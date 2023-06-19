https://ria.ru/20230619/memorandum-1879197551.html

МИД ответил на вопрос о возможности прекращения действия меморандума с ООН

МИД ответил на вопрос о возможности прекращения действия меморандума с ООН - РИА Новости, 19.06.2023

МИД ответил на вопрос о возможности прекращения действия меморандума с ООН

Если зерновая сделка прекратит существование, меморандум РФ-ООН по облегчению экспорта российских зерна и удобрений продолжит действие, заявил журналистам... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:39

2023-06-19T16:39

2023-06-19T17:38

экономика

россия

украина

александр грушко

оон

россельхозбанк

зерновая сделка

турция

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Если зерновая сделка прекратит существование, меморандум РФ-ООН по облегчению экспорта российских зерна и удобрений продолжит действие, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Нет, не прекратит", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, прекратит ли свое действие меморандум РФ-ООН по облегчению российского экспорта, если РФ примет решение не продлевать зерновую сделку в июле.Грушко отметил, что зерновая сделка "состоялась лишь только потому, что стороны, которые в ней участвовали, пришли к общей точке зрения, что в условиях рисков глобальной безопасности необходимо найти способы экспорта зерна и удобрений из отдельных портов Украины и Российской Федерации"."Поскольку всего 3% всего (вывезенного с Украины - ред.) зерна пошло в беднейшие страны, то наше глубочайшее убеждение в том, что в любых условиях страны Запада, если они заинтересованы в том, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, должны реально двинуться по пути снятия любых ограничений и незаконных санкций в отношении российского зерна, удобрений, а также разрешения других проблем, которые они для нас создали, в том числе это санкции, введенные в отношении российских компаний, менеджмента, запрет на поставку в Россию запчастей для сельскохозяйственных машин, и, конечно, решить вопросы с обеспечением возможности оплаты контрактов", - добавил Грушко.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230614/zerno-1877936734.html

https://ria.ru/20230617/sdelka-1878932869.html

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