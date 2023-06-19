https://ria.ru/20230619/leopard-1879173218.html

Минобороны показало поражение немецкого танка Leopard дроном-камикадзе

Минобороны показало поражение немецкого танка Leopard дроном-камикадзе - РИА Новости, 19.06.2023

Минобороны показало поражение немецкого танка Leopard дроном-камикадзе

Минобороны показало видео поражения немецкого танка Leopard-2A6, поставленного западными союзниками ВСУ. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:15

2023-06-19T15:15

2023-06-19T16:02

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879174846_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_142f27cb90a5d45af148ff92db407a05.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео поражения немецкого танка Leopard-2A6, поставленного западными союзниками ВСУ.На кадрах видно, как российский дрон-камикадзе пикирует точно в башню боевой машины, которая в этот момент движется, выполняя задачу на поле боя. В ролике видно характерную для Leopard-2A6 защиту.В министерстве уточнили, что Вооруженные силы России подбили танк на Запорожском направлении.

https://ria.ru/20230613/leopard-1877746722.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры поражения немецкого танка Leopard 2A6 дроном-камикадзе Кадры поражения немецкого танка Leopard 2A6 дроном-камикадзе 2023-06-19T15:15 true PT0M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, безопасность, россия, вооруженные силы украины