https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879193875.html

Илан Шор прокомментировал запрет его партии

Илан Шор прокомментировал запрет его партии - РИА Новости, 19.06.2023

Илан Шор прокомментировал запрет его партии

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор в своем Telegram-канале расценил запрет своей партии "Шор" в Молдавии как месть властей жителям страны. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:18

2023-06-19T16:18

2023-06-19T16:30

в мире

молдавия

кишинев

илан шор

майя санду

марина таубер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714578_17:0:979:541_1920x0_80_0_0_3492e0ac158a27f89cd50de600753573.jpg

КИШИНЕВ, 19 июн – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор в своем Telegram-канале расценил запрет своей партии "Шор" в Молдавии как месть властей жителям страны. Ранее в понедельник Конституционный суд (КС) Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам. "Режим психопатов, возглавляемый главной психопаткой Майей Санду, одолеваемой детскими фрустрациями и травмами своей юности, мстит сотням тысяч людей в Молдавии, которые видят в партии "Шор" надежду на изменение ситуации к лучшему в нашей стране. Режим Санду наказал не меня как председателя партии, не депутатов, не глав администраций районов, не лидеров местных органов власти. Обезумевшая Санду наказала сотни тысяч людей, которые поддерживают нас и пользуются нашими прекрасными проектами", - написал политик. Шор отметил, что он и его команда найдут юридические возможности, чтобы возобновить все социальные проекты, инициированные ранее. "В отличие от режима, мы работаем для того, чтобы сделать жизнь граждан Молдавии лучше. Мы не обещаем, а изо дня в день работаем над улучшением жизни молдаван. И все больше и больше граждан нашей страны видят эти результаты. Все будет хорошо, и мы победим этот режим", - добавил политик. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230619/shor-1879155738.html

https://ria.ru/20230619/shor-1879074787.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, илан шор, майя санду, марина таубер