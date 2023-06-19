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Молдавский дипломат сообщил о троекратном увеличении числа проектов с НАТО - РИА Новости, 19.06.2023
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00:23 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879037233.html
Молдавский дипломат сообщил о троекратном увеличении числа проектов с НАТО
Молдавский дипломат сообщил о троекратном увеличении числа проектов с НАТО - РИА Новости, 19.06.2023
Молдавский дипломат сообщил о троекратном увеличении числа проектов с НАТО
Количество проектов Молдавии с НАТО в рамках Программы укрепления обороноспособности республики за год выросло втрое, заявил глава миссии Молдавии при НАТО,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T00:23
2023-06-19T00:23
молдавия
бельгия
кишинев
майя санду
нато
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в мире
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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Количество проектов Молдавии с НАТО в рамках Программы укрепления обороноспособности республики за год выросло втрое, заявил глава миссии Молдавии при НАТО, посол страны в Бельгии Виорел Чиботару. "НАТО попросило Молдавию сформулировать просьбы о помощи… После изучения этого списка было принято политическое решение, сформулированное НАТО - индивидуальная поддержка, то есть расширенная поддержка для Молдавии. В мае 2022 года было шесть проектов на бумаге, три реальных проекта, сейчас у нас 18 проектов с НАТО", - заявил Чиботару в эфире радио Moldova. По его словам, Молдавия попросила оказать помощь, связанную с организацией вооруженных сил, а также с подготовкой правоохранительных органов, например, карабинеров. Посол отметил, что все проекты должны быть реализованы в период от трех до шести месяцев в рамках Программы укрепления обороноспособности Молдавии. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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молдавия, бельгия, кишинев, майя санду, нато, politico, в мире
Молдавия, Бельгия, Кишинев, Майя Санду, НАТО, Politico, В мире
Молдавский дипломат сообщил о троекратном увеличении числа проектов с НАТО

Посол Молдавии в Бельгии Чиботару: число проектов по обороне с НАТО увеличилось в три раза

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Количество проектов Молдавии с НАТО в рамках Программы укрепления обороноспособности республики за год выросло втрое, заявил глава миссии Молдавии при НАТО, посол страны в Бельгии Виорел Чиботару.
«
"НАТО попросило Молдавию сформулировать просьбы о помощи… После изучения этого списка было принято политическое решение, сформулированное НАТО - индивидуальная поддержка, то есть расширенная поддержка для Молдавии. В мае 2022 года было шесть проектов на бумаге, три реальных проекта, сейчас у нас 18 проектов с НАТО", - заявил Чиботару в эфире радио Moldova.
По его словам, Молдавия попросила оказать помощь, связанную с организацией вооруженных сил, а также с подготовкой правоохранительных органов, например, карабинеров. Посол отметил, что все проекты должны быть реализованы в период от трех до шести месяцев в рамках Программы укрепления обороноспособности Молдавии.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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