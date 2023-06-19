https://ria.ru/20230619/nauka-1878627466.html

В России нашли потенциальную основу новых антибиотиков

В России нашли потенциальную основу новых антибиотиков - РИА Новости, 19.06.2023

В России нашли потенциальную основу новых антибиотиков

Противомикробную активность наночастиц аспарагината хитозана исследовали ученые СГУ совместно с коллегами из УрФУ. По их словам, синтезированное ранее... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T09:00

2023-06-19T09:00

2023-06-19T09:00

наука

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университетская наука

уральский федеральный университет

россия

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

саратовский государственный университет

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Противомикробную активность наночастиц аспарагината хитозана исследовали ученые СГУ совместно с коллегами из УрФУ. По их словам, синтезированное ранее соединение может стать основой целого ряда новых лекарств, в том числе антибиотиков. Результаты опубликованы в журнале Microbyology.Хитозан – производное природного полимера хитина, ключевого элемента экзоскелета членистоногих. Это соединение обладает антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием. В некоторых условиях вещество способно проявлять антитоксическую, иммуностимулирующую и противовоспалительную активность, рассказали ученые.Команда исследователей Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) совместно с коллегами из УрФУ ранее синтезировала аспарагинат хитозана – производное хитозана и L-аспарагиновой кислоты. Новая работа коллектива посвящена изучению биологической активности наночастиц этого соединения, обладающего, по словам создателей, большими перспективами в фармакологии и биотехнологиях.Для получения наночастиц научный коллектив разработал новый метод, по их словам, не описанный в мировой и отечественной литературе."Добавление наночастиц нашего соединения приводило к массовой гибели стафилококка, кишечной палочки и других грамположительных и грамотрицательных бактерий. В перспективе мы намерены использовать эти свойства нашего соединения для разработки новых антибиотиков".Соединение, как объяснили ученые, полностью совместимо с клетками крови и другими тканями организма. Биотестирование показало, что наночастицы нового соединения способны в несколько раз ускорять рост клеток соединительной ткани."Полученные нами результаты говорят о том, что наночастицы аспарагината хитозана могут найти широкое применение при создании принципиально новых видов лекарственных форм и вакцин, а также будут востребованы в разных биологических и фармакологических технологиях", – отметила Шиповская.В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследование свойств наночастиц аспарагината хитозана.СГУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230615/nauka-1878030361.html

https://ria.ru/20230524/nauka-1873592802.html

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навигатор абитуриента, наука, университетская наука, уральский федеральный университет, россия, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , саратовский государственный университет