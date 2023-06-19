Рейтинг@Mail.ru
Родителям насмерть сбитых подростков в Бурятии выплатят компенсацию - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:56 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/kompensatsiya-1879045232.html
Родителям насмерть сбитых подростков в Бурятии выплатят компенсацию
Родителям насмерть сбитых подростков в Бурятии выплатят компенсацию - РИА Новости, 19.06.2023
Родителям насмерть сбитых подростков в Бурятии выплатят компенсацию
Железнодорожный суд Бурятии обязал автостраховщиков выплатить компенсационные выплаты родителям подростков, погибших в дорожно-транспортном происшествии в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T04:56
2023-06-19T04:56
улан-удэ
российский союз автостраховщиков
осаго
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
УЛАН-УДЭ, 19 июн – РИА Новости. Железнодорожный суд Бурятии обязал автостраховщиков выплатить компенсационные выплаты родителям подростков, погибших в дорожно-транспортном происшествии в феврале 2021 года в Улан-Удэ, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры республики. 21 февраля 2021 года на пешеходном переходе вблизи железнодорожного вокзала города Улан-Удэ пьяный водитель сбил насмерть юношу и девушку. Автомобиль, на котором совершено ДТП, по договору ОСАГО не был застрахован. "Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ рассмотрел исковое заявление родителей несовершеннолетних, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия, о взыскании с Российского союза автостраховщиков компенсационной выплаты и штрафа за несвоевременное осуществление указанной денежной выплаты… С учетом заключения прокурора суд взыскал с Российского союза автостраховщиков в пользу родителей каждого несовершеннолетнего компенсационные выплаты в размере 712 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение суда в законную силу не вступило.
https://ria.ru/20230616/vyplaty-1878533365.html
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
улан-удэ, российский союз автостраховщиков, осаго, происшествия
Улан-Удэ, Российский союз автостраховщиков, ОСАГО, Происшествия
Родителям насмерть сбитых подростков в Бурятии выплатят компенсацию

Суд в Бурятии обязал выплатить компенсацию родителям насмерть сбитых подростков

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 19 июн – РИА Новости. Железнодорожный суд Бурятии обязал автостраховщиков выплатить компенсационные выплаты родителям подростков, погибших в дорожно-транспортном происшествии в феврале 2021 года в Улан-Удэ, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры республики.
21 февраля 2021 года на пешеходном переходе вблизи железнодорожного вокзала города Улан-Удэ пьяный водитель сбил насмерть юношу и девушку. Автомобиль, на котором совершено ДТП, по договору ОСАГО не был застрахован.
"Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ рассмотрел исковое заявление родителей несовершеннолетних, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия, о взыскании с Российского союза автостраховщиков компенсационной выплаты и штрафа за несвоевременное осуществление указанной денежной выплаты… С учетом заключения прокурора суд взыскал с Российского союза автостраховщиков в пользу родителей каждого несовершеннолетнего компенсационные выплаты в размере 712 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение суда в законную силу не вступило.
Отселенные из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины жители города Шебекино в пункте временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Власти рассказали о выплатах эвакуированным в Белгородской области
16 июня, 09:32
 
Улан-УдэРоссийский союз автостраховщиковОСАГОПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала