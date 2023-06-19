Молдавский дипломат сообщил о троекратном увеличении числа проектов с НАТО
Посол Молдавии в Бельгии Чиботару: число проектов по обороне с НАТО увеличилось в три раза
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Количество проектов Молдавии с НАТО в рамках Программы укрепления обороноспособности республики за год выросло втрое, заявил глава миссии Молдавии при НАТО, посол страны в Бельгии Виорел Чиботару.
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"НАТО попросило Молдавию сформулировать просьбы о помощи… После изучения этого списка было принято политическое решение, сформулированное НАТО - индивидуальная поддержка, то есть расширенная поддержка для Молдавии. В мае 2022 года было шесть проектов на бумаге, три реальных проекта, сейчас у нас 18 проектов с НАТО", - заявил Чиботару в эфире радио Moldova.
По его словам, Молдавия попросила оказать помощь, связанную с организацией вооруженных сил, а также с подготовкой правоохранительных органов, например, карабинеров. Посол отметил, что все проекты должны быть реализованы в период от трех до шести месяцев в рамках Программы укрепления обороноспособности Молдавии.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.