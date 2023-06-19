https://ria.ru/20230619/lekarstva-1879188637.html
В России производятся 62 процента потребляемых лекарств, заявила Голикова
В России производятся 62 процента потребляемых лекарств, заявила Голикова - РИА Новости, 19.06.2023
В России производятся 62 процента потребляемых лекарств, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 62% всех потребляемых в РФ лекарственных препаратов российского производства. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:04
2023-06-19T16:04
2023-06-19T16:04
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
экономика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 62% всех потребляемых в РФ лекарственных препаратов российского производства. Она отметила, что в настоящее время на территории РФ осуществляется выпуск лекарственных препаратов практически во всех ключевых сегментах фармацевтического рынка. "За счет развития отечественного производства 62% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производятся на территории РФ", - сказала Голикова на заседании правительства.
https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878019299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, татьяна голикова, экономика
Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова, Экономика
В России производятся 62 процента потребляемых лекарств, заявила Голикова
Голикова заявила, что 62 процента всех потребляемых в России лекарств отечественные
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 62% всех потребляемых в РФ лекарственных препаратов российского производства.
Она отметила, что в настоящее время на территории РФ осуществляется выпуск лекарственных препаратов практически во всех ключевых сегментах фармацевтического рынка.
"За счет развития отечественного производства 62% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производятся на территории РФ", - сказала Голикова на заседании правительства.
В Минздраве рассказали об импортозамещении в производстве лекарств