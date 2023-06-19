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КНДР хочет укреплять отношения с выступающими против США странами - РИА Новости, 19.06.2023
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12:26 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/kndr-1879110569.html
КНДР хочет укреплять отношения с выступающими против США странами
КНДР хочет укреплять отношения с выступающими против США странами - РИА Новости, 19.06.2023
КНДР хочет укреплять отношения с выступающими против США странами
КНДР планирует укреплять солидарность с государствами, выступающими против "разбойнической стратегии мирового господства" США, передает Центральное телеграфное... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:26
2023-06-19T12:26
в мире
сша
корейский полуостров
ким чен ын
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СЕУЛ, 19 июн – РИА Новости. КНДР планирует укреплять солидарность с государствами, выступающими против "разбойнической стратегии мирового господства" США, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) Ранее сообщалось, что при участии лидера КНДР Ким Чен Ына с 16 июня в штаб-квартире Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) стартовало расширенное заседание восьмого пленума ЦК ТПК восьмого созыва, где обсуждались итоги выполнения задач и политики партии за первое полугодие 2023 года, а также будущая дипломатическая и оборонная стратегия государства в условиях "изменившейся международной обстановки в регионе". Пленум завершился в воскресенье. Политбюро ЦК партии представило на пленуме доклад, в котором, в числе прочего, была проанализирована обстановка с безопасностью на Корейском полуострове. Отмечается, что она резко ухудшается из-за "безумных военных провокаций враждебных сил", которые игнорируют предупреждения и проявление "терпения" со стороны КНДР. В докладе подчеркивается актуальность "чуткого и ловкого" реагирования в политико-дипломатическом и военно-техническом плане на подобную ситуацию. "Политбюро ЦК партии признало, что в ответ на намеренные и откровенные происки обострения военной напряженности со стороны врагов следует всегда немедленно и решительно принять подавляющие и наступательные контрмеры, последовательно придерживаясь принципа ответа на действие – действием… В ответ на резко изменяющуюся международную военно-политическую ситуацию Политбюро ЦК партии выдвинуло важные задачи по самостоятельному и более активному развертыванию внешнеполитической деятельности, основанной всецело на принципах защиты прав и интересов государства, в том числе по дальнейшему укреплению солидарности с государствами, выступающими против разбойнической стратегии мирового господства США", - говорится в сообщении ЦТАК. Политбюро в докладе заявило о необходимости еще больших усилий для укрепления оборонной мощи КНДР и постоянного улучшения вооружений и оснащения армии страны в "быстром темпе" в соответствии с текущими "сложными и серьезными" изменениями в обстановке безопасности страны. Отмечается, что был успешно реализован ряд задач, поставленных на восьмом съезде партии, который проходил с 5 по 12 января 2021 года, в том числе принцип ответа "на ядерное оружие – ядерным оружием, на лобовое противоборство – лобовым противоборством". В результате стратегические вооруженные силы КНДР продемонстрировали "стремительные темпы" развития, добившись признаваемых всем миром результатов в военно-техническом плане, и вызвали "непреодолимый кризис безопасности" для США и их союзников.
https://ria.ru/20230615/kndr-1878360228.html
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в мире, сша, корейский полуостров, ким чен ын
В мире, США, Корейский полуостров, Ким Чен Ын
КНДР хочет укреплять отношения с выступающими против США странами

ЦТАК: КНДР хочет укреплять отношения со странами, выступающими против стратегии США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
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СЕУЛ, 19 июн – РИА Новости. КНДР планирует укреплять солидарность с государствами, выступающими против "разбойнической стратегии мирового господства" США, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК)
Ранее сообщалось, что при участии лидера КНДР Ким Чен Ына с 16 июня в штаб-квартире Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) стартовало расширенное заседание восьмого пленума ЦК ТПК восьмого созыва, где обсуждались итоги выполнения задач и политики партии за первое полугодие 2023 года, а также будущая дипломатическая и оборонная стратегия государства в условиях "изменившейся международной обстановки в регионе". Пленум завершился в воскресенье.
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15 июня, 15:11
Политбюро ЦК партии представило на пленуме доклад, в котором, в числе прочего, была проанализирована обстановка с безопасностью на Корейском полуострове. Отмечается, что она резко ухудшается из-за "безумных военных провокаций враждебных сил", которые игнорируют предупреждения и проявление "терпения" со стороны КНДР. В докладе подчеркивается актуальность "чуткого и ловкого" реагирования в политико-дипломатическом и военно-техническом плане на подобную ситуацию.
«
"Политбюро ЦК партии признало, что в ответ на намеренные и откровенные происки обострения военной напряженности со стороны врагов следует всегда немедленно и решительно принять подавляющие и наступательные контрмеры, последовательно придерживаясь принципа ответа на действие – действием… В ответ на резко изменяющуюся международную военно-политическую ситуацию Политбюро ЦК партии выдвинуло важные задачи по самостоятельному и более активному развертыванию внешнеполитической деятельности, основанной всецело на принципах защиты прав и интересов государства, в том числе по дальнейшему укреплению солидарности с государствами, выступающими против разбойнической стратегии мирового господства США", - говорится в сообщении ЦТАК.
Политбюро в докладе заявило о необходимости еще больших усилий для укрепления оборонной мощи КНДР и постоянного улучшения вооружений и оснащения армии страны в "быстром темпе" в соответствии с текущими "сложными и серьезными" изменениями в обстановке безопасности страны.
Отмечается, что был успешно реализован ряд задач, поставленных на восьмом съезде партии, который проходил с 5 по 12 января 2021 года, в том числе принцип ответа "на ядерное оружие – ядерным оружием, на лобовое противоборство – лобовым противоборством". В результате стратегические вооруженные силы КНДР продемонстрировали "стремительные темпы" развития, добившись признаваемых всем миром результатов в военно-техническом плане, и вызвали "непреодолимый кризис безопасности" для США и их союзников.
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