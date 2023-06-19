https://ria.ru/20230619/lavrov-1879104993.html

Противостояние России и Запада открыло новые возможности, заявил Лавров

Противостояние России и Запада открыло новые возможности, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2023

Противостояние России и Запада открыло новые возможности, заявил Лавров

Противостояние России с западными странами открыло новые возможности для сотрудничества с другими странами, в том числе формирования неподконтрольных Западу... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:11

2023-06-19T12:11

2023-06-19T12:11

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Противостояние России с западными странами открыло новые возможности для сотрудничества с другими странами, в том числе формирования неподконтрольных Западу механизмов взаимодействия в различных областях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не будем встраиваться в обслуживающие чужие интересы механизмы и схемы, самостоятельно формируем внешнеполитическую повестку. Ориентируемся в работе на международной арене, прежде всего, на собственные приоритеты при соблюдении общепризнанных норм международного права, заключённых в Уставе ООН во всей их полноте и во всей их взаимосвязи. Свои практические шаги будем соизмерять с задачей содействия построению многополярного миропорядка", - сказал Лавров, выступая в ходе заседания комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. По его словам, в новой концепции внешней политики не обошли вниманием тот факт, что "противостояние с недружественными государствами открыло новые возможности сотрудничества за пределами исторического Запада - с партнерами в ближнем зарубежье, Азии, Африке, на Ближнем Востоке, Латинской Америке". "Закономерно, что этим направлениям уделяется приоритетное внимание, как с точки зрения их роли в международных делах, так и с точки зрения направления высвободившихся ресурсов от резкого проседания объемов взаимодействия на западном направлении", - отметил министр. "Деструктивная линия США, НАТО и ЕС, их неготовность к равноправной совместной работе учтены в полной мере при постановке задачи формирования неподконтрольных Западу механизмов взаимодействия в различных областях. Эти сферы простираются от международной безопасности до финансов и спорта", - добавил он.

https://ria.ru/20230618/nato-1878949707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, азия, африка, сергей лавров, оон, единая россия, нато, в мире