https://ria.ru/20230619/konferentsiya-1879395097.html
Конференция о цифровой трансформации в здравоохранении станет ежегодной
Конференция о цифровой трансформации в здравоохранении станет ежегодной - РИА Новости, 20.06.2023
Конференция о цифровой трансформации в здравоохранении станет ежегодной
Московская международная конференция о цифровой трансформации в здравоохранении "SMART-CLINIC: путь к цифровой трансформации в здравоохранении" станет... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-19T21:02
2023-06-19T21:02
2023-06-20T16:56
москва
здоровье - общество
андрей шкода
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московская международная конференция о цифровой трансформации в здравоохранении "SMART-CLINIC: путь к цифровой трансформации в здравоохранении" станет ежегодной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова. "В Москве состоялась международная конференция "SMART-CLINIC: путь к цифровой трансформации в здравоохранении". Международная конференция была организована на базе ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова. Было принято решение сделать ее ежегодной", - рассказали в пресс-службе. Главный врач ГКБ им. Л.А. Ворохобова Андрей Шкода отметил, что цифровизация - это будущее медицины, к которому идут представители медицинского сообщества во всем мире. "Сегодня в Москве встретились представители 13 стран мира, чтобы рассказать о своих достижениях в областях телемедицины, электронных сервисов поддержки пациентов, искусственного интеллекта, применения баз больших данных в современной медицине и других направлениях", - сказал Шкода. В пресс-службе отметили, что выступления спикеров проходили в том числе и в онлайн формате, его посетило две тысячи зрителей. Уточняется, что всего на конференцию приехало 200 участников и 28 спикеров.
https://ria.ru/20230619/emias-1879189429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, андрей шкода
Москва, Здоровье - Общество, Андрей Шкода
Конференция о цифровой трансформации в здравоохранении станет ежегодной
Московская конференция о цифровой трансформации в здравоохранении станет ежегодной
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московская международная конференция о цифровой трансформации в здравоохранении "SMART-CLINIC: путь к цифровой трансформации в здравоохранении" станет ежегодной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова.
"В Москве
состоялась международная конференция "SMART-CLINIC: путь к цифровой трансформации в здравоохранении". Международная конференция была организована на базе ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова. Было принято решение сделать ее ежегодной", - рассказали в пресс-службе.
Главный врач ГКБ им. Л.А. Ворохобова Андрей Шкода
отметил, что цифровизация - это будущее медицины, к которому идут представители медицинского сообщества во всем мире.
"Сегодня в Москве встретились представители 13 стран мира, чтобы рассказать о своих достижениях в областях телемедицины, электронных сервисов поддержки пациентов, искусственного интеллекта, применения баз больших данных в современной медицине и других направлениях", - сказал Шкода.
В пресс-службе отметили, что выступления спикеров проходили в том числе и в онлайн формате, его посетило две тысячи зрителей. Уточняется, что всего на конференцию приехало 200 участников и 28 спикеров.
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