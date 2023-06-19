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Российские ученые научились управлять свойствами композитных материалов - РИА Новости, 19.06.2023
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Наука
 
03:00 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/nauka-1878093747.html
Российские ученые научились управлять свойствами композитных материалов
Российские ученые научились управлять свойствами композитных материалов - РИА Новости, 19.06.2023
Российские ученые научились управлять свойствами композитных материалов
Ученые Томского политеха предложили недорогой и энергоэффективный метод управления структурой композиционных материалов на основе нитридов для использования в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T03:00
2023-06-19T03:00
наука
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ученые Томского политеха предложили недорогой и энергоэффективный метод управления структурой композиционных материалов на основе нитридов для использования в электронике, авиационной и автомобильной промышленности. Результаты опубликованы в журнале Materials Letters.В последние годы композиционные материалы на основе нитридов находят широкое применение в электронике, авиационной и автомобильной промышленности, строительстве, машиностроении и других отраслях благодаря уникальному сочетанию электрических, термических и механических свойств.Ученые Томского политехнического университета отметили, что для получения таких веществ наиболее перспективен метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС-синтеза) – горения на воздухе смесей нанопорошка алюминия с оксидами металлов. Перспективным этот метод делает его малая энергоемкость, короткое время обработки и дешевизна.Управляя давлением или регулируя состав газовой атмосферы в химическом реакторе, ученые могут управлять составом продуктов СВС-синтеза. Однако контролировать морфологию ("форму" или "внешний вид") получаемых структур до сих пор практически не удавалось.Исследователи Томского политеха экспериментально продемонстрировали возможность управления морфологией кристаллических продуктов, полученных методом СВС-синтеза."Мы экспериментально доказали, что введение незначительного количества добавок в реакционную смесь при одновременном воздействии магнитным полем позволяет практически "управлять" морфологией, или, упрощенно, "внешним видом" образующихся структур", – рассказал профессор отделения естественных наук Томского политеха Андрей Мостовщиков.По его словам, это происходит из-за взаимодействия добавок (и продуктов их реакции при СВС-синтезе) с магнитным полем и их дрейфа под действием поля, что приводит к кристаллизации продуктов реакции в определенной форме.По мнению ученых, в перспективе можно будет получать продукты СВС-синтеза заданной морфологии путем введения незначительного количества добавок в систему и одновременного воздействия физическими полями, в данном случае магнитным."Материалы, полученные с применением созданных нами кристаллических структур, могут обладать дополнительными улучшенными свойствами – повышенной теплопроводностью, износостойкостью, меньшей горючестью, лучшими магнитными свойствами. Применение таких продуктов в составе композитов поможет повысить эксплуатационные характеристики существующих материалов", – подчеркнул Андрей Мостовщиков.Он отметил, что при получении материалов методом СВС-синтеза часто возникает проблема, связанная с образованием спеченных продуктов реакции, которые нужно дополнительно измельчать. А синтез по предложенной методике позволяет получать в том числе более рыхлые структуры, что облегчит их последующую переработку, сообщил исследователь.В будущем ученые планируют продолжить исследования продуктов, получаемых по разработанной технологии, в составе композиционных материалов (керамик, наполненных полимеров) и абразивных материалов.ТПУ является участником государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20230614/nauka-1877778658.html
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Наука, Навигатор абитуриента, Наука, Университетская наука, Томский политехнический университет, Россия

Российские ученые научились управлять свойствами композитных материалов

© iStock.com / Rost-9DКонцепция структуры композитного материала
Концепция структуры композитного материала - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© iStock.com / Rost-9D
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ученые Томского политеха предложили недорогой и энергоэффективный метод управления структурой композиционных материалов на основе нитридов для использования в электронике, авиационной и автомобильной промышленности. Результаты опубликованы в журнале Materials Letters.
В последние годы композиционные материалы на основе нитридов находят широкое применение в электронике, авиационной и автомобильной промышленности, строительстве, машиностроении и других отраслях благодаря уникальному сочетанию электрических, термических и механических свойств.
Ученые Томского политехнического университета отметили, что для получения таких веществ наиболее перспективен метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС-синтеза) – горения на воздухе смесей нанопорошка алюминия с оксидами металлов. Перспективным этот метод делает его малая энергоемкость, короткое время обработки и дешевизна.
Композитный материал - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Российская разработка улучшит энергоэффективность композитных материалов
14 июня, 09:00
Управляя давлением или регулируя состав газовой атмосферы в химическом реакторе, ученые могут управлять составом продуктов СВС-синтеза. Однако контролировать морфологию ("форму" или "внешний вид") получаемых структур до сих пор практически не удавалось.
Исследователи Томского политеха экспериментально продемонстрировали возможность управления морфологией кристаллических продуктов, полученных методом СВС-синтеза.
«
"Мы экспериментально доказали, что введение незначительного количества добавок в реакционную смесь при одновременном воздействии магнитным полем позволяет практически "управлять" морфологией, или, упрощенно, "внешним видом" образующихся структур", – рассказал профессор отделения естественных наук Томского политеха Андрей Мостовщиков.
© Фото : предоставлено Андреем МостовщиковымДрузы кристаллов
Друзы кристаллов
Друзы кристаллов
© Фото : предоставлено Андреем Мостовщиковым
1 из 2
© Фото : предоставлено Андреем МостовщиковымНитевидные кристаллы
Нитевидные кристаллы
Нитевидные кристаллы
© Фото : предоставлено Андреем Мостовщиковым
2 из 2
Друзы кристаллов
© Фото : предоставлено Андреем Мостовщиковым
1 из 2
Нитевидные кристаллы
© Фото : предоставлено Андреем Мостовщиковым
2 из 2
По его словам, это происходит из-за взаимодействия добавок (и продуктов их реакции при СВС-синтезе) с магнитным полем и их дрейфа под действием поля, что приводит к кристаллизации продуктов реакции в определенной форме.
По мнению ученых, в перспективе можно будет получать продукты СВС-синтеза заданной морфологии путем введения незначительного количества добавок в систему и одновременного воздействия физическими полями, в данном случае магнитным.
Сборка самолета - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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5 сентября 2022, 09:00
"Материалы, полученные с применением созданных нами кристаллических структур, могут обладать дополнительными улучшенными свойствами – повышенной теплопроводностью, износостойкостью, меньшей горючестью, лучшими магнитными свойствами. Применение таких продуктов в составе композитов поможет повысить эксплуатационные характеристики существующих материалов", – подчеркнул Андрей Мостовщиков.
Он отметил, что при получении материалов методом СВС-синтеза часто возникает проблема, связанная с образованием спеченных продуктов реакции, которые нужно дополнительно измельчать. А синтез по предложенной методике позволяет получать в том числе более рыхлые структуры, что облегчит их последующую переработку, сообщил исследователь.
Сборка самолета - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
В России разработали новый метод подбора композитов для авиации
5 сентября 2022, 09:00
В будущем ученые планируют продолжить исследования продуктов, получаемых по разработанной технологии, в составе композиционных материалов (керамик, наполненных полимеров) и абразивных материалов.
ТПУ является участником государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030".
 
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