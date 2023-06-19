https://ria.ru/20230619/lavrov-1879228940.html

Лавров прибыл в Минск на заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ

Лавров прибыл в Минск на заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ - РИА Новости, 19.06.2023

Лавров прибыл в Минск на заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где во вторник примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:49

2023-06-19T18:49

2023-06-19T18:49

белоруссия

минск

сергей лавров

александр лукашенко

одкб

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МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где во вторник примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), передает корреспондент РИА Новости. Планируется, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет 20 июня встречу с главами делегаций заседания. Как отметили в российском дипведомстве в преддверии СМИД, участники подведут итоги сотрудничества в рамках организации и обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия. Кроме того, стороны планируют обсудить состояние международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность стран ОДКБ, а также дальнейшие шаги по развитию внешних связей. Ожидается, что по итогам заседания будет одобрен ряд совместных документов. В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Белоруссия в 2023 году председательствует в организации.

https://ria.ru/20230619/peskov-1879115463.html

белоруссия

минск

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белоруссия, минск, сергей лавров, александр лукашенко, одкб