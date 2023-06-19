Рейтинг@Mail.ru
Депутат ГД: Молдавия повторит путь Украины по превращению в Антироссию - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879245211.html
Депутат ГД: Молдавия повторит путь Украины по превращению в Антироссию
Депутат ГД: Молдавия повторит путь Украины по превращению в Антироссию - РИА Новости, 19.06.2023
Депутат ГД: Молдавия повторит путь Украины по превращению в Антироссию
Власти Молдавии, запрещая оппозиционную партию "Шор", стремительно повторяют соседней Украины по превращению своей страны в Антироссию, такое мнение выразил... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T21:11
2023-06-19T21:11
молдавия
украина
алексей журавлев
сша
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_d8b56c5cbfb222fd48301560958d53be.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Власти Молдавии, запрещая оппозиционную партию "Шор", стремительно повторяют соседней Украины по превращению своей страны в Антироссию, такое мнение выразил лидер партии "Родина", первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В понедельник Конституционный суд Молдавии удовлетворил запрос правительства и признал неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но в качестве независимых и без права присоединиться к другим политсилам. "Молдавия стремительно повторяет украинский путь по превращению страны в Антироссию. Как только к власти там пришла (нынешний президент) Майя Санду, Кишинев немедленно начал репрессии против всех политических сил, что взаимодействовали с российскими. Был посажен под домашний арест бывший президент Игорь Додон, который старался наладить связи с Москвой, а теперь вот и партия "Шор", выступавшая против нынешних властей, объявлена вне закона. То же самое на Украине было с оппозиционной платформой "За жизнь", - сказал Журавлев. При этом "Шор" и ее лидер сначала попали под санкции в США, и это прямо указывает источник всего происходящего, ни одного своего решения Майя Санду не принимает, не проконсультировавшись с американским посольством, отметил политик. "Беднейшая страна Европы с подачи США отказалась от дешевого российского газа и предложила - это не шутка - жителям отапливать свои дома кизяком. Средняя зарплата там едва покрывает коммунальные услуги. И любые попытки граждан Молдавии протестовать немедленно называются организованными Россией. Зато когда американский президент Байден побывал в Польше, он особое внимание уделил Майе Санду и даже по-отечески потрепал ее по голове. Это пока главное ее политическое достижение", - заключил Журавлев.
https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879201664.html
https://ria.ru/20230619/pridnestrove-1879241412.html
молдавия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_588535001070d7ee4dbc5054a66ee1e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, украина, алексей журавлев , сша, госдума рф
Молдавия, Украина, Алексей Журавлев , США, Госдума РФ
Депутат ГД: Молдавия повторит путь Украины по превращению в Антироссию

Депутат ГД: Молдавия стремительно повторит путь Украины по превращению в Антироссию

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Власти Молдавии, запрещая оппозиционную партию "Шор", стремительно повторяют соседней Украины по превращению своей страны в Антироссию, такое мнение выразил лидер партии "Родина", первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
В понедельник Конституционный суд Молдавии удовлетворил запрос правительства и признал неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но в качестве независимых и без права присоединиться к другим политсилам.
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Глава парламента Молдавии назвал запрет партии "Шор" победой демократии
Вчера, 17:01
"Молдавия стремительно повторяет украинский путь по превращению страны в Антироссию. Как только к власти там пришла (нынешний президент) Майя Санду, Кишинев немедленно начал репрессии против всех политических сил, что взаимодействовали с российскими. Был посажен под домашний арест бывший президент Игорь Додон, который старался наладить связи с Москвой, а теперь вот и партия "Шор", выступавшая против нынешних властей, объявлена вне закона. То же самое на Украине было с оппозиционной платформой "За жизнь", - сказал Журавлев.
При этом "Шор" и ее лидер сначала попали под санкции в США, и это прямо указывает источник всего происходящего, ни одного своего решения Майя Санду не принимает, не проконсультировавшись с американским посольством, отметил политик.
"Беднейшая страна Европы с подачи США отказалась от дешевого российского газа и предложила - это не шутка - жителям отапливать свои дома кизяком. Средняя зарплата там едва покрывает коммунальные услуги. И любые попытки граждан Молдавии протестовать немедленно называются организованными Россией. Зато когда американский президент Байден побывал в Польше, он особое внимание уделил Майе Санду и даже по-отечески потрепал ее по голове. Это пока главное ее политическое достижение", - заключил Журавлев.
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В Приднестровье забеспокоились о поставках оружия Молдавии
Вчера, 20:35
 
МолдавияУкраинаАлексей ЖуравлевСШАГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала