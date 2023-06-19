https://ria.ru/20230619/nakazanie-1879059734.html

В Молдавии никто не наказан за войну против ПМР, заявил Красносельский

В Молдавии никто не наказан за войну против ПМР, заявил Красносельский - РИА Новости, 19.06.2023

В Молдавии никто не наказан за войну против ПМР, заявил Красносельский

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что в Молдавии до сих пор никто не признан... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T09:23

2023-06-19T09:23

2023-06-19T10:17

в мире

вадим красносельский

молдавия

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что в Молдавии до сих пор никто не признан ответственным и не наказан за развязывание войны против Приднестровья в 1992 году. "До сих пор никто в Молдове не осознал эту чудовищную ошибку. Нет никакой юридической оценки совершенных преступных деяний, никто не признан ответственным и не наказан за развязывание войны против Приднестровья и убийства его жителей", - сказал Красносельский. Глава ПМР также отметил, что 19 июня 1992 года Молдавия силами своей армии и полиции атаковала город Бендеры. По его словам, тогда "погибли и были ранены сотни мирных приднестровцев". "А все досужие рассуждения про некую "войну с Россией" в 1992 году я воспринимаю лишь как крайне неубедительную попытку "обелить" и оправдать преступления, совершенные против приднестровского народа, которым на самом деле оправданий нет и быть не может", - отметил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872038970.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вадим красносельский, молдавия, приднестровская молдавская республика