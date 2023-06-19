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Музыкальный онлайн-марафон Минобороны собрал участников из 50 регионов - РИА Новости, 19.06.2023
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05:39 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/marafon-1879046717.html
Музыкальный онлайн-марафон Минобороны собрал участников из 50 регионов
Музыкальный онлайн-марафон Минобороны собрал участников из 50 регионов - РИА Новости, 19.06.2023
Музыкальный онлайн-марафон Минобороны собрал участников из 50 регионов
Онлайн-марафон по исполнению музыкальной композиции "Да здравствует Россия!", который стартовал 12 июня, собрал участников из 50 регионов страны, сообщили в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T05:39
2023-06-19T05:39
родион газманов
владимир ильичев
игорь бутман
севастополь
южно-сахалинск
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Онлайн-марафон по исполнению музыкальной композиции "Да здравствует Россия!", который стартовал 12 июня, собрал участников из 50 регионов страны, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Принять участие в акции "Да здравствует Россия!" изъявили желание участники из 50 регионов страны, как профессиональные артисты и музыканты, так и обычные люди, которым искренне понравилась композиция. В Минобороны добавили, что в рамках проекта был снят видеоклип при участии артистов Родиона Газманова, группы "Фабрика", Сергея Войтенко и Александры Кругловой. "Клип послужил вдохновением для граждан на запись оригинального исполнения песни и съемки видео", - сообщили в Минобороны. Создать свою версию композиции пожелали жители разных регионов России: от Севастополя до Южно-Сахалинска. Участники марафона должны исполнить композицию "Да здравствует Россия!" Сергея Найдуна и Владимира Ильичева, сделать собственную запись и направить ее организаторам мероприятия. Подать заявку можно на официальном сайте вос-марафон.рф или отправить записанное видео и свои контактные данные (ФИО, возраст, город, email, телефон) на официальную почту онлайн-марафона: i@vosmarafon.ru. Торжественное объявление победителей и трансляция видео исполнения состоится 25 июня. В этот же день на официальной странице онлайн-марафона во "ВКонтакте" состоится трансляция видеозаписей исполнения музыкальной композиции "Да здравствует Россия!" участниками проекта. После завершения сбора роликов, жюри отберет десять лучших исполнителей композиции, которые будут приглашены для участия в концертных и телевизионных мероприятиях в рамках Всероссийской акции "Великого Отечества сыны", а также на обзорную экскурсию в Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации. В состав жюри вошли музыкальные деятели России: художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, заслуженный артист России Александр Маршал, заслуженный артист России Александр Брыксин, певец Сергей Волчков и другие.
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родион газманов, владимир ильичев, игорь бутман, севастополь, южно-сахалинск, россия
Родион Газманов, Владимир Ильичев, Игорь Бутман, Севастополь, Южно-Сахалинск, Россия
Музыкальный онлайн-марафон Минобороны собрал участников из 50 регионов

Марафон по исполнению "Да здравствует Россия!" собрал участников из 50 регионов страны

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Онлайн-марафон по исполнению музыкальной композиции "Да здравствует Россия!", который стартовал 12 июня, собрал участников из 50 регионов страны, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Принять участие в акции "Да здравствует Россия!" изъявили желание участники из 50 регионов страны, как профессиональные артисты и музыканты, так и обычные люди, которым искренне понравилась композиция.
В Минобороны добавили, что в рамках проекта был снят видеоклип при участии артистов Родиона Газманова, группы "Фабрика", Сергея Войтенко и Александры Кругловой. "Клип послужил вдохновением для граждан на запись оригинального исполнения песни и съемки видео", - сообщили в Минобороны.
Создать свою версию композиции пожелали жители разных регионов России: от Севастополя до Южно-Сахалинска. Участники марафона должны исполнить композицию "Да здравствует Россия!" Сергея Найдуна и Владимира Ильичева, сделать собственную запись и направить ее организаторам мероприятия.
Подать заявку можно на официальном сайте вос-марафон.рф или отправить записанное видео и свои контактные данные (ФИО, возраст, город, email, телефон) на официальную почту онлайн-марафона: i@vosmarafon.ru.
Торжественное объявление победителей и трансляция видео исполнения состоится 25 июня. В этот же день на официальной странице онлайн-марафона во "ВКонтакте" состоится трансляция видеозаписей исполнения музыкальной композиции "Да здравствует Россия!" участниками проекта.
После завершения сбора роликов, жюри отберет десять лучших исполнителей композиции, которые будут приглашены для участия в концертных и телевизионных мероприятиях в рамках Всероссийской акции "Великого Отечества сыны", а также на обзорную экскурсию в Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации.
В состав жюри вошли музыкальные деятели России: художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, заслуженный артист России Александр Маршал, заслуженный артист России Александр Брыксин, певец Сергей Волчков и другие.
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