https://ria.ru/20230619/lgoty-1879187174.html

Мишустин поручил координировать работу над льготами для участников СВО

Мишустин поручил координировать работу над льготами для участников СВО - РИА Новости, 19.06.2023

Мишустин поручил координировать работу над льготами для участников СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко держать на контроле и координировать с депутатами Госдумы... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:01

2023-06-19T16:01

2023-06-19T16:01

специальная военная операция на украине

россия

украина

михаил мишустин

татьяна голикова

дмитрий чернышенко

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877035533_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_90bd2f8306cbeef4b41f28446beb938a.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко держать на контроле и координировать с депутатами Госдумы проработку и дальнейшее исполнение закона об установлении льгот при поступлении в вузы для участников военной спецоперации на Украине и детей медицинских работников, погибших от COVID-19. Во время совещания с вице-премьерами Голикова сообщила Мишустину, что все решения, касающиеся инициативы председателя Госдумы Вячеслава Володина об установлении соответствующих льгот, готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию. "Прошу вас держать на контроле этот вопрос и координировать работу с депутатами. Особенно реализацию этого закона после того, как он вступит в силу", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230619/golikova-1879180971.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, михаил мишустин, татьяна голикова, дмитрий чернышенко, госдума рф, общество