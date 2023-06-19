https://ria.ru/20230619/memorandum-1879197551.html
МИД ответил на вопрос о возможности прекращения действия меморандума с ООН
МИД ответил на вопрос о возможности прекращения действия меморандума с ООН - РИА Новости, 19.06.2023
МИД ответил на вопрос о возможности прекращения действия меморандума с ООН
Если зерновая сделка прекратит существование, меморандум РФ-ООН по облегчению экспорта российских зерна и удобрений продолжит действие, заявил журналистам... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:39
2023-06-19T16:39
2023-06-19T17:38
экономика
россия
украина
александр грушко
оон
россельхозбанк
зерновая сделка
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865146062_485:597:3065:2048_1920x0_80_0_0_8f2743c631ea30afc3d2e615e4f5cc7a.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Если зерновая сделка прекратит существование, меморандум РФ-ООН по облегчению экспорта российских зерна и удобрений продолжит действие, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Нет, не прекратит", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, прекратит ли свое действие меморандум РФ-ООН по облегчению российского экспорта, если РФ примет решение не продлевать зерновую сделку в июле.Грушко отметил, что зерновая сделка "состоялась лишь только потому, что стороны, которые в ней участвовали, пришли к общей точке зрения, что в условиях рисков глобальной безопасности необходимо найти способы экспорта зерна и удобрений из отдельных портов Украины и Российской Федерации"."Поскольку всего 3% всего (вывезенного с Украины - ред.) зерна пошло в беднейшие страны, то наше глубочайшее убеждение в том, что в любых условиях страны Запада, если они заинтересованы в том, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, должны реально двинуться по пути снятия любых ограничений и незаконных санкций в отношении российского зерна, удобрений, а также разрешения других проблем, которые они для нас создали, в том числе это санкции, введенные в отношении российских компаний, менеджмента, запрет на поставку в Россию запчастей для сельскохозяйственных машин, и, конечно, решить вопросы с обеспечением возможности оплаты контрактов", - добавил Грушко.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230614/zerno-1877936734.html
https://ria.ru/20230617/sdelka-1878932869.html
россия
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865146062_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_182eb51583033e56abce0cbdde1bc5cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, александр грушко, оон, россельхозбанк, зерновая сделка, турция, в мире
Экономика, Россия, Украина, Александр Грушко, ООН, Россельхозбанк, Зерновая сделка, Турция, В мире
МИД ответил на вопрос о возможности прекращения действия меморандума с ООН
МИД: меморандум Россия — ООН продолжит действие в случае прекращения зерновой сделки
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Если зерновая сделка прекратит существование, меморандум РФ-ООН по облегчению экспорта российских зерна и удобрений продолжит действие, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Нет, не прекратит", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, прекратит ли свое действие меморандум РФ-ООН по облегчению российского экспорта, если РФ примет решение не продлевать зерновую сделку в июле.
Депутат назвал формат зерновой сделки изжившим себя
Грушко отметил, что зерновая сделка "состоялась лишь только потому, что стороны, которые в ней участвовали, пришли к общей точке зрения, что в условиях рисков глобальной безопасности необходимо найти способы экспорта зерна и удобрений из отдельных портов Украины
и Российской Федерации".
"Поскольку всего 3% всего (вывезенного с Украины - ред.) зерна пошло в беднейшие страны, то наше глубочайшее убеждение в том, что в любых условиях страны Запада, если они заинтересованы в том, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, должны реально двинуться по пути снятия любых ограничений и незаконных санкций в отношении российского зерна, удобрений, а также разрешения других проблем, которые они для нас создали, в том числе это санкции, введенные в отношении российских компаний, менеджмента, запрет на поставку в Россию запчастей для сельскохозяйственных машин, и, конечно, решить вопросы с обеспечением возможности оплаты контрактов", - добавил Грушко.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции
, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле
. Президент РФ Владимир Путин
в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки
.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка
к SWIFT
, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве
, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Зерновая сделка так и не была выполнена, заявил Песков