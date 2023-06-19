https://ria.ru/20230619/medved-1879128318.html

Еще трех жителей Магадана покусал медведь

Еще трех жителей Магадана покусал медведь - РИА Новости, 19.06.2023

Еще трех жителей Магадана покусал медведь

В Магадане после нападения медведя госпитализировали трех человек, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности заведующего отделением травматологии... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:27

2023-06-19T13:27

2023-06-19T14:04

магадан

происшествия

магаданская область

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МАГАДАН, 19 июн — РИА Новости. В Магадане после нападения медведя госпитализировали трех человек, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности заведующего отделением травматологии областной больницы Дмитрий Литвиненко. "Поступило трое пострадавших. Там укушенные раны различной локализации, без повреждения жизненно важных органов. Состояние их удовлетворительное на данный момент", — рассказал он.Накануне в городе нашли тело мужчины со следами медвежьих укусов, предположительно, убитого животным. Следователи устанавливают обстоятельства гибели человека. Министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов сообщил, что медведя круглосуточно ищут при помощи тепловизоров и квадрокоптеров."Место происшествия оцеплено, чтобы не допускать горожан на опасную территорию. Возможно, зверь ранен. По нему стреляли. Хотя не знаю, не могу комментировать. Явных таких признаков нет, потому что собак мы запускали. И, кстати, труп обнаружили с помощью тех собак, которых мы запускали под медведя", — сказал он.Косолапов подчеркнул, что хищник очень опасен.Охотоведы и полицейские установили круглосуточное дежурство в районе активности хищника.

https://ria.ru/20220729/medvedi-1805904156.html

https://ria.ru/20230528/tigr-1874654686.html

магадан

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магадан, происшествия, магаданская область