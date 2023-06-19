https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879201664.html

Глава парламента Молдавии назвал запрет партии "Шор" победой демократии

Глава парламента Молдавии назвал запрет партии "Шор" победой демократии - РИА Новости, 19.06.2023

Глава парламента Молдавии назвал запрет партии "Шор" победой демократии

Глава парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу считает, что запрет Конституционным судом оппозиционной партии "Шор"... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:01

2023-06-19T17:01

2023-06-19T17:01

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марина таубер

илан шор

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Глава парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу считает, что запрет Конституционным судом оппозиционной партии "Шор" является победой демократии в стране. КС Молдавии 10 мая приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор", а в понедельник было принято решение о признании политсилы вне закона. Министерство юстиции назначит комиссию, которая примет необходимые меры по ликвидации партии и ее исключению из государственного реестра политсил. При этом депутаты парламента от партии "Шор" сохранят мандаты в законодательном собрании как независимые парламентарии, которые не имеют права присоединяться к другим фракциям. Сохранят свои места руководители населенных пунктов и члены районных, городских и сельских советов - также как независимые политики. "Партия "Шор" была признана Конституционным судом неконституционной – важная победа демократии в этой стране, которой годами наносила ущерб эта организованная преступная организация… Отсюда следует, что госучреждения проанализируют, каковы дальнейшие шаги по реализации решения суда", - написал Гросу на своей странице в Facebook*. По его словам, приоритетом для молдавских властей является борьба с коррумпированными политиками и незаконным финансированием партий. Власти ранее обвиняли партию "Шор" в незаконном финансировании, однако в политсиле все обвинения отвергали. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879200739.html

https://ria.ru/20230619/shor-1879155738.html

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, россия, марина таубер, илан шор, игорь гросу