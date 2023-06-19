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Лавров прибыл в Минск на заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ - РИА Новости, 19.06.2023
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18:49 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/lavrov-1879228940.html
Лавров прибыл в Минск на заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ
Лавров прибыл в Минск на заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ - РИА Новости, 19.06.2023
Лавров прибыл в Минск на заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где во вторник примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:49
2023-06-19T18:49
белоруссия
минск
сергей лавров
александр лукашенко
одкб
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МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где во вторник примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), передает корреспондент РИА Новости. Планируется, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет 20 июня встречу с главами делегаций заседания. Как отметили в российском дипведомстве в преддверии СМИД, участники подведут итоги сотрудничества в рамках организации и обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия. Кроме того, стороны планируют обсудить состояние международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность стран ОДКБ, а также дальнейшие шаги по развитию внешних связей. Ожидается, что по итогам заседания будет одобрен ряд совместных документов. В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Белоруссия в 2023 году председательствует в организации.
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белоруссия, минск, сергей лавров, александр лукашенко, одкб
Белоруссия, Минск, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, ОДКБ
Лавров прибыл в Минск на заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ

Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где во вторник примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), передает корреспондент РИА Новости.
Планируется, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет 20 июня встречу с главами делегаций заседания.
Как отметили в российском дипведомстве в преддверии СМИД, участники подведут итоги сотрудничества в рамках организации и обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия. Кроме того, стороны планируют обсудить состояние международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность стран ОДКБ, а также дальнейшие шаги по развитию внешних связей.
Ожидается, что по итогам заседания будет одобрен ряд совместных документов.
В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Белоруссия в 2023 году председательствует в организации.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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БелоруссияМинскСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоОДКБ
 
 
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