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Власти Ливана сообщили о готовности культурного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 19.06.2023
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21:25 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/livan-1879246113.html
Власти Ливана сообщили о готовности культурного сотрудничества с Россией
Власти Ливана сообщили о готовности культурного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 19.06.2023
Власти Ливана сообщили о готовности культурного сотрудничества с Россией
Ливан готовится подписать с Россией план действий по активизации сотрудничества в сфере культуры между Бейрутом и Москвой, заявил РИА Новости исполняющий... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T21:25
2023-06-19T21:25
ливан
россия
москва
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ливан готовится подписать с Россией план действий по активизации сотрудничества в сфере культуры между Бейрутом и Москвой, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра культуры Ливана Мухаммед Висам аль-Муртада. "У нас есть меморандум о взаимопонимании между министерствами культуры Ливана и России. Сегодня мы находимся в процессе подписания исполнительного плана действий по программе этого сотрудничества для его активизации, развития и продвижения", - сказал аль-Муртада, прибывший с визитом в Москву.
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ливан, россия, москва
Ливан, Россия, Москва
Власти Ливана сообщили о готовности культурного сотрудничества с Россией

Власти Ливана подпишут с Россией план действий по сотрудничеству в сфере культуры

© iStock.com / ramzihachichoЦентр Бейрута, Ливан
Центр Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© iStock.com / ramzihachicho
Центр Бейрута, Ливан. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ливан готовится подписать с Россией план действий по активизации сотрудничества в сфере культуры между Бейрутом и Москвой, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра культуры Ливана Мухаммед Висам аль-Муртада.
"У нас есть меморандум о взаимопонимании между министерствами культуры Ливана и России. Сегодня мы находимся в процессе подписания исполнительного плана действий по программе этого сотрудничества для его активизации, развития и продвижения", - сказал аль-Муртада, прибывший с визитом в Москву.
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