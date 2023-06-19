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Запад сомневается в успехе украинского контрнаступления, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 19.06.2023 (обновлено: 14:07 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/kontrnastuplenie-1879138418.html
Запад сомневается в успехе украинского контрнаступления, заявил Нарышкин
Запад сомневается в успехе украинского контрнаступления, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.06.2023
Запад сомневается в успехе украинского контрнаступления, заявил Нарышкин
Многие западные аналитики серьезно сомневаются в успехе украинского контрнаступления, цели Киева оцениваются ими как недостижимые, а само контрнаступление может РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:59
2023-06-19T14:07
сергей нарышкин
специальная военная операция на украине
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
россия
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Многие западные аналитики серьезно сомневаются в успехе украинского контрнаступления, цели Киева оцениваются ими как недостижимые, а само контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете"."В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры… Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые", - сказал Нарышкин.По его словам, авторитетные представители спецслужб стран Запада, а также их военных ведомств не исключают, что "контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам".
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сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, россия
Сергей Нарышкин, Специальная военная операция на Украине, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина, Россия
Запад сомневается в успехе украинского контрнаступления, заявил Нарышкин

Нарышкин: многие западные аналитики сомневается в успехе украинского контрнаступления

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Многие западные аналитики серьезно сомневаются в успехе украинского контрнаступления, цели Киева оцениваются ими как недостижимые, а само контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете".
"В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры… Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые", - сказал Нарышкин.
По его словам, авторитетные представители спецслужб стран Запада, а также их военных ведомств не исключают, что "контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам".
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