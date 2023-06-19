https://ria.ru/20230619/livan-1879246113.html
Власти Ливана сообщили о готовности культурного сотрудничества с Россией
Власти Ливана сообщили о готовности культурного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 19.06.2023
Власти Ливана сообщили о готовности культурного сотрудничества с Россией
Ливан готовится подписать с Россией план действий по активизации сотрудничества в сфере культуры между Бейрутом и Москвой, заявил РИА Новости исполняющий... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T21:25
2023-06-19T21:25
2023-06-19T21:25
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ливан готовится подписать с Россией план действий по активизации сотрудничества в сфере культуры между Бейрутом и Москвой, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра культуры Ливана Мухаммед Висам аль-Муртада. "У нас есть меморандум о взаимопонимании между министерствами культуры Ливана и России. Сегодня мы находимся в процессе подписания исполнительного плана действий по программе этого сотрудничества для его активизации, развития и продвижения", - сказал аль-Муртада, прибывший с визитом в Москву.
https://ria.ru/20230512/proekt-1871409427.html
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ливан, россия, москва
Власти Ливана сообщили о готовности культурного сотрудничества с Россией
Власти Ливана подпишут с Россией план действий по сотрудничеству в сфере культуры
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ливан готовится подписать с Россией план действий по активизации сотрудничества в сфере культуры между Бейрутом и Москвой, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра культуры Ливана Мухаммед Висам аль-Муртада.
"У нас есть меморандум о взаимопонимании между министерствами культуры Ливана и России. Сегодня мы находимся в процессе подписания исполнительного плана действий по программе этого сотрудничества для его активизации, развития и продвижения", - сказал аль-Муртада, прибывший с визитом в Москву.
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