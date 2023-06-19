"Единая Россия" выдвинула Хоценко на выборах губернатора Омской области
"Единая Россия" выдвинула главу Омской области Хоценко на выборах губернатора региона
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВРИО губернатора Омской области Виталий Хоценко
ВРИО губернатора Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула главу Омской области Виталия Хоценко кандидатом от партии на выборах губернатора региона, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" выдвинула Виталия Хоценко кандидатом от партии на выборах губернатора Омской области. Решение было принято на конференции регионального отделения", - сказано в сообщении.
Кандидата на выборы омского губернатора выбрали в региональном центре по связям с общественностью, где состоялась партийная конференция "Единой России".
"Спасибо за поддержку. Будем трудиться вместе. На самом деле получаю поддержку по-человечески и профессионально от всех омичей, как только приехал в Омск. Работая вместе, мы победим. Отдельное спасибо секретарю генсовета Андрею Турчаку, председателю партии Дмитрию Медведеву и президенту страны за доверие работать во славу Омской области. Постараюсь оправдать доверие "Единой России" и омичей", - заявил Хоценко после голосования. Он также отметил, что готов конструктивно работать на благо Омской области со всеми партиями.
С победой в голосовании Хоценко поздравил мэр Омска Сергей Шелест. "Вместе с однопартийцами выбрали Виталия Павловича Хоценко в качестве кандидата в губернаторы Омского региона от "Единой России". Уверен, омичи сделают правильный выбор, и наша область обретет надежного, ответственного и авторитетного руководителя. Со своей стороны городское отделение партии окажет Виталию Павловичу всю необходимую поддержку. Соответствующие задачи мной поставлены", - указал мэр Омска в своем Telegram-канале.
Хоценко исполняет обязанности губернатора Омской области с 29 марта. Ранее он занимал должность председателя правительства Донецкой Народной Республики. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.