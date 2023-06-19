Илан Шор прокомментировал запрет его партии
Илан Шор расценил запрет его партии в Молдавии как месть властей жителям страны
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 июн – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор в своем Telegram-канале расценил запрет своей партии "Шор" в Молдавии как месть властей жителям страны.
Ранее в понедельник Конституционный суд (КС) Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам.
"Режим психопатов, возглавляемый главной психопаткой Майей Санду, одолеваемой детскими фрустрациями и травмами своей юности, мстит сотням тысяч людей в Молдавии, которые видят в партии "Шор" надежду на изменение ситуации к лучшему в нашей стране. Режим Санду наказал не меня как председателя партии, не депутатов, не глав администраций районов, не лидеров местных органов власти. Обезумевшая Санду наказала сотни тысяч людей, которые поддерживают нас и пользуются нашими прекрасными проектами", - написал политик.
Шор отметил, что он и его команда найдут юридические возможности, чтобы возобновить все социальные проекты, инициированные ранее.
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"В отличие от режима, мы работаем для того, чтобы сделать жизнь граждан Молдавии лучше. Мы не обещаем, а изо дня в день работаем над улучшением жизни молдаван. И все больше и больше граждан нашей страны видят эти результаты. Все будет хорошо, и мы победим этот режим", - добавил политик.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".