https://ria.ru/20230619/medved-1879047904.html

В Магадане расследуют гибель мужчины, которого мог загрызть медведь

В Магадане расследуют гибель мужчины, которого мог загрызть медведь - РИА Новости, 19.06.2023

В Магадане расследуют гибель мужчины, которого мог загрызть медведь

Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Магадана, которого, предположительно, загрыз медведь в одном из частных микрорайонов города, сообщает СУ... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T06:39

2023-06-19T06:39

2023-06-19T07:02

магадан

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАГАДАН, 19 июн - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Магадана, которого, предположительно, загрыз медведь в одном из частных микрорайонов города, сообщает СУ СК России по региону. Ранее сообщалось, что в районе появления медведя обнаружили тело мужчины со следами укусов. Кроме того, госпитализировали жителя Магадана после нападения хищника. "Поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве сопки, расположенной в районе 3-го Транспортного переулка в Магадане, тела мужчины с множественными телесными повреждениями. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, осуществлен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинского исследования по установлению причины смерти мужчины, которая, согласно первичному осмотру наступила несколько дней назад", - сообщает ведомство. Уточняется, что процессуальную проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного по статье "Убийство". "Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов судебно-медицинского исследования. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - дополняет следствие.

https://ria.ru/20230527/medved-1874478086.html

https://ria.ru/20230611/medved-1877521320.html

магадан

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магадан, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)