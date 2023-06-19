https://ria.ru/20230619/korm-1879204117.html

ОП отправила корм в белгородские приюты для животных

ОП отправила корм в белгородские приюты для животных - РИА Новости, 19.06.2023

ОП отправила корм в белгородские приюты для животных

Общественная палата РФ отправила в Белгородскую область фуру с партией помощи для бездомных животных, за неделю было собрано 20 тонн корма, сообщила... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:11

2023-06-19T17:11

2023-06-19T17:23

общество

белгородская область

россия

животные

общественная палата рф

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ отправила в Белгородскую область фуру с партией помощи для бездомных животных, за неделю было собрано 20 тонн корма, сообщила председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ Елена Шаройкина На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа. "За неделю мы собрали 20 тонн корма. Люди очень быстро мобилизовались, чтобы помочь Белгородской области", - рассказала Шаройкина. Корм получат приюты и волонтеры-зоозащитники, которые не уехали из находящегося под обстрелами региона и продолжают опекать животных. Больше половины фуры заполнено товарами отечественного производства. "Мы предоставили 13 тонн корма в помощь собакам Белгородской области. Мы являемся полностью отечественным производителем и гордимся, что у нас есть такая возможность", - сказал РИА Новости представитель торговой марки AlphaPet Олег Рустамов.

https://ria.ru/20230606/shebekino-1876585486.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгородская область, россия, животные, общественная палата рф