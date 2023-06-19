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В РПЦ предложили ужесточить контроль знания мигрантами русского языка - РИА Новости, 19.06.2023
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Религия
 
18:27 19.06.2023 (обновлено: 19:45 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/kursy-1879207929.html
В РПЦ предложили ужесточить контроль знания мигрантами русского языка
В РПЦ предложили ужесточить контроль знания мигрантами русского языка - РИА Новости, 19.06.2023
В РПЦ предложили ужесточить контроль знания мигрантами русского языка
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предложил ужесточить миграционную... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:27
2023-06-19T19:45
религия
общество
россия
владимир легойда
московский патриархат
валерий фадеев
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предложил ужесточить миграционную политику для того, чтобы в общеобразовательных школах не понижался уровень знания языка из-за того, что им не владеют дети мигрантов. Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что СПЧ поддерживает запуск бесплатных курсов по русскому языку для детей мигрантов до того, как их принять в школу. Легойда отметил, что приезжие дети имеют право учиться, однако "при этом не должен страдать общеобразовательный процесс и понижаться общий языковой уровень". "Только вот насколько правильно вкладываться в повышение образовательного уровня детей-мигрантов за счет дополнительной нагрузки на и так перегруженных учителей наших школ и бюджетного финансирования?… Не стоит ли все же концентрироваться на более жесткой миграционной политике, более тщательном отборе въезжающих работников, на соблюдении неукоснительных требований к знанию русского языка при въезде мигрантов в Россию? Чтобы в принципе не было разговора о незнании русского языка, и, как следствие, что дальше с этим делать в школах", – написал Легойда в своем телеграм-канале.
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общество, россия, владимир легойда, московский патриархат, валерий фадеев
Религия, Общество, Россия, Владимир Легойда, Московский Патриархат, Валерий Фадеев
В РПЦ предложили ужесточить контроль знания мигрантами русского языка

РПЦ предложила ужесточить миграционную политику, чтобы не было разговора о незнании языка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОбучение мигрантов русскому языку
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предложил ужесточить миграционную политику для того, чтобы в общеобразовательных школах не понижался уровень знания языка из-за того, что им не владеют дети мигрантов.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что СПЧ поддерживает запуск бесплатных курсов по русскому языку для детей мигрантов до того, как их принять в школу.
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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Легойда отметил, что приезжие дети имеют право учиться, однако "при этом не должен страдать общеобразовательный процесс и понижаться общий языковой уровень".
"Только вот насколько правильно вкладываться в повышение образовательного уровня детей-мигрантов за счет дополнительной нагрузки на и так перегруженных учителей наших школ и бюджетного финансирования?… Не стоит ли все же концентрироваться на более жесткой миграционной политике, более тщательном отборе въезжающих работников, на соблюдении неукоснительных требований к знанию русского языка при въезде мигрантов в Россию? Чтобы в принципе не было разговора о незнании русского языка, и, как следствие, что дальше с этим делать в школах", – написал Легойда в своем телеграм-канале.
 
РелигияОбществоРоссияВладимир ЛегойдаМосковский ПатриархатВалерий Фадеев
 
 
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