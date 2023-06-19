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Аварийно севший в Якутии вертолет Ми-8 доставили в Якутск
Аварийно севший в Якутии вертолет Ми-8 доставили в Якутск - РИА Новости, 19.06.2023
Аварийно севший в Якутии вертолет Ми-8 доставили в Якутск
Вертолет Ми-26 доставил аварийно севший в Якутии Ми-8 в Якутск, сообщил РИА Новости представитель компании "Алроса". РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T06:06
2023-06-19T06:06
2023-06-19T06:10
якутск
алроса
ми-8 амтш
ми-26
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Вертолет Ми-26 доставил аварийно севший в Якутии Ми-8 в Якутск, сообщил РИА Новости представитель компании "Алроса". Вертолет Ми-8 17 июня совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска, на борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа, предварительно, пострадавших нет. Всех пассажиров доставили в аэропорт Якутска. СК начал проверку. По данным следователей, вертолет аварийно сел из-за неисправности редуктора. Под данным авиакомпании "Алроса", которой принадлежит судно, борт визуально не поврежден. "Вертолет Ми-8 доставлен в Якутск нашим Ми-26. Транспортировка прошла благополучно", - сказал собеседник агентства.
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якутск, алроса, ми-8 амтш, ми-26, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Якутск, Алроса, Ми-8 АМТШ, Ми-26, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Аварийно севший в Якутии вертолет Ми-8 доставили в Якутск
Аварийно севший в Якутии вертолет Ми-8 доставили в Якутск с помощью Ми-26