https://ria.ru/20230619/kompensatsiya-1879045232.html
Родителям насмерть сбитых подростков в Бурятии выплатят компенсацию
Родителям насмерть сбитых подростков в Бурятии выплатят компенсацию - РИА Новости, 19.06.2023
Родителям насмерть сбитых подростков в Бурятии выплатят компенсацию
Железнодорожный суд Бурятии обязал автостраховщиков выплатить компенсационные выплаты родителям подростков, погибших в дорожно-транспортном происшествии в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T04:56
2023-06-19T04:56
2023-06-19T04:56
улан-удэ
российский союз автостраховщиков
осаго
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 19 июн – РИА Новости. Железнодорожный суд Бурятии обязал автостраховщиков выплатить компенсационные выплаты родителям подростков, погибших в дорожно-транспортном происшествии в феврале 2021 года в Улан-Удэ, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры республики. 21 февраля 2021 года на пешеходном переходе вблизи железнодорожного вокзала города Улан-Удэ пьяный водитель сбил насмерть юношу и девушку. Автомобиль, на котором совершено ДТП, по договору ОСАГО не был застрахован. "Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ рассмотрел исковое заявление родителей несовершеннолетних, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия, о взыскании с Российского союза автостраховщиков компенсационной выплаты и штрафа за несвоевременное осуществление указанной денежной выплаты… С учетом заключения прокурора суд взыскал с Российского союза автостраховщиков в пользу родителей каждого несовершеннолетнего компенсационные выплаты в размере 712 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение суда в законную силу не вступило.
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улан-удэ, российский союз автостраховщиков, осаго, происшествия
Улан-Удэ, Российский союз автостраховщиков, ОСАГО, Происшествия
Родителям насмерть сбитых подростков в Бурятии выплатят компенсацию
Суд в Бурятии обязал выплатить компенсацию родителям насмерть сбитых подростков