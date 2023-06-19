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Российские военные сбрасывают на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться
Российские военные сбрасывают на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться - РИА Новости, 19.06.2023
Российские военные сбрасывают на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться
Подразделения Вооруженных сил России сбрасывают над позициями украинских боевиков листовки с предложением добровольно сложить оружие, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T20:18
2023-06-19T20:18
2023-06-19T21:34
специальная военная операция на украине
россия
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбрасывают над позициями украинских боевиков листовки с предложением добровольно сложить оружие, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. "Принято решение сбросить над позициями противника на запорожском направлении листовки с предложением добровольно сложить оружие. Там подробно описано, что и как нужно делать. Кроме того, такая листовка служит своеобразным пропуском и является подтверждением намерений сложить оружие", - сказал командир подразделения ВС РФ.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сброс листовок над позициями ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ на Запорожском направлении сбрасывают над позициями ВСУ из БПЛА листовки, в которых описана подробная процедура сдачи в плен. Они же являются своего рода пропуском и доказательством намерений добровольно сложить оружие.
2023-06-19T20:18
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Артиллеристы забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться
Артиллеристы Центрального военного округа забросили листовки на позиции украинских войск с призывом сдаться, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. В агитснаряд вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с более чем 1 тысячей листовок.
2023-06-19T20:18
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PT8M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные сбрасывают на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбрасывают над позициями украинских боевиков листовки с предложением добровольно сложить оружие, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ.
2023-06-19T20:18
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Российские военные сбрасывают на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться
ВС России сбрасывают на позиции ВСУ на Запорожском направлении листовки с призывом сдаться