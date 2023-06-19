Рейтинг@Mail.ru
ОП отправила корм в белгородские приюты для животных - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 19.06.2023 (обновлено: 17:23 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/korm-1879204117.html
ОП отправила корм в белгородские приюты для животных
ОП отправила корм в белгородские приюты для животных - РИА Новости, 19.06.2023
ОП отправила корм в белгородские приюты для животных
Общественная палата РФ отправила в Белгородскую область фуру с партией помощи для бездомных животных, за неделю было собрано 20 тонн корма, сообщила... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:11
2023-06-19T17:23
общество
белгородская область
россия
животные
общественная палата рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783500635_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_89e20c89badb70bbf4cff6f87bbf6b46.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ отправила в Белгородскую область фуру с партией помощи для бездомных животных, за неделю было собрано 20 тонн корма, сообщила председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ Елена Шаройкина На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа. "За неделю мы собрали 20 тонн корма. Люди очень быстро мобилизовались, чтобы помочь Белгородской области", - рассказала Шаройкина. Корм получат приюты и волонтеры-зоозащитники, которые не уехали из находящегося под обстрелами региона и продолжают опекать животных. Больше половины фуры заполнено товарами отечественного производства. "Мы предоставили 13 тонн корма в помощь собакам Белгородской области. Мы являемся полностью отечественным производителем и гордимся, что у нас есть такая возможность", - сказал РИА Новости представитель торговой марки AlphaPet Олег Рустамов.
https://ria.ru/20230606/shebekino-1876585486.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783500635_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e7d6930d0206a532d4e80eff7e7fb55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгородская область, россия, животные, общественная палата рф
Общество, Белгородская область, Россия, Животные, Общественная палата РФ
ОП отправила корм в белгородские приюты для животных

Общественная палата отправила в Белгородскую область приютам для животных 20 тонн корма

© Фото предоставлено пресс-службой АПХ "Мираторг"Корм для домашних животных
Корм для домашних животных
© Фото предоставлено пресс-службой АПХ "Мираторг"
Корм для домашних животных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ отправила в Белгородскую область фуру с партией помощи для бездомных животных, за неделю было собрано 20 тонн корма, сообщила председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ Елена Шаройкина
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
«
"За неделю мы собрали 20 тонн корма. Люди очень быстро мобилизовались, чтобы помочь Белгородской области", - рассказала Шаройкина.
Корм получат приюты и волонтеры-зоозащитники, которые не уехали из находящегося под обстрелами региона и продолжают опекать животных.
Котенок в пункте временного размещения жителей - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В Шебекино волонтеры спасают домашних животных, рискуя жизнями
6 июня, 20:45
Больше половины фуры заполнено товарами отечественного производства. "Мы предоставили 13 тонн корма в помощь собакам Белгородской области. Мы являемся полностью отечественным производителем и гордимся, что у нас есть такая возможность", - сказал РИА Новости представитель торговой марки AlphaPet Олег Рустамов.
Последствия обстрела Шебекино
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
2 июня, 08:00
 
ОбществоБелгородская областьРоссияЖивотныеОбщественная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала