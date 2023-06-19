https://ria.ru/20230619/leopard-1879173218.html
Минобороны показало поражение немецкого танка Leopard дроном-камикадзе
Минобороны показало поражение немецкого танка Leopard дроном-камикадзе - РИА Новости, 19.06.2023
Минобороны показало поражение немецкого танка Leopard дроном-камикадзе
Минобороны показало видео поражения немецкого танка Leopard-2A6, поставленного западными союзниками ВСУ. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:15
2023-06-19T15:15
2023-06-19T16:02
специальная военная операция на украине
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безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео поражения немецкого танка Leopard-2A6, поставленного западными союзниками ВСУ.На кадрах видно, как российский дрон-камикадзе пикирует точно в башню боевой машины, которая в этот момент движется, выполняя задачу на поле боя. В ролике видно характерную для Leopard-2A6 защиту.В министерстве уточнили, что Вооруженные силы России подбили танк на Запорожском направлении.
https://ria.ru/20230613/leopard-1877746722.html
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Кадры поражения немецкого танка Leopard 2A6 дроном-камикадзе
Кадры поражения немецкого танка Leopard 2A6 дроном-камикадзе
2023-06-19T15:15
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало поражение немецкого танка Leopard дроном-камикадзе
Минобороны России опубликовало видео поражения немецкого танка Leopard дроном-камикадзе