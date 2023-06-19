https://ria.ru/20230619/livan-1879248610.html

Власти Ливана: мы надеемся на прорыв блокады и санкций против России

Власти Ливана: мы надеемся на прорыв блокады и санкций против России - РИА Новости, 19.06.2023

Власти Ливана: мы надеемся на прорыв блокады и санкций против России

Ливан надеется на прорыв блокады и санкций, препятствующих прямому авиасообщению между Бейрутом и Москвой, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T21:59

2023-06-19T21:59

2023-06-19T21:59

россия

ливан

москва

александр рудаков (посол россии в ливане )

ольга любимова

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ливан надеется на прорыв блокады и санкций, препятствующих прямому авиасообщению между Бейрутом и Москвой, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра культуры Ливана Мухаммед Висам аль-Муртада. "Делегация, которая сегодня посещает Москву, лично настрадалась, чтобы добраться в Москву, из-за отсутствия прямого авиасообщения между Москвой и Бейрутом. Мы надеемся, что сможем тем или иным образом прорвать блокаду и санкции, которые препятствуют полетам российской авиации в Бейрут и ливанской в Москву", - сказал аль-Муртада, прибывший с визитом в Россию. Он отметил, что в Ливане рассчитывают принимать туристов из России, добавив, что этот вопрос обсуждался в ходе двусторонних встреч в Москве. "Мы приехали обсудить эту тему с официальными лицами в министерстве иностранных дел России, и я сегодня подниму вопрос культурного туризма на встрече с министром культуры России (Ольгой Любимовой - ред.)", - подчеркнул аль-Муртада. Как ранее заявил РИА Новости посол РФ в Ливане Александр Рудаков, Россия убеждена, что со временем будут восстановлены полеты по маршруту Москва-Бейрут.

https://ria.ru/20230619/livan-1879246113.html

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россия, ливан, москва, александр рудаков (посол россии в ливане ), ольга любимова