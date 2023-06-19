Нарышкин объяснил, для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины
Нарышкин: Запад раскручивал тему контрнаступления Украины для оправдания поставок оружия
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Западные страны намеренно "раскручивали" тему контрнаступления Киева в медиапространстве, чтобы оправдывать поставки вооружений и обеспечить единство стран НАТО, многие из которых уже "устали" от Украины, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
«
"Западникам было важно раскручивать тему предстоящего украинского контрнаступления в мировом информпространстве. Придававшееся ему явно завышенное значение — это своего рода элемент психической атаки перед боем. Кроме того, постоянное муссирование данной темы позволяло евро-атлантической тоталитарно-либеральной верхушке оправдывать поставки Киеву вооружений и обеспечить единство стран НАТО, многие из которых уже изрядно устали от Украины и ее президента", - сказал Нарышкин.
По его словам, "в кулуарах" многие западные военные аналитики выражают сомнения в успехе "украинской авантюры" и оценивают задачи, о которых заявляет Киев, как "недостижимые".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.