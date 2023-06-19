https://ria.ru/20230619/medved-1879128318.html
Еще трех жителей Магадана покусал медведь
Еще трех жителей Магадана покусал медведь - РИА Новости, 19.06.2023
Еще трех жителей Магадана покусал медведь
В Магадане после нападения медведя госпитализировали трех человек, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности заведующего отделением травматологии... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:27
2023-06-19T13:27
2023-06-19T14:04
магадан
происшествия
магаданская область
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МАГАДАН, 19 июн — РИА Новости. В Магадане после нападения медведя госпитализировали трех человек, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности заведующего отделением травматологии областной больницы Дмитрий Литвиненко. "Поступило трое пострадавших. Там укушенные раны различной локализации, без повреждения жизненно важных органов. Состояние их удовлетворительное на данный момент", — рассказал он.Накануне в городе нашли тело мужчины со следами медвежьих укусов, предположительно, убитого животным. Следователи устанавливают обстоятельства гибели человека. Министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов сообщил, что медведя круглосуточно ищут при помощи тепловизоров и квадрокоптеров."Место происшествия оцеплено, чтобы не допускать горожан на опасную территорию. Возможно, зверь ранен. По нему стреляли. Хотя не знаю, не могу комментировать. Явных таких признаков нет, потому что собак мы запускали. И, кстати, труп обнаружили с помощью тех собак, которых мы запускали под медведя", — сказал он.Косолапов подчеркнул, что хищник очень опасен.Охотоведы и полицейские установили круглосуточное дежурство в районе активности хищника.
https://ria.ru/20220729/medvedi-1805904156.html
https://ria.ru/20230528/tigr-1874654686.html
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РИА Новости
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магадан, происшествия, магаданская область
Магадан, Происшествия, Магаданская область
Еще трех жителей Магадана покусал медведь
Еще трех жителей Магадана госпитализировали после нападения медведя, хищника ищут
МАГАДАН, 19 июн — РИА Новости. В Магадане после нападения медведя госпитализировали трех человек, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности заведующего отделением травматологии областной больницы Дмитрий Литвиненко.
«
"Поступило трое пострадавших. Там укушенные раны различной локализации, без повреждения жизненно важных органов. Состояние их удовлетворительное на данный момент", — рассказал он.
Накануне в городе нашли тело мужчины со следами медвежьих укусов, предположительно, убитого животным. Следователи устанавливают обстоятельства гибели человека.
Министр природных ресурсов и экологии Магаданской области
Олег Косолапов сообщил, что медведя круглосуточно ищут при помощи тепловизоров и квадрокоптеров.
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"Место происшествия оцеплено, чтобы не допускать горожан на опасную территорию. Возможно, зверь ранен. По нему стреляли. Хотя не знаю, не могу комментировать. Явных таких признаков нет, потому что собак мы запускали. И, кстати, труп обнаружили с помощью тех собак, которых мы запускали под медведя", — сказал он.
Косолапов подчеркнул, что хищник очень опасен.
Охотоведы и полицейские установили круглосуточное дежурство в районе активности хищника.
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