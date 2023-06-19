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Госдеп обеспокоился планом Израиля строить новое жилье на Западном берегу

Госдеп обеспокоился планом Израиля строить новое жилье на Западном берегу - РИА Новости, 19.06.2023

Госдеп обеспокоился планом Израиля строить новое жилье на Западном берегу

США обеспокоены решением израильских властей построить дополнительное жилье в нескольких израильских поселениях на Западном берегу, заявили в госдепе. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T04:00

2023-06-19T04:00

2023-06-19T05:17

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США обеспокоены решением израильских властей построить дополнительное жилье в нескольких израильских поселениях на Западном берегу, заявили в госдепе. "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщенным решением правительства Израиля продвинуться в планировании более четырех тысяч единиц жилья на Западном Берегу", - говорится в сообщении.В госдепе также выразили обеспокоенность сообщениями об изменении в израильской системе администрирования поселений, предполагающими ускоренную выдачу разрешений на строительство, призвав правительство страны "вернуться к диалогу с целью деэскалации".Ранее с осуждением решения Израиля выступило также движение ХАМАС, подчеркнув, что "иудаизирующие проекты" не придадут легитимности оккупации палестинских земель. В ХАМАС также призвали международное сообщество, включая ООН, предпринять серьезные и срочные шаги для остановки проектов.На прошедшей неделе израильский вещатель Kan сообщил, что Израиль планирует утвердить более 4,5 тысячи новых единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу в ближайшие недели, причем более одной тысячи домов находится на стадии окончательного утверждения, и в планах еще более трех тысяч единиц жилья.

https://ria.ru/20230618/khamas-1879002212.html

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израиль, сша, хамас, государственный департамент сша, оон, в мире