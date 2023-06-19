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Российские военные сбрасывают на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться

Российские военные сбрасывают на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться - РИА Новости, 19.06.2023

Российские военные сбрасывают на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться

Подразделения Вооруженных сил России сбрасывают над позициями украинских боевиков листовки с предложением добровольно сложить оружие, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2023

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2023-06-19T20:18

2023-06-19T21:34

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбрасывают над позициями украинских боевиков листовки с предложением добровольно сложить оружие, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. "Принято решение сбросить над позициями противника на запорожском направлении листовки с предложением добровольно сложить оружие. Там подробно описано, что и как нужно делать. Кроме того, такая листовка служит своеобразным пропуском и является подтверждением намерений сложить оружие", - сказал командир подразделения ВС РФ.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сброс листовок над позициями ВСУ на Запорожском направлении ВС РФ на Запорожском направлении сбрасывают над позициями ВСУ из БПЛА листовки, в которых описана подробная процедура сдачи в плен. Они же являются своего рода пропуском и доказательством намерений добровольно сложить оружие. 2023-06-19T20:18 true PT0M27S

Артиллеристы забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться Артиллеристы Центрального военного округа забросили листовки на позиции украинских войск с призывом сдаться, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. В агитснаряд вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с более чем 1 тысячей листовок. 2023-06-19T20:18 true PT8M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, видео