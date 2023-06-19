https://ria.ru/20230619/medved-1879047904.html
В Магадане расследуют гибель мужчины, которого мог загрызть медведь
В Магадане расследуют гибель мужчины, которого мог загрызть медведь - РИА Новости, 19.06.2023
В Магадане расследуют гибель мужчины, которого мог загрызть медведь
Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Магадана, которого, предположительно, загрыз медведь в одном из частных микрорайонов города, сообщает СУ... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T06:39
2023-06-19T06:39
2023-06-19T07:02
магадан
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАГАДАН, 19 июн - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Магадана, которого, предположительно, загрыз медведь в одном из частных микрорайонов города, сообщает СУ СК России по региону. Ранее сообщалось, что в районе появления медведя обнаружили тело мужчины со следами укусов. Кроме того, госпитализировали жителя Магадана после нападения хищника. "Поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве сопки, расположенной в районе 3-го Транспортного переулка в Магадане, тела мужчины с множественными телесными повреждениями. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, осуществлен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинского исследования по установлению причины смерти мужчины, которая, согласно первичному осмотру наступила несколько дней назад", - сообщает ведомство. Уточняется, что процессуальную проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного по статье "Убийство". "Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов судебно-медицинского исследования. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - дополняет следствие.
https://ria.ru/20230527/medved-1874478086.html
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магадан, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Магадан, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Магадане расследуют гибель мужчины, которого мог загрызть медведь
Следователи устанавливают, как погиб магаданец, которого мог загрызть медведь
МАГАДАН, 19 июн - РИА Новости.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Магадана, которого, предположительно, загрыз медведь в одном из частных микрорайонов города, сообщает
СУ СК России по региону.
Ранее сообщалось, что в районе появления медведя обнаружили тело мужчины со следами укусов. Кроме того, госпитализировали жителя Магадана после нападения хищника.
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"Поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве сопки, расположенной в районе 3-го Транспортного переулка в Магадане, тела мужчины с множественными телесными повреждениями. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, осуществлен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинского исследования по установлению причины смерти мужчины, которая, согласно первичному осмотру наступила несколько дней назад", - сообщает ведомство.
Уточняется, что процессуальную проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного по статье "Убийство".
"Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов судебно-медицинского исследования. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - дополняет следствие.
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