https://ria.ru/20230619/kitay-1879055419.html

Ван И на встрече с Блинкеном призвал США отменить санкции в отношении Китая

Ван И на встрече с Блинкеном призвал США отменить санкции в отношении Китая - РИА Новости, 19.06.2023

Ван И на встрече с Блинкеном призвал США отменить санкции в отношении Китая

РИА Новости. Ван И на встрече с Блинкеном призвал США отменить односторонние санкции в отношении КНР и прекратить подавлять технологическое развитие Китая - ТВ РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:52

2023-06-19T08:52

2023-06-19T08:54

китай

сша

ван и (политик)

в мире

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РИА Новости. Ван И на встрече с Блинкеном призвал США отменить односторонние санкции в отношении КНР и прекратить подавлять технологическое развитие Китая - ТВВан И на встрече с Блинкеном призвал США прекратить раздувать китайскую угрозу и перестать вмешиваться во внутренние дела КНР - ТВ

китай

сша

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, ван и (политик), в мире