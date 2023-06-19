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"Единая Россия" выдвинула Хоценко на выборах губернатора Омской области - РИА Новости, 19.06.2023
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12:38 19.06.2023 (обновлено: 13:21 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/khotsenko-1879114078.html
"Единая Россия" выдвинула Хоценко на выборах губернатора Омской области
"Единая Россия" выдвинула Хоценко на выборах губернатора Омской области - РИА Новости, 19.06.2023
"Единая Россия" выдвинула Хоценко на выборах губернатора Омской области
"Единая Россия" выдвинула главу Омской области Виталия Хоценко кандидатом от партии на выборах губернатора региона, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:38
2023-06-19T13:21
омская область
политика
виталий хоценко
единая россия
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула главу Омской области Виталия Хоценко кандидатом от партии на выборах губернатора региона, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" выдвинула Виталия Хоценко кандидатом от партии на выборах губернатора Омской области. Решение было принято на конференции регионального отделения", - сказано в сообщении. Кандидата на выборы омского губернатора выбрали в региональном центре по связям с общественностью, где состоялась партийная конференция "Единой России"."Спасибо за поддержку. Будем трудиться вместе. На самом деле получаю поддержку по-человечески и профессионально от всех омичей, как только приехал в Омск. Работая вместе, мы победим. Отдельное спасибо секретарю генсовета Андрею Турчаку, председателю партии Дмитрию Медведеву и президенту страны за доверие работать во славу Омской области. Постараюсь оправдать доверие "Единой России" и омичей", - заявил Хоценко после голосования. Он также отметил, что готов конструктивно работать на благо Омской области со всеми партиями.С победой в голосовании Хоценко поздравил мэр Омска Сергей Шелест. "Вместе с однопартийцами выбрали Виталия Павловича Хоценко в качестве кандидата в губернаторы Омского региона от "Единой России". Уверен, омичи сделают правильный выбор, и наша область обретет надежного, ответственного и авторитетного руководителя. Со своей стороны городское отделение партии окажет Виталию Павловичу всю необходимую поддержку. Соответствующие задачи мной поставлены", - указал мэр Омска в своем Telegram-канале.Хоценко исполняет обязанности губернатора Омской области с 29 марта. Ранее он занимал должность председателя правительства Донецкой Народной Республики.​ Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.
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омская область, политика, виталий хоценко, единая россия, россия
Омская область, Политика, Виталий Хоценко, Единая Россия, Россия
"Единая Россия" выдвинула Хоценко на выборах губернатора Омской области

"Единая Россия" выдвинула главу Омской области Хоценко на выборах губернатора региона

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВРИО губернатора Омской области Виталий Хоценко
ВРИО губернатора Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВРИО губернатора Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула главу Омской области Виталия Хоценко кандидатом от партии на выборах губернатора региона, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" выдвинула Виталия Хоценко кандидатом от партии на выборах губернатора Омской области. Решение было принято на конференции регионального отделения", - сказано в сообщении.
Кандидата на выборы омского губернатора выбрали в региональном центре по связям с общественностью, где состоялась партийная конференция "Единой России".
"Спасибо за поддержку. Будем трудиться вместе. На самом деле получаю поддержку по-человечески и профессионально от всех омичей, как только приехал в Омск. Работая вместе, мы победим. Отдельное спасибо секретарю генсовета Андрею Турчаку, председателю партии Дмитрию Медведеву и президенту страны за доверие работать во славу Омской области. Постараюсь оправдать доверие "Единой России" и омичей", - заявил Хоценко после голосования. Он также отметил, что готов конструктивно работать на благо Омской области со всеми партиями.
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С победой в голосовании Хоценко поздравил мэр Омска Сергей Шелест. "Вместе с однопартийцами выбрали Виталия Павловича Хоценко в качестве кандидата в губернаторы Омского региона от "Единой России". Уверен, омичи сделают правильный выбор, и наша область обретет надежного, ответственного и авторитетного руководителя. Со своей стороны городское отделение партии окажет Виталию Павловичу всю необходимую поддержку. Соответствующие задачи мной поставлены", - указал мэр Омска в своем Telegram-канале.
Хоценко исполняет обязанности губернатора Омской области с 29 марта. Ранее он занимал должность председателя правительства Донецкой Народной Республики.​ Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.
 
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