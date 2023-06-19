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В Молдавии никто не наказан за войну против ПМР, заявил Красносельский - РИА Новости, 19.06.2023
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09:23 19.06.2023 (обновлено: 10:17 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/nakazanie-1879059734.html
В Молдавии никто не наказан за войну против ПМР, заявил Красносельский
В Молдавии никто не наказан за войну против ПМР, заявил Красносельский - РИА Новости, 19.06.2023
В Молдавии никто не наказан за войну против ПМР, заявил Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что в Молдавии до сих пор никто не признан... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:23
2023-06-19T10:17
в мире
вадим красносельский
молдавия
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что в Молдавии до сих пор никто не признан ответственным и не наказан за развязывание войны против Приднестровья в 1992 году. "До сих пор никто в Молдове не осознал эту чудовищную ошибку. Нет никакой юридической оценки совершенных преступных деяний, никто не признан ответственным и не наказан за развязывание войны против Приднестровья и убийства его жителей", - сказал Красносельский. Глава ПМР также отметил, что 19 июня 1992 года Молдавия силами своей армии и полиции атаковала город Бендеры. По его словам, тогда "погибли и были ранены сотни мирных приднестровцев". "А все досужие рассуждения про некую "войну с Россией" в 1992 году я воспринимаю лишь как крайне неубедительную попытку "обелить" и оправдать преступления, совершенные против приднестровского народа, которым на самом деле оправданий нет и быть не может", - отметил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872038970.html
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в мире, вадим красносельский, молдавия, приднестровская молдавская республика
В мире, Вадим Красносельский, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика
В Молдавии никто не наказан за войну против ПМР, заявил Красносельский

Лидер Приднестровья Красносельский: в Молдавии никто не наказан за войну 1992 года

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что в Молдавии до сих пор никто не признан ответственным и не наказан за развязывание войны против Приднестровья в 1992 году.
"До сих пор никто в Молдове не осознал эту чудовищную ошибку. Нет никакой юридической оценки совершенных преступных деяний, никто не признан ответственным и не наказан за развязывание войны против Приднестровья и убийства его жителей", - сказал Красносельский.
Глава ПМР также отметил, что 19 июня 1992 года Молдавия силами своей армии и полиции атаковала город Бендеры. По его словам, тогда "погибли и были ранены сотни мирных приднестровцев".
"А все досужие рассуждения про некую "войну с Россией" в 1992 году я воспринимаю лишь как крайне неубедительную попытку "обелить" и оправдать преступления, совершенные против приднестровского народа, которым на самом деле оправданий нет и быть не может", - отметил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Читайте полный текст интервью >>>
Приднестровье - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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16 мая, 05:14
 
В миреВадим КрасносельскийМолдавияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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