наука
университетская наука
уральский федеральный университет
россия
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
саратовский государственный университет
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Противомикробную активность наночастиц аспарагината хитозана исследовали ученые СГУ совместно с коллегами из УрФУ. По их словам, синтезированное ранее соединение может стать основой целого ряда новых лекарств, в том числе антибиотиков. Результаты опубликованы в журнале Microbyology.Хитозан – производное природного полимера хитина, ключевого элемента экзоскелета членистоногих. Это соединение обладает антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием. В некоторых условиях вещество способно проявлять антитоксическую, иммуностимулирующую и противовоспалительную активность, рассказали ученые.Команда исследователей Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) совместно с коллегами из УрФУ ранее синтезировала аспарагинат хитозана – производное хитозана и L-аспарагиновой кислоты. Новая работа коллектива посвящена изучению биологической активности наночастиц этого соединения, обладающего, по словам создателей, большими перспективами в фармакологии и биотехнологиях.Для получения наночастиц научный коллектив разработал новый метод, по их словам, не описанный в мировой и отечественной литературе.&quot;Добавление наночастиц нашего соединения приводило к массовой гибели стафилококка, кишечной палочки и других грамположительных и грамотрицательных бактерий. В перспективе мы намерены использовать эти свойства нашего соединения для разработки новых антибиотиков&quot;.Соединение, как объяснили ученые, полностью совместимо с клетками крови и другими тканями организма. Биотестирование показало, что наночастицы нового соединения способны в несколько раз ускорять рост клеток соединительной ткани."Полученные нами результаты говорят о том, что наночастицы аспарагината хитозана могут найти широкое применение при создании принципиально новых видов лекарственных форм и вакцин, а также будут востребованы в разных биологических и фармакологических технологиях", – отметила Шиповская.В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследование свойств наночастиц аспарагината хитозана.СГУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20230615/nauka-1878030361.html
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навигатор абитуриента, наука, университетская наука, уральский федеральный университет, россия, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , саратовский государственный университет
Наука, Навигатор абитуриента, Наука, Университетская наука, Уральский федеральный университет, Россия, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Саратовский государственный университет

В России нашли потенциальную основу новых антибиотиков

© iStock.com / NastasicДевушка держит таблетку в лаборатории
Девушка держит таблетку в лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© iStock.com / Nastasic
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Противомикробную активность наночастиц аспарагината хитозана исследовали ученые СГУ совместно с коллегами из УрФУ. По их словам, синтезированное ранее соединение может стать основой целого ряда новых лекарств, в том числе антибиотиков. Результаты опубликованы в журнале Microbyology.
Хитозан – производное природного полимера хитина, ключевого элемента экзоскелета членистоногих. Это соединение обладает антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием. В некоторых условиях вещество способно проявлять антитоксическую, иммуностимулирующую и противовоспалительную активность, рассказали ученые.
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15 июня, 05:00
Команда исследователей Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) совместно с коллегами из УрФУ ранее синтезировала аспарагинат хитозана – производное хитозана и L-аспарагиновой кислоты. Новая работа коллектива посвящена изучению биологической активности наночастиц этого соединения, обладающего, по словам создателей, большими перспективами в фармакологии и биотехнологиях.
Для получения наночастиц научный коллектив разработал новый метод, по их словам, не описанный в мировой и отечественной литературе.
«

"Добавление наночастиц нашего соединения приводило к массовой гибели стафилококка, кишечной палочки и других грамположительных и грамотрицательных бактерий. В перспективе мы намерены использовать эти свойства нашего соединения для разработки новых антибиотиков".

Анна Шиповская просматривает научные результаты молодых ученых по исследованию биоцидной активности наночастиц аспартата хитозана
Анна Шиповская
профессор физической химии, заведующая кафедрой полимеров на базе ООО "Акрипол" СГУ
Соединение, как объяснили ученые, полностью совместимо с клетками крови и другими тканями организма. Биотестирование показало, что наночастицы нового соединения способны в несколько раз ускорять рост клеток соединительной ткани.
"Полученные нами результаты говорят о том, что наночастицы аспарагината хитозана могут найти широкое применение при создании принципиально новых видов лекарственных форм и вакцин, а также будут востребованы в разных биологических и фармакологических технологиях", – отметила Шиповская.
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В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследование свойств наночастиц аспарагината хитозана.
СГУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
 
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