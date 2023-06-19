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Командир "Ахмата" предположил, сколько еще продлится контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/kontrnastuplenie-1879115891.html
Командир "Ахмата" предположил, сколько еще продлится контрнаступление ВСУ
Командир "Ахмата" предположил, сколько еще продлится контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023
Командир "Ахмата" предположил, сколько еще продлится контрнаступление ВСУ
Украинское контрнаступление может продлиться еще месяц-полтора, предположил в эфире телеканала "Россия 1" помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:48
2023-06-19T12:48
специальная военная операция на украине
безопасность
апты алаудинов
россия
чеченская республика (чечня)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинское контрнаступление может продлиться еще месяц-полтора, предположил в эфире телеканала "Россия 1" помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "Я так думаю, это все еще может продлиться месяц-полтора, примерно. До последнего украинца. А дальше уже пойдет, наверное, продвижение наших сил в направлении Киева потихоньку", - сказал Алаудинов, в начале июня переброшенный из ЛНР на Марьинское направление в ДНР. По его словам, Запад будет до последнего "додавливать" Киев, чтобы украинские войска показали хоть какой-то результат. На прошлой неделе врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска будут "переварены" и "разобраны на атомы" на запорожском участке фронта через месяц-полтора.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html
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безопасность, апты алаудинов, россия, чеченская республика (чечня), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Апты Алаудинов, Россия, Чеченская республика (Чечня), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Командир "Ахмата" предположил, сколько еще продлится контрнаступление ВСУ

Алаудинов считает, что контрнаступление ВСУ может продлиться еще месяц-полтора

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты на танке
Украинские солдаты на танке - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты на танке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинское контрнаступление может продлиться еще месяц-полтора, предположил в эфире телеканала "Россия 1" помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Я так думаю, это все еще может продлиться месяц-полтора, примерно. До последнего украинца. А дальше уже пойдет, наверное, продвижение наших сил в направлении Киева потихоньку", - сказал Алаудинов, в начале июня переброшенный из ЛНР на Марьинское направление в ДНР. По его словам, Запад будет до последнего "додавливать" Киев, чтобы украинские войска показали хоть какой-то результат.
На прошлой неделе врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска будут "переварены" и "разобраны на атомы" на запорожском участке фронта через месяц-полтора.
Подбитый танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Сбывается худшее. Что показало контрнаступление Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАпты АлаудиновРоссияЧеченская республика (Чечня)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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