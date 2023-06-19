https://ria.ru/20230619/merkava-1879048575.html

СМИ: Украина может получить израильские танки "Меркава"

СМИ: Украина может получить израильские танки "Меркава" - РИА Новости, 19.06.2023

СМИ: Украина может получить израильские танки "Меркава"

Крупную партию списанных израильских танков "Меркава", о возможной продаже которых стало известно на прошлой неделе, могут получить Украина и Польша, пишет... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T07:01

2023-06-19T07:01

2023-06-19T07:29

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украина

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Крупную партию списанных израильских танков "Меркава", о возможной продаже которых стало известно на прошлой неделе, могут получить Украина и Польша, пишет портал Walla со ссылкой на утверждение неназванного польского военного эксперта.Ранее газета "Едиот ахронот" сообщила со ссылкой на чиновников министерства обороны Израиля, что страна ведет переговоры о поставках более 200 списанных "Меркав" второго и третьего поколения с двумя государствами, одно из которых находится в континентальной Европе.По информации Walla, переговоры о поставках своих танков Израиль мог начать из-за давления Вашингтона. Неназванный польский эксперт предположил, что бронетехника может предназначаться для Польши и Украины. Источник портала из силовых кругов Израиля подтвердил факт переговоров с двумя европейскими странами, указав при этом, что о заключении сделки пока говорить преждевременно.Глава отдела оборонного экспорта министерства обороны Израиля (SIBAT) бригадный генерал запаса Яир Кулас ранее в интервью экономическому изданию "Калкалист" подтвердил, что Израиль ведет переговоры о продаже танков "Меркава" с двумя странами, одна из которых находится в Европе.При этом генерал отметил, что министерство обороны и политическое руководство страны придерживаются "четкой и взвешенной" политики, которая "запрещает" поставки вооружений на Украину. По его мнению, желание оборонных предприятий как можно активнее вести бизнес естественно, однако "красные линии", установленные правительством, представляются "столь же естественными".

https://ria.ru/20230618/oruzhie-1879008092.html

https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878813526.html

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европа

польша

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в мире, израиль, украина, европа, минобороны израиля, польша