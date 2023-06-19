https://ria.ru/20230619/lekarstva-1879188637.html

В России производятся 62 процента потребляемых лекарств, заявила Голикова

В России производятся 62 процента потребляемых лекарств, заявила Голикова - РИА Новости, 19.06.2023

В России производятся 62 процента потребляемых лекарств, заявила Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 62% всех потребляемых в РФ лекарственных препаратов российского производства. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:04

2023-06-19T16:04

2023-06-19T16:04

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

экономика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 62% всех потребляемых в РФ лекарственных препаратов российского производства. Она отметила, что в настоящее время на территории РФ осуществляется выпуск лекарственных препаратов практически во всех ключевых сегментах фармацевтического рынка. "За счет развития отечественного производства 62% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производятся на территории РФ", - сказала Голикова на заседании правительства.

https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878019299.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, россия, татьяна голикова, экономика