https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879227918.html

Нарышкин объяснил, для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины

Нарышкин объяснил, для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины - РИА Новости, 19.06.2023

Нарышкин объяснил, для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины

Западные страны намеренно "раскручивали" тему контрнаступления Киева в медиапространстве, чтобы оправдывать поставки вооружений и обеспечить единство стран... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:44

2023-06-19T18:44

2023-06-19T18:44

в мире

украина

россия

киев

сергей нарышкин

нато

сергей лавров

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Западные страны намеренно "раскручивали" тему контрнаступления Киева в медиапространстве, чтобы оправдывать поставки вооружений и обеспечить единство стран НАТО, многие из которых уже "устали" от Украины, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. "Западникам было важно раскручивать тему предстоящего украинского контрнаступления в мировом информпространстве. Придававшееся ему явно завышенное значение — это своего рода элемент психической атаки перед боем. Кроме того, постоянное муссирование данной темы позволяло евро-атлантической тоталитарно-либеральной верхушке оправдывать поставки Киеву вооружений и обеспечить единство стран НАТО, многие из которых уже изрядно устали от Украины и ее президента", - сказал Нарышкин. По его словам, "в кулуарах" многие западные военные аналитики выражают сомнения в успехе "украинской авантюры" и оценивают задачи, о которых заявляет Киев, как "недостижимые". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879176108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, сергей нарышкин, нато, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)