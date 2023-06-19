Айдаровец Мурыга заявил на суде, что "крови на его руках нет"
Айдаровец Мурыга заявил на последнем слове, что признает вину, но крови на его руках нет
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗаместитель командира украинского батальона "Айдар" Денис Мурыга
Заместитель командира украинского батальона "Айдар" Денис Мурыга. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании - украинском батальоне "Айдар", в ходе заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону заявил, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном, передает корреспондент РИА Новости.
"Вину признаю полностью. С обвинением согласен. Искренне раскаиваюсь в содеянном", - сказал Мурыга, выступая с последним словом. Он добавил, что "на его руках нет крови". Ранее в ходе прений прокурор просил суд назначить Мурыге 18 лет колонии строгого режима. Адвокат просила назначить ему самый минимальный срок.
По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар", прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях. Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
Мурыгу задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство.
Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.