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Нарышкин объяснил, для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины - РИА Новости, 19.06.2023
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18:44 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879227918.html
Нарышкин объяснил, для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины
Нарышкин объяснил, для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины - РИА Новости, 19.06.2023
Нарышкин объяснил, для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины
Западные страны намеренно "раскручивали" тему контрнаступления Киева в медиапространстве, чтобы оправдывать поставки вооружений и обеспечить единство стран... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:44
2023-06-19T18:44
в мире
украина
россия
киев
сергей нарышкин
нато
сергей лавров
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Западные страны намеренно "раскручивали" тему контрнаступления Киева в медиапространстве, чтобы оправдывать поставки вооружений и обеспечить единство стран НАТО, многие из которых уже "устали" от Украины, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. "Западникам было важно раскручивать тему предстоящего украинского контрнаступления в мировом информпространстве. Придававшееся ему явно завышенное значение — это своего рода элемент психической атаки перед боем. Кроме того, постоянное муссирование данной темы позволяло евро-атлантической тоталитарно-либеральной верхушке оправдывать поставки Киеву вооружений и обеспечить единство стран НАТО, многие из которых уже изрядно устали от Украины и ее президента", - сказал Нарышкин. По его словам, "в кулуарах" многие западные военные аналитики выражают сомнения в успехе "украинской авантюры" и оценивают задачи, о которых заявляет Киев, как "недостижимые". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, киев, сергей нарышкин, нато, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Нарышкин, НАТО, Сергей Лавров, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин объяснил, для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины

Нарышкин: Запад раскручивал тему контрнаступления Украины для оправдания поставок оружия

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Западные страны намеренно "раскручивали" тему контрнаступления Киева в медиапространстве, чтобы оправдывать поставки вооружений и обеспечить единство стран НАТО, многие из которых уже "устали" от Украины, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
«
"Западникам было важно раскручивать тему предстоящего украинского контрнаступления в мировом информпространстве. Придававшееся ему явно завышенное значение — это своего рода элемент психической атаки перед боем. Кроме того, постоянное муссирование данной темы позволяло евро-атлантической тоталитарно-либеральной верхушке оправдывать поставки Киеву вооружений и обеспечить единство стран НАТО, многие из которых уже изрядно устали от Украины и ее президента", - сказал Нарышкин.
По его словам, "в кулуарах" многие западные военные аналитики выражают сомнения в успехе "украинской авантюры" и оценивают задачи, о которых заявляет Киев, как "недостижимые".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Для англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", заявил Нарышкин
Вчера, 15:23
 
В миреУкраинаРоссияКиевСергей НарышкинНАТОСергей ЛавровСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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