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Командир "Ахмата" заявил, что Россия контролирует обстановку под Марьинкой - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/marinka-1879229534.html
Командир "Ахмата" заявил, что Россия контролирует обстановку под Марьинкой
Командир "Ахмата" заявил, что Россия контролирует обстановку под Марьинкой - РИА Новости, 19.06.2023
Командир "Ахмата" заявил, что Россия контролирует обстановку под Марьинкой
Обстановка на марьинском направлении находится под контролем ВС РФ, российские подразделения продвигаются без спешки, сообщил помощник главы Чечни, командир... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:54
2023-06-19T18:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
апты алаудинов
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Обстановка на марьинском направлении находится под контролем ВС РФ, российские подразделения продвигаются без спешки, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в своем телеграм-канале. "На марьинском направлении обстановка абсолютно подконтрольная. Бойцы бьются, уничтожают противника. На нашем направлении работают ребята из 150-й дивизии, справа – пятая бригада, слева – 20-я. Противник планомерно задвигается назад. Конечно, резких рывков мы не делаем, чтобы у нас не было больших потерь. Такая установка нам дана Верховным главнокомандующим ВС РФ и руководством МО РФ. Поэтому задачи выполняются спокойно. Спешить некуда. Всё хорошо", - написал Алаудинов. Говоря о контрнаступлении ВСУ в целом, он отметил, что Киев несет большие потери как в технике, так и в живой силе. "Великому контрнаступлению" противника предшествовали рассказы продолжительностью месяц о том, какое страшное это будет наступление... А получилось так: они собрали огромное количество техники, подготовили огромное количество подразделений ВСУ и бросили на наши позиции по всей линии боевого соприкосновения. Тут то и получился весь казус, заключающийся в том, что они понесли очень большие потери как в технике, так и в живой силе", - рассказал командир "Ахмата". Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
https://ria.ru/20230615/marinka-1878480150.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, украина, апты алаудинов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Чеченская республика (Чечня)
Командир "Ахмата" заявил, что Россия контролирует обстановку под Марьинкой

Алаудинов заявил, что обстановка на Марьинском направлении находится под контролем России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий показывает окрестности Марьинки
Военнослужащий показывает окрестности Марьинки - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий показывает окрестности Марьинки. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Обстановка на марьинском направлении находится под контролем ВС РФ, российские подразделения продвигаются без спешки, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в своем телеграм-канале.
"На марьинском направлении обстановка абсолютно подконтрольная. Бойцы бьются, уничтожают противника. На нашем направлении работают ребята из 150-й дивизии, справа – пятая бригада, слева – 20-я. Противник планомерно задвигается назад. Конечно, резких рывков мы не делаем, чтобы у нас не было больших потерь. Такая установка нам дана Верховным главнокомандующим ВС РФ и руководством МО РФ. Поэтому задачи выполняются спокойно. Спешить некуда. Всё хорошо", - написал Алаудинов.
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Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР
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Говоря о контрнаступлении ВСУ в целом, он отметил, что Киев несет большие потери как в технике, так и в живой силе. "Великому контрнаступлению" противника предшествовали рассказы продолжительностью месяц о том, какое страшное это будет наступление... А получилось так: они собрали огромное количество техники, подготовили огромное количество подразделений ВСУ и бросили на наши позиции по всей линии боевого соприкосновения. Тут то и получился весь казус, заключающийся в том, что они понесли очень большие потери как в технике, так и в живой силе", - рассказал командир "Ахмата".
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРЧеченская республика (Чечня)
 
 
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