Противостояние России и Запада открыло новые возможности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: противостояние с Западом дало возможность для работы с другими странами
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Противостояние России с западными странами открыло новые возможности для сотрудничества с другими странами, в том числе формирования неподконтрольных Западу механизмов взаимодействия в различных областях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не будем встраиваться в обслуживающие чужие интересы механизмы и схемы, самостоятельно формируем внешнеполитическую повестку. Ориентируемся в работе на международной арене, прежде всего, на собственные приоритеты при соблюдении общепризнанных норм международного права, заключённых в Уставе ООН во всей их полноте и во всей их взаимосвязи. Свои практические шаги будем соизмерять с задачей содействия построению многополярного миропорядка", - сказал Лавров, выступая в ходе заседания комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
По его словам, в новой концепции внешней политики не обошли вниманием тот факт, что "противостояние с недружественными государствами открыло новые возможности сотрудничества за пределами исторического Запада - с партнерами в ближнем зарубежье, Азии, Африке, на Ближнем Востоке, Латинской Америке".
"Закономерно, что этим направлениям уделяется приоритетное внимание, как с точки зрения их роли в международных делах, так и с точки зрения направления высвободившихся ресурсов от резкого проседания объемов взаимодействия на западном направлении", - отметил министр.
"Деструктивная линия США, НАТО и ЕС, их неготовность к равноправной совместной работе учтены в полной мере при постановке задачи формирования неподконтрольных Западу механизмов взаимодействия в различных областях. Эти сферы простираются от международной безопасности до финансов и спорта", - добавил он.