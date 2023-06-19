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Российские военные сбрасывают на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 19.06.2023 (обновлено: 21:34 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/listovki-1879240135.html
Российские военные сбрасывают на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться
Российские военные сбрасывают на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться - РИА Новости, 19.06.2023
Российские военные сбрасывают на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться
Подразделения Вооруженных сил России сбрасывают над позициями украинских боевиков листовки с предложением добровольно сложить оружие, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T20:18
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специальная военная операция на украине
россия
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбрасывают над позициями украинских боевиков листовки с предложением добровольно сложить оружие, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. "Принято решение сбросить над позициями противника на запорожском направлении листовки с предложением добровольно сложить оружие. Там подробно описано, что и как нужно делать. Кроме того, такая листовка служит своеобразным пропуском и является подтверждением намерений сложить оружие", - сказал командир подразделения ВС РФ.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Сброс листовок над позициями ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ на Запорожском направлении сбрасывают над позициями ВСУ из БПЛА листовки, в которых описана подробная процедура сдачи в плен. Они же являются своего рода пропуском и доказательством намерений добровольно сложить оружие.
2023-06-19T20:18
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Артиллеристы забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться
Артиллеристы Центрального военного округа забросили листовки на позиции украинских войск с призывом сдаться, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. В агитснаряд вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с более чем 1 тысячей листовок.
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россия, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные сбрасывают на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбрасывают над позициями украинских боевиков листовки с предложением добровольно сложить оружие, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ.
2023-06-19T20:18
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Российские военные сбрасывают на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться

ВС России сбрасывают на позиции ВСУ на Запорожском направлении листовки с призывом сдаться

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбрасывают над позициями украинских боевиков листовки с предложением добровольно сложить оружие, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ.
«
"Принято решение сбросить над позициями противника на запорожском направлении листовки с предложением добровольно сложить оружие. Там подробно описано, что и как нужно делать. Кроме того, такая листовка служит своеобразным пропуском и является подтверждением намерений сложить оружие", - сказал командир подразделения ВС РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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