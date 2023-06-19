Командир "Ахмата" заявил, что Россия контролирует обстановку под Марьинкой
Алаудинов заявил, что обстановка на Марьинском направлении находится под контролем России
Военнослужащий показывает окрестности Марьинки. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Обстановка на марьинском направлении находится под контролем ВС РФ, российские подразделения продвигаются без спешки, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в своем телеграм-канале.
"На марьинском направлении обстановка абсолютно подконтрольная. Бойцы бьются, уничтожают противника. На нашем направлении работают ребята из 150-й дивизии, справа – пятая бригада, слева – 20-я. Противник планомерно задвигается назад. Конечно, резких рывков мы не делаем, чтобы у нас не было больших потерь. Такая установка нам дана Верховным главнокомандующим ВС РФ и руководством МО РФ. Поэтому задачи выполняются спокойно. Спешить некуда. Всё хорошо", - написал Алаудинов.
Говоря о контрнаступлении ВСУ в целом, он отметил, что Киев несет большие потери как в технике, так и в живой силе. "Великому контрнаступлению" противника предшествовали рассказы продолжительностью месяц о том, какое страшное это будет наступление... А получилось так: они собрали огромное количество техники, подготовили огромное количество подразделений ВСУ и бросили на наши позиции по всей линии боевого соприкосновения. Тут то и получился весь казус, заключающийся в том, что они понесли очень большие потери как в технике, так и в живой силе", - рассказал командир "Ахмата".
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".