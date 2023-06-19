https://ria.ru/20230619/muryga-1879199361.html

Айдаровец Мурыга заявил на суде, что "крови на его руках нет"

Айдаровец Мурыга заявил на суде, что "крови на его руках нет" - РИА Новости, 19.06.2023

Айдаровец Мурыга заявил на суде, что "крови на его руках нет"

Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании - украинском батальоне "Айдар", в ходе заседания в Южном окружном военном суде в... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:47

2023-06-19T16:47

2023-06-19T17:03

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

безопасность

ситуация в днр и лнр

украина

батальон "айдар"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании - украинском батальоне "Айдар", в ходе заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону заявил, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном, передает корреспондент РИА Новости. "Вину признаю полностью. С обвинением согласен. Искренне раскаиваюсь в содеянном", - сказал Мурыга, выступая с последним словом. Он добавил, что "на его руках нет крови". Ранее в ходе прений прокурор просил суд назначить Мурыге 18 лет колонии строгого режима. Адвокат просила назначить ему самый минимальный срок. По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар", прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях. Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди. Мурыгу задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство. Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20230606/rasstrel-1876345161.html

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, луганская народная республика, безопасность, ситуация в днр и лнр, украина, батальон "айдар"