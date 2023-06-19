https://ria.ru/20230619/lgoty-1879187174.html
Мишустин поручил координировать работу над льготами для участников СВО
Мишустин поручил координировать работу над льготами для участников СВО - РИА Новости, 19.06.2023
Мишустин поручил координировать работу над льготами для участников СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко держать на контроле и координировать с депутатами Госдумы... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:01
2023-06-19T16:01
2023-06-19T16:01
специальная военная операция на украине
россия
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михаил мишустин
татьяна голикова
дмитрий чернышенко
госдума рф
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко держать на контроле и координировать с депутатами Госдумы проработку и дальнейшее исполнение закона об установлении льгот при поступлении в вузы для участников военной спецоперации на Украине и детей медицинских работников, погибших от COVID-19. Во время совещания с вице-премьерами Голикова сообщила Мишустину, что все решения, касающиеся инициативы председателя Госдумы Вячеслава Володина об установлении соответствующих льгот, готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию. "Прошу вас держать на контроле этот вопрос и координировать работу с депутатами. Особенно реализацию этого закона после того, как он вступит в силу", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230619/golikova-1879180971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, михаил мишустин, татьяна голикова, дмитрий чернышенко, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ, Общество
Мишустин поручил координировать работу над льготами для участников СВО
Премьер Мишустин поручил держать на контроле работу над льготами для участников СВО