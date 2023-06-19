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Противостояние России и Запада открыло новые возможности, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2023
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12:11 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/lavrov-1879104993.html
Противостояние России и Запада открыло новые возможности, заявил Лавров
Противостояние России и Запада открыло новые возможности, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2023
Противостояние России и Запада открыло новые возможности, заявил Лавров
Противостояние России с западными странами открыло новые возможности для сотрудничества с другими странами, в том числе формирования неподконтрольных Западу... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:11
2023-06-19T12:11
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азия
африка
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Противостояние России с западными странами открыло новые возможности для сотрудничества с другими странами, в том числе формирования неподконтрольных Западу механизмов взаимодействия в различных областях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не будем встраиваться в обслуживающие чужие интересы механизмы и схемы, самостоятельно формируем внешнеполитическую повестку. Ориентируемся в работе на международной арене, прежде всего, на собственные приоритеты при соблюдении общепризнанных норм международного права, заключённых в Уставе ООН во всей их полноте и во всей их взаимосвязи. Свои практические шаги будем соизмерять с задачей содействия построению многополярного миропорядка", - сказал Лавров, выступая в ходе заседания комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. По его словам, в новой концепции внешней политики не обошли вниманием тот факт, что "противостояние с недружественными государствами открыло новые возможности сотрудничества за пределами исторического Запада - с партнерами в ближнем зарубежье, Азии, Африке, на Ближнем Востоке, Латинской Америке". "Закономерно, что этим направлениям уделяется приоритетное внимание, как с точки зрения их роли в международных делах, так и с точки зрения направления высвободившихся ресурсов от резкого проседания объемов взаимодействия на западном направлении", - отметил министр. "Деструктивная линия США, НАТО и ЕС, их неготовность к равноправной совместной работе учтены в полной мере при постановке задачи формирования неподконтрольных Западу механизмов взаимодействия в различных областях. Эти сферы простираются от международной безопасности до финансов и спорта", - добавил он.
https://ria.ru/20230618/nato-1878949707.html
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россия, азия, африка, сергей лавров, оон, единая россия, нато, в мире
Россия, Азия, Африка, Сергей Лавров, ООН, Единая Россия, НАТО, В мире
Противостояние России и Запада открыло новые возможности, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: противостояние с Западом дало возможность для работы с другими странами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Противостояние России с западными странами открыло новые возможности для сотрудничества с другими странами, в том числе формирования неподконтрольных Западу механизмов взаимодействия в различных областях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не будем встраиваться в обслуживающие чужие интересы механизмы и схемы, самостоятельно формируем внешнеполитическую повестку. Ориентируемся в работе на международной арене, прежде всего, на собственные приоритеты при соблюдении общепризнанных норм международного права, заключённых в Уставе ООН во всей их полноте и во всей их взаимосвязи. Свои практические шаги будем соизмерять с задачей содействия построению многополярного миропорядка", - сказал Лавров, выступая в ходе заседания комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
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По его словам, в новой концепции внешней политики не обошли вниманием тот факт, что "противостояние с недружественными государствами открыло новые возможности сотрудничества за пределами исторического Запада - с партнерами в ближнем зарубежье, Азии, Африке, на Ближнем Востоке, Латинской Америке".
"Закономерно, что этим направлениям уделяется приоритетное внимание, как с точки зрения их роли в международных делах, так и с точки зрения направления высвободившихся ресурсов от резкого проседания объемов взаимодействия на западном направлении", - отметил министр.
"Деструктивная линия США, НАТО и ЕС, их неготовность к равноправной совместной работе учтены в полной мере при постановке задачи формирования неподконтрольных Западу механизмов взаимодействия в различных областях. Эти сферы простираются от международной безопасности до финансов и спорта", - добавил он.
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