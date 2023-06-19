Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало поражение немецкого танка Leopard дроном-камикадзе - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 19.06.2023 (обновлено: 16:02 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/leopard-1879173218.html
Минобороны показало поражение немецкого танка Leopard дроном-камикадзе
Минобороны показало поражение немецкого танка Leopard дроном-камикадзе - РИА Новости, 19.06.2023
Минобороны показало поражение немецкого танка Leopard дроном-камикадзе
Минобороны показало видео поражения немецкого танка Leopard-2A6, поставленного западными союзниками ВСУ. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:15
2023-06-19T16:02
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879174846_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_142f27cb90a5d45af148ff92db407a05.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео поражения немецкого танка Leopard-2A6, поставленного западными союзниками ВСУ.На кадрах видно, как российский дрон-камикадзе пикирует точно в башню боевой машины, которая в этот момент движется, выполняя задачу на поле боя. В ролике видно характерную для Leopard-2A6 защиту.В министерстве уточнили, что Вооруженные силы России подбили танк на Запорожском направлении.
https://ria.ru/20230613/leopard-1877746722.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры поражения немецкого танка Leopard 2A6 дроном-камикадзе
Кадры поражения немецкого танка Leopard 2A6 дроном-камикадзе
2023-06-19T15:15
true
PT0M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879174846_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_061e3ad1a6eb6ed4f5d6b8d193a67ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало поражение немецкого танка Leopard дроном-камикадзе

Минобороны России опубликовало видео поражения немецкого танка Leopard дроном-камикадзе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео поражения немецкого танка Leopard-2A6, поставленного западными союзниками ВСУ.
На кадрах видно, как российский дрон-камикадзе пикирует точно в башню боевой машины, которая в этот момент движется, выполняя задачу на поле боя. В ролике видно характерную для Leopard-2A6 защиту.
В министерстве уточнили, что Вооруженные силы России подбили танк на Запорожском направлении.
Кадры трофейных Леопардов и Брэдли - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
ВС России захватили немецкие танки Leopard
13 июня, 11:12
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала