https://ria.ru/20230619/marafon-1879046717.html

Музыкальный онлайн-марафон Минобороны собрал участников из 50 регионов

Музыкальный онлайн-марафон Минобороны собрал участников из 50 регионов - РИА Новости, 19.06.2023

Музыкальный онлайн-марафон Минобороны собрал участников из 50 регионов

Онлайн-марафон по исполнению музыкальной композиции "Да здравствует Россия!", который стартовал 12 июня, собрал участников из 50 регионов страны, сообщили в... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T05:39

2023-06-19T05:39

2023-06-19T05:39

родион газманов

владимир ильичев

игорь бутман

севастополь

южно-сахалинск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776038750_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_73e48c10b8bbe8c42e339765ec8323c0.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Онлайн-марафон по исполнению музыкальной композиции "Да здравствует Россия!", который стартовал 12 июня, собрал участников из 50 регионов страны, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Принять участие в акции "Да здравствует Россия!" изъявили желание участники из 50 регионов страны, как профессиональные артисты и музыканты, так и обычные люди, которым искренне понравилась композиция. В Минобороны добавили, что в рамках проекта был снят видеоклип при участии артистов Родиона Газманова, группы "Фабрика", Сергея Войтенко и Александры Кругловой. "Клип послужил вдохновением для граждан на запись оригинального исполнения песни и съемки видео", - сообщили в Минобороны. Создать свою версию композиции пожелали жители разных регионов России: от Севастополя до Южно-Сахалинска. Участники марафона должны исполнить композицию "Да здравствует Россия!" Сергея Найдуна и Владимира Ильичева, сделать собственную запись и направить ее организаторам мероприятия. Подать заявку можно на официальном сайте вос-марафон.рф или отправить записанное видео и свои контактные данные (ФИО, возраст, город, email, телефон) на официальную почту онлайн-марафона: i@vosmarafon.ru. Торжественное объявление победителей и трансляция видео исполнения состоится 25 июня. В этот же день на официальной странице онлайн-марафона во "ВКонтакте" состоится трансляция видеозаписей исполнения музыкальной композиции "Да здравствует Россия!" участниками проекта. После завершения сбора роликов, жюри отберет десять лучших исполнителей композиции, которые будут приглашены для участия в концертных и телевизионных мероприятиях в рамках Всероссийской акции "Великого Отечества сыны", а также на обзорную экскурсию в Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации. В состав жюри вошли музыкальные деятели России: художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, заслуженный артист России Александр Маршал, заслуженный артист России Александр Брыксин, певец Сергей Волчков и другие.

https://ria.ru/20230613/kino-1877763305.html

севастополь

южно-сахалинск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

родион газманов, владимир ильичев, игорь бутман, севастополь, южно-сахалинск, россия