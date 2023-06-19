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В России производятся 62 процента потребляемых лекарств, заявила Голикова - РИА Новости, 19.06.2023
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16:04 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/lekarstva-1879188637.html
В России производятся 62 процента потребляемых лекарств, заявила Голикова
В России производятся 62 процента потребляемых лекарств, заявила Голикова - РИА Новости, 19.06.2023
В России производятся 62 процента потребляемых лекарств, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 62% всех потребляемых в РФ лекарственных препаратов российского производства. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:04
2023-06-19T16:04
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
экономика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 62% всех потребляемых в РФ лекарственных препаратов российского производства. Она отметила, что в настоящее время на территории РФ осуществляется выпуск лекарственных препаратов практически во всех ключевых сегментах фармацевтического рынка. "За счет развития отечественного производства 62% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производятся на территории РФ", - сказала Голикова на заседании правительства.
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здоровье - общество, россия, татьяна голикова, экономика
Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова, Экономика
В России производятся 62 процента потребляемых лекарств, заявила Голикова

Голикова заявила, что 62 процента всех потребляемых в России лекарств отечественные

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармацевт в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 62% всех потребляемых в РФ лекарственных препаратов российского производства.
Она отметила, что в настоящее время на территории РФ осуществляется выпуск лекарственных препаратов практически во всех ключевых сегментах фармацевтического рынка.
"За счет развития отечественного производства 62% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производятся на территории РФ", - сказала Голикова на заседании правительства.
Производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В Минздраве рассказали об импортозамещении в производстве лекарств
14 июня, 13:01
 
Здоровье - ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваЭкономика
 
 
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