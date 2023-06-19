Депутат ГД: Молдавия повторит путь Украины по превращению в Антироссию
Депутат ГД: Молдавия стремительно повторит путь Украины по превращению в Антироссию
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаг Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Власти Молдавии, запрещая оппозиционную партию "Шор", стремительно повторяют соседней Украины по превращению своей страны в Антироссию, такое мнение выразил лидер партии "Родина", первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
В понедельник Конституционный суд Молдавии удовлетворил запрос правительства и признал неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но в качестве независимых и без права присоединиться к другим политсилам.
"Молдавия стремительно повторяет украинский путь по превращению страны в Антироссию. Как только к власти там пришла (нынешний президент) Майя Санду, Кишинев немедленно начал репрессии против всех политических сил, что взаимодействовали с российскими. Был посажен под домашний арест бывший президент Игорь Додон, который старался наладить связи с Москвой, а теперь вот и партия "Шор", выступавшая против нынешних властей, объявлена вне закона. То же самое на Украине было с оппозиционной платформой "За жизнь", - сказал Журавлев.
При этом "Шор" и ее лидер сначала попали под санкции в США, и это прямо указывает источник всего происходящего, ни одного своего решения Майя Санду не принимает, не проконсультировавшись с американским посольством, отметил политик.
"Беднейшая страна Европы с подачи США отказалась от дешевого российского газа и предложила - это не шутка - жителям отапливать свои дома кизяком. Средняя зарплата там едва покрывает коммунальные услуги. И любые попытки граждан Молдавии протестовать немедленно называются организованными Россией. Зато когда американский президент Байден побывал в Польше, он особое внимание уделил Майе Санду и даже по-отечески потрепал ее по голове. Это пока главное ее политическое достижение", - заключил Журавлев.