https://ria.ru/20230619/kontrnastuplenie-1879138418.html

Запад сомневается в успехе украинского контрнаступления, заявил Нарышкин

Запад сомневается в успехе украинского контрнаступления, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.06.2023

Запад сомневается в успехе украинского контрнаступления, заявил Нарышкин

Многие западные аналитики серьезно сомневаются в успехе украинского контрнаступления, цели Киева оцениваются ими как недостижимые, а само контрнаступление может РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:59

2023-06-19T13:59

2023-06-19T14:07

сергей нарышкин

специальная военная операция на украине

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

украина

россия

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Многие западные аналитики серьезно сомневаются в успехе украинского контрнаступления, цели Киева оцениваются ими как недостижимые, а само контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете"."В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры… Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые", - сказал Нарышкин.По его словам, авторитетные представители спецслужб стран Запада, а также их военных ведомств не исключают, что "контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам".

https://ria.ru/20230619/bomba-1879091186.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, россия