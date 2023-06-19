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Госдеп обеспокоился планом Израиля строить новое жилье на Западном берегу - РИА Новости, 19.06.2023
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04:00 19.06.2023 (обновлено: 05:17 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/izrail-1879044031.html
Госдеп обеспокоился планом Израиля строить новое жилье на Западном берегу
Госдеп обеспокоился планом Израиля строить новое жилье на Западном берегу - РИА Новости, 19.06.2023
Госдеп обеспокоился планом Израиля строить новое жилье на Западном берегу
США обеспокоены решением израильских властей построить дополнительное жилье в нескольких израильских поселениях на Западном берегу, заявили в госдепе. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T04:00
2023-06-19T05:17
израиль
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США обеспокоены решением израильских властей построить дополнительное жилье в нескольких израильских поселениях на Западном берегу, заявили в госдепе. &quot;Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщенным решением правительства Израиля продвинуться в планировании более четырех тысяч единиц жилья на Западном Берегу&quot;, - говорится в сообщении.В госдепе также выразили обеспокоенность сообщениями об изменении в израильской системе администрирования поселений, предполагающими ускоренную выдачу разрешений на строительство, призвав правительство страны "вернуться к диалогу с целью деэскалации".Ранее с осуждением решения Израиля выступило также движение ХАМАС, подчеркнув, что "иудаизирующие проекты" не придадут легитимности оккупации палестинских земель. В ХАМАС также призвали международное сообщество, включая ООН, предпринять серьезные и срочные шаги для остановки проектов.На прошедшей неделе израильский вещатель Kan сообщил, что Израиль планирует утвердить более 4,5 тысячи новых единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу в ближайшие недели, причем более одной тысячи домов находится на стадии окончательного утверждения, и в планах еще более трех тысяч единиц жилья.
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израиль, сша, хамас, государственный департамент сша, оон, в мире
Израиль, США, Хамас, Государственный департамент США, ООН, В мире
Госдеп обеспокоился планом Израиля строить новое жилье на Западном берегу

Госдеп США обеспокоился решением Израиля построить дополнительное жилье на Западном берегу

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США обеспокоены решением израильских властей построить дополнительное жилье в нескольких израильских поселениях на Западном берегу, заявили в госдепе.
«

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщенным решением правительства Израиля продвинуться в планировании более четырех тысяч единиц жилья на Западном Берегу", - говорится в сообщении.

В госдепе также выразили обеспокоенность сообщениями об изменении в израильской системе администрирования поселений, предполагающими ускоренную выдачу разрешений на строительство, призвав правительство страны "вернуться к диалогу с целью деэскалации".
Ранее с осуждением решения Израиля выступило также движение ХАМАС, подчеркнув, что "иудаизирующие проекты" не придадут легитимности оккупации палестинских земель. В ХАМАС также призвали международное сообщество, включая ООН, предпринять серьезные и срочные шаги для остановки проектов.
На прошедшей неделе израильский вещатель Kan сообщил, что Израиль планирует утвердить более 4,5 тысячи новых единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу в ближайшие недели, причем более одной тысячи домов находится на стадии окончательного утверждения, и в планах еще более трех тысяч единиц жилья.
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