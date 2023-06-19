https://ria.ru/20230619/kontrnastuplenie-1879115891.html

Командир "Ахмата" предположил, сколько еще продлится контрнаступление ВСУ

Командир "Ахмата" предположил, сколько еще продлится контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023

Командир "Ахмата" предположил, сколько еще продлится контрнаступление ВСУ

Украинское контрнаступление может продлиться еще месяц-полтора, предположил в эфире телеканала "Россия 1" помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:48

2023-06-19T12:48

2023-06-19T12:48

специальная военная операция на украине

безопасность

апты алаудинов

россия

чеченская республика (чечня)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинское контрнаступление может продлиться еще месяц-полтора, предположил в эфире телеканала "Россия 1" помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "Я так думаю, это все еще может продлиться месяц-полтора, примерно. До последнего украинца. А дальше уже пойдет, наверное, продвижение наших сил в направлении Киева потихоньку", - сказал Алаудинов, в начале июня переброшенный из ЛНР на Марьинское направление в ДНР. По его словам, Запад будет до последнего "додавливать" Киев, чтобы украинские войска показали хоть какой-то результат. На прошлой неделе врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска будут "переварены" и "разобраны на атомы" на запорожском участке фронта через месяц-полтора.

https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, апты алаудинов, россия, чеченская республика (чечня), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр