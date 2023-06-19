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СМИ: Украина может получить израильские танки "Меркава" - РИА Новости, 19.06.2023
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07:01 19.06.2023 (обновлено: 07:29 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/merkava-1879048575.html
СМИ: Украина может получить израильские танки "Меркава"
СМИ: Украина может получить израильские танки "Меркава" - РИА Новости, 19.06.2023
СМИ: Украина может получить израильские танки "Меркава"
Крупную партию списанных израильских танков "Меркава", о возможной продаже которых стало известно на прошлой неделе, могут получить Украина и Польша, пишет... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T07:01
2023-06-19T07:29
в мире
израиль
украина
европа
минобороны израиля
польша
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Крупную партию списанных израильских танков "Меркава", о возможной продаже которых стало известно на прошлой неделе, могут получить Украина и Польша, пишет портал Walla со ссылкой на утверждение неназванного польского военного эксперта.Ранее газета "Едиот ахронот" сообщила со ссылкой на чиновников министерства обороны Израиля, что страна ведет переговоры о поставках более 200 списанных "Меркав" второго и третьего поколения с двумя государствами, одно из которых находится в континентальной Европе.По информации Walla, переговоры о поставках своих танков Израиль мог начать из-за давления Вашингтона. Неназванный польский эксперт предположил, что бронетехника может предназначаться для Польши и Украины. Источник портала из силовых кругов Израиля подтвердил факт переговоров с двумя европейскими странами, указав при этом, что о заключении сделки пока говорить преждевременно.Глава отдела оборонного экспорта министерства обороны Израиля (SIBAT) бригадный генерал запаса Яир Кулас ранее в интервью экономическому изданию "Калкалист" подтвердил, что Израиль ведет переговоры о продаже танков "Меркава" с двумя странами, одна из которых находится в Европе.При этом генерал отметил, что министерство обороны и политическое руководство страны придерживаются "четкой и взвешенной" политики, которая "запрещает" поставки вооружений на Украину. По его мнению, желание оборонных предприятий как можно активнее вести бизнес естественно, однако "красные линии", установленные правительством, представляются "столь же естественными".
https://ria.ru/20230618/oruzhie-1879008092.html
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в мире, израиль, украина, европа, минобороны израиля, польша
В мире, Израиль, Украина, Европа, Минобороны Израиля, Польша
СМИ: Украина может получить израильские танки "Меркава"

Walla: списанные израильские танки "Меркава" могут получить Украина и Польша

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкИзраильский танк "Меркава"
Израильский танк Меркава - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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Израильский танк "Меркава". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Крупную партию списанных израильских танков "Меркава", о возможной продаже которых стало известно на прошлой неделе, могут получить Украина и Польша, пишет портал Walla со ссылкой на утверждение неназванного польского военного эксперта.
Ранее газета "Едиот ахронот" сообщила со ссылкой на чиновников министерства обороны Израиля, что страна ведет переговоры о поставках более 200 списанных "Меркав" второго и третьего поколения с двумя государствами, одно из которых находится в континентальной Европе.
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По информации Walla, переговоры о поставках своих танков Израиль мог начать из-за давления Вашингтона. Неназванный польский эксперт предположил, что бронетехника может предназначаться для Польши и Украины. Источник портала из силовых кругов Израиля подтвердил факт переговоров с двумя европейскими странами, указав при этом, что о заключении сделки пока говорить преждевременно.
Глава отдела оборонного экспорта министерства обороны Израиля (SIBAT) бригадный генерал запаса Яир Кулас ранее в интервью экономическому изданию "Калкалист" подтвердил, что Израиль ведет переговоры о продаже танков "Меркава" с двумя странами, одна из которых находится в Европе.
При этом генерал отметил, что министерство обороны и политическое руководство страны придерживаются "четкой и взвешенной" политики, которая "запрещает" поставки вооружений на Украину. По его мнению, желание оборонных предприятий как можно активнее вести бизнес естественно, однако "красные линии", установленные правительством, представляются "столь же естественными".
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