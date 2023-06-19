https://ria.ru/20230619/kitay-1879158049.html

В Москву потянулись туристы из Китая

В Москву потянулись туристы из Китая - РИА Новости, 19.06.2023

В Москву потянулись туристы из Китая

Туристический поток из Китая в Москву за первый квартал этого года увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, столицу России посетили... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:02

2023-06-19T16:02

2023-06-19T16:03

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Туристический поток из Китая в Москву за первый квартал этого года увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, столицу России посетили более 25 тысяч китайских гостей, заявил в понедельник первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. "Мы всегда рады приветствовать китайских туристов в Москве, учитывая, что наш город является одним из популярных направлений для путешественников из этой страны. В 2019 году лидирующие позиции занимали именно туристы из КНР, их было более 870 тысяч", – заявил Козлов на мероприятии в рамках бизнес-миссии Москвы в Китае. По его словам, "в 2023 году мы видим постепенное восстановление, в первом квартале этого года количество туристов в пять раз выше, чем в первом квартале прошлого года". Он уточнил, что столицу за указанный период посетило более 25 тысяч китайских гостей, из них 30 процентов приезжали в Москву с целью туризма или с частной целью, а более 40 процентов приходилось на бизнес-путешественников. "Мы с нетерпением ожидаем возобновления работы безвизового режима в рамках соглашения. И в июле 2023 года мы также ожидаем, что наконец запустится электронная виза", – добавил Козлов. Он также сообщил журналистам, что в России китайские туристы могут оплачивать покупки с помощью карт UnionPay, в некоторых торговых точках можно оплачивать с помощью (приложений) WeChat и Alipay. Первая после окончания пандемии бизнес-миссия Москвы состоялась в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, кроме того, прошли переговоры с представителями туротрасли Китая и Москвы в рамках туристической выставки BITE в Пекине и ITE Hong Kong в Гонконге.

https://ria.ru/20230315/kitay-1857796454.html

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новости - туризм, коммерческая недвижимость, москва, китай, россия, туризм