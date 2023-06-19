https://ria.ru/20230619/kontrnastuplenie-1879115891.html
Командир "Ахмата" предположил, сколько еще продлится контрнаступление ВСУ
Командир "Ахмата" предположил, сколько еще продлится контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023
Командир "Ахмата" предположил, сколько еще продлится контрнаступление ВСУ
Украинское контрнаступление может продлиться еще месяц-полтора, предположил в эфире телеканала "Россия 1" помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:48
2023-06-19T12:48
2023-06-19T12:48
специальная военная операция на украине
безопасность
апты алаудинов
россия
чеченская республика (чечня)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинское контрнаступление может продлиться еще месяц-полтора, предположил в эфире телеканала "Россия 1" помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "Я так думаю, это все еще может продлиться месяц-полтора, примерно. До последнего украинца. А дальше уже пойдет, наверное, продвижение наших сил в направлении Киева потихоньку", - сказал Алаудинов, в начале июня переброшенный из ЛНР на Марьинское направление в ДНР. По его словам, Запад будет до последнего "додавливать" Киев, чтобы украинские войска показали хоть какой-то результат. На прошлой неделе врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска будут "переварены" и "разобраны на атомы" на запорожском участке фронта через месяц-полтора.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, апты алаудинов, россия, чеченская республика (чечня), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Командир "Ахмата" предположил, сколько еще продлится контрнаступление ВСУ
Алаудинов считает, что контрнаступление ВСУ может продлиться еще месяц-полтора