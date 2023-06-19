https://ria.ru/20230619/marinka-1879229534.html

Командир "Ахмата" заявил, что Россия контролирует обстановку под Марьинкой

Командир "Ахмата" заявил, что Россия контролирует обстановку под Марьинкой - РИА Новости, 19.06.2023

Командир "Ахмата" заявил, что Россия контролирует обстановку под Марьинкой

Обстановка на марьинском направлении находится под контролем ВС РФ, российские подразделения продвигаются без спешки, сообщил помощник главы Чечни, командир... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:54

2023-06-19T18:54

2023-06-19T18:54

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

апты алаудинов

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Обстановка на марьинском направлении находится под контролем ВС РФ, российские подразделения продвигаются без спешки, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в своем телеграм-канале. "На марьинском направлении обстановка абсолютно подконтрольная. Бойцы бьются, уничтожают противника. На нашем направлении работают ребята из 150-й дивизии, справа – пятая бригада, слева – 20-я. Противник планомерно задвигается назад. Конечно, резких рывков мы не делаем, чтобы у нас не было больших потерь. Такая установка нам дана Верховным главнокомандующим ВС РФ и руководством МО РФ. Поэтому задачи выполняются спокойно. Спешить некуда. Всё хорошо", - написал Алаудинов. Говоря о контрнаступлении ВСУ в целом, он отметил, что Киев несет большие потери как в технике, так и в живой силе. "Великому контрнаступлению" противника предшествовали рассказы продолжительностью месяц о том, какое страшное это будет наступление... А получилось так: они собрали огромное количество техники, подготовили огромное количество подразделений ВСУ и бросили на наши позиции по всей линии боевого соприкосновения. Тут то и получился весь казус, заключающийся в том, что они понесли очень большие потери как в технике, так и в живой силе", - рассказал командир "Ахмата". Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".

https://ria.ru/20230615/marinka-1878480150.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, апты алаудинов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, чеченская республика (чечня)