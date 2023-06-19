https://ria.ru/20230619/khotsenko-1879114078.html

"Единая Россия" выдвинула Хоценко на выборах губернатора Омской области

"Единая Россия" выдвинула Хоценко на выборах губернатора Омской области - РИА Новости, 19.06.2023

"Единая Россия" выдвинула Хоценко на выборах губернатора Омской области

"Единая Россия" выдвинула главу Омской области Виталия Хоценко кандидатом от партии на выборах губернатора региона, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:38

2023-06-19T12:38

2023-06-19T13:21

омская область

политика

виталий хоценко

единая россия

россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула главу Омской области Виталия Хоценко кандидатом от партии на выборах губернатора региона, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" выдвинула Виталия Хоценко кандидатом от партии на выборах губернатора Омской области. Решение было принято на конференции регионального отделения", - сказано в сообщении. Кандидата на выборы омского губернатора выбрали в региональном центре по связям с общественностью, где состоялась партийная конференция "Единой России"."Спасибо за поддержку. Будем трудиться вместе. На самом деле получаю поддержку по-человечески и профессионально от всех омичей, как только приехал в Омск. Работая вместе, мы победим. Отдельное спасибо секретарю генсовета Андрею Турчаку, председателю партии Дмитрию Медведеву и президенту страны за доверие работать во славу Омской области. Постараюсь оправдать доверие "Единой России" и омичей", - заявил Хоценко после голосования. Он также отметил, что готов конструктивно работать на благо Омской области со всеми партиями.С победой в голосовании Хоценко поздравил мэр Омска Сергей Шелест. "Вместе с однопартийцами выбрали Виталия Павловича Хоценко в качестве кандидата в губернаторы Омского региона от "Единой России". Уверен, омичи сделают правильный выбор, и наша область обретет надежного, ответственного и авторитетного руководителя. Со своей стороны городское отделение партии окажет Виталию Павловичу всю необходимую поддержку. Соответствующие задачи мной поставлены", - указал мэр Омска в своем Telegram-канале.Хоценко исполняет обязанности губернатора Омской области с 29 марта. Ранее он занимал должность председателя правительства Донецкой Народной Республики.​ Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878404934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, политика, виталий хоценко, единая россия, россия