https://ria.ru/20230619/korm-1879204117.html
ОП отправила корм в белгородские приюты для животных
ОП отправила корм в белгородские приюты для животных - РИА Новости, 19.06.2023
ОП отправила корм в белгородские приюты для животных
Общественная палата РФ отправила в Белгородскую область фуру с партией помощи для бездомных животных, за неделю было собрано 20 тонн корма, сообщила... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:11
2023-06-19T17:11
2023-06-19T17:23
общество
белгородская область
россия
животные
общественная палата рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783500635_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_89e20c89badb70bbf4cff6f87bbf6b46.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ отправила в Белгородскую область фуру с партией помощи для бездомных животных, за неделю было собрано 20 тонн корма, сообщила председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ Елена Шаройкина На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа. "За неделю мы собрали 20 тонн корма. Люди очень быстро мобилизовались, чтобы помочь Белгородской области", - рассказала Шаройкина. Корм получат приюты и волонтеры-зоозащитники, которые не уехали из находящегося под обстрелами региона и продолжают опекать животных. Больше половины фуры заполнено товарами отечественного производства. "Мы предоставили 13 тонн корма в помощь собакам Белгородской области. Мы являемся полностью отечественным производителем и гордимся, что у нас есть такая возможность", - сказал РИА Новости представитель торговой марки AlphaPet Олег Рустамов.
https://ria.ru/20230606/shebekino-1876585486.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783500635_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e7d6930d0206a532d4e80eff7e7fb55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, россия, животные, общественная палата рф
Общество, Белгородская область, Россия, Животные, Общественная палата РФ
ОП отправила корм в белгородские приюты для животных
Общественная палата отправила в Белгородскую область приютам для животных 20 тонн корма
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ отправила в Белгородскую область фуру с партией помощи для бездомных животных, за неделю было собрано 20 тонн корма, сообщила председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ Елена Шаройкина
На всей территории Белгородской области
с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
«
"За неделю мы собрали 20 тонн корма. Люди очень быстро мобилизовались, чтобы помочь Белгородской области", - рассказала Шаройкина.
Корм получат приюты и волонтеры-зоозащитники, которые не уехали из находящегося под обстрелами региона и продолжают опекать животных.
В Шебекино волонтеры спасают домашних животных, рискуя жизнями
Больше половины фуры заполнено товарами отечественного производства. "Мы предоставили 13 тонн корма в помощь собакам Белгородской области. Мы являемся полностью отечественным производителем и гордимся, что у нас есть такая возможность", - сказал РИА Новости представитель торговой марки AlphaPet Олег Рустамов.
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины