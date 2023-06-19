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Ван И на встрече с Блинкеном призвал США отменить санкции в отношении Китая
Ван И на встрече с Блинкеном призвал США отменить санкции в отношении Китая - РИА Новости, 19.06.2023
Ван И на встрече с Блинкеном призвал США отменить санкции в отношении Китая
РИА Новости. Ван И на встрече с Блинкеном призвал США отменить односторонние санкции в отношении КНР и прекратить подавлять технологическое развитие Китая - ТВ РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:52
2023-06-19T08:52
2023-06-19T08:54
китай
сша
ван и (политик)
в мире
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РИА Новости. Ван И на встрече с Блинкеном призвал США отменить односторонние санкции в отношении КНР и прекратить подавлять технологическое развитие Китая - ТВВан И на встрече с Блинкеном призвал США прекратить раздувать китайскую угрозу и перестать вмешиваться во внутренние дела КНР - ТВ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, ван и (политик), в мире
Китай, США, Ван И (политик), В мире
Ван И на встрече с Блинкеном призвал США отменить санкции в отношении Китая
Ван И на встрече с Блинкеном призвал США прекратить подавлять развитие Китая