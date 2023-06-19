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Специалисты проведут профилактику Вечного огня в Москве - РИА Новости, 19.06.2023
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13:20 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/moskva-1879125035.html
Специалисты проведут профилактику Вечного огня в Москве
Специалисты проведут профилактику Вечного огня в Москве - РИА Новости, 19.06.2023
Специалисты проведут профилактику Вечного огня в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в понедельник, 19 июня, профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:20
2023-06-19T13:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в понедельник, 19 июня, профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня в 18.00 начнется профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, она продлится примерно 40 минут. На время проведения работ священное пламя перенесут с помощью специального факела на временную горелку - точную уменьшенную копию основной", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль. "Впервые священный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года, и вот уже более 56 лет он на боевом посту. Мемориал находится под постоянным контролем специалистов газового хозяйства, он оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в сегодняшней церемонии профилактики примут участие дети - победители IV Всероссийского конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь". Это мероприятие проводится ежегодно с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. -0-
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Специалисты проведут профилактику Вечного огня в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСпециалисты АО "Мосгаз" проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском садe
Специалисты АО Мосгаз проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском садe - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Специалисты АО "Мосгаз" проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском садe. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в понедельник, 19 июня, профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня в 18.00 начнется профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, она продлится примерно 40 минут. На время проведения работ священное пламя перенесут с помощью специального факела на временную горелку - точную уменьшенную копию основной", - сказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль.
"Впервые священный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года, и вот уже более 56 лет он на боевом посту. Мемориал находится под постоянным контролем специалистов газового хозяйства, он оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в сегодняшней церемонии профилактики примут участие дети - победители IV Всероссийского конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь". Это мероприятие проводится ежегодно с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. -0-
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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