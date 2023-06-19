В Молдавии никто не наказан за войну против ПМР, заявил Красносельский
Лидер Приднестровья Красносельский: в Молдавии никто не наказан за войну 1992 года
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что в Молдавии до сих пор никто не признан ответственным и не наказан за развязывание войны против Приднестровья в 1992 году.
"До сих пор никто в Молдове не осознал эту чудовищную ошибку. Нет никакой юридической оценки совершенных преступных деяний, никто не признан ответственным и не наказан за развязывание войны против Приднестровья и убийства его жителей", - сказал Красносельский.
Глава ПМР также отметил, что 19 июня 1992 года Молдавия силами своей армии и полиции атаковала город Бендеры. По его словам, тогда "погибли и были ранены сотни мирных приднестровцев".
"А все досужие рассуждения про некую "войну с Россией" в 1992 году я воспринимаю лишь как крайне неубедительную попытку "обелить" и оправдать преступления, совершенные против приднестровского народа, которым на самом деле оправданий нет и быть не может", - отметил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.