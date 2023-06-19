https://ria.ru/20230619/kndr-1879110569.html

КНДР хочет укреплять отношения с выступающими против США странами

КНДР хочет укреплять отношения с выступающими против США странами - РИА Новости, 19.06.2023

КНДР хочет укреплять отношения с выступающими против США странами

КНДР планирует укреплять солидарность с государствами, выступающими против "разбойнической стратегии мирового господства" США, передает Центральное телеграфное... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:26

2023-06-19T12:26

2023-06-19T12:26

в мире

сша

корейский полуостров

ким чен ын

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СЕУЛ, 19 июн – РИА Новости. КНДР планирует укреплять солидарность с государствами, выступающими против "разбойнической стратегии мирового господства" США, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) Ранее сообщалось, что при участии лидера КНДР Ким Чен Ына с 16 июня в штаб-квартире Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) стартовало расширенное заседание восьмого пленума ЦК ТПК восьмого созыва, где обсуждались итоги выполнения задач и политики партии за первое полугодие 2023 года, а также будущая дипломатическая и оборонная стратегия государства в условиях "изменившейся международной обстановки в регионе". Пленум завершился в воскресенье. Политбюро ЦК партии представило на пленуме доклад, в котором, в числе прочего, была проанализирована обстановка с безопасностью на Корейском полуострове. Отмечается, что она резко ухудшается из-за "безумных военных провокаций враждебных сил", которые игнорируют предупреждения и проявление "терпения" со стороны КНДР. В докладе подчеркивается актуальность "чуткого и ловкого" реагирования в политико-дипломатическом и военно-техническом плане на подобную ситуацию. "Политбюро ЦК партии признало, что в ответ на намеренные и откровенные происки обострения военной напряженности со стороны врагов следует всегда немедленно и решительно принять подавляющие и наступательные контрмеры, последовательно придерживаясь принципа ответа на действие – действием… В ответ на резко изменяющуюся международную военно-политическую ситуацию Политбюро ЦК партии выдвинуло важные задачи по самостоятельному и более активному развертыванию внешнеполитической деятельности, основанной всецело на принципах защиты прав и интересов государства, в том числе по дальнейшему укреплению солидарности с государствами, выступающими против разбойнической стратегии мирового господства США", - говорится в сообщении ЦТАК. Политбюро в докладе заявило о необходимости еще больших усилий для укрепления оборонной мощи КНДР и постоянного улучшения вооружений и оснащения армии страны в "быстром темпе" в соответствии с текущими "сложными и серьезными" изменениями в обстановке безопасности страны. Отмечается, что был успешно реализован ряд задач, поставленных на восьмом съезде партии, который проходил с 5 по 12 января 2021 года, в том числе принцип ответа "на ядерное оружие – ядерным оружием, на лобовое противоборство – лобовым противоборством". В результате стратегические вооруженные силы КНДР продемонстрировали "стремительные темпы" развития, добившись признаваемых всем миром результатов в военно-техническом плане, и вызвали "непреодолимый кризис безопасности" для США и их союзников.

https://ria.ru/20230615/kndr-1878360228.html

https://ria.ru/20230604/kitay-1876029695.html

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корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, корейский полуостров, ким чен ын