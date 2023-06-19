https://ria.ru/20230619/investsoglasheniya-1879071319.html

Вологодская область на ПМЭФ заключила инвестсоглашения на 31 млрд рублей

Вологодская область на ПМЭФ заключила инвестсоглашения на 31 млрд рублей - РИА Новости, 19.06.2023

Вологодская область на ПМЭФ заключила инвестсоглашения на 31 млрд рублей

Общий объем инвестиций по условиям соглашений, заключенных правительством Вологодской области в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T10:27

2023-06-19T10:27

2023-06-19T10:27

вологодская область

олег кувшинников

череповец

вологда

пмэф 2023

фосагро

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ВОЛОГДА, 19 июн – РИА Новости. Общий объем инвестиций по условиям соглашений, заключенных правительством Вологодской области в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), превысил 31 миллиард рублей, сообщил губернатор области Олег Кувшинников."Мы с коллегами провели порядка трех десятков рабочих встреч, подписали 10 важнейших финансовоемких соглашений. На примере Вологодской области, как и других регионов, хорошо видно, что несмотря на серьезное санкционное давление, ситуация стабильная, предсказуемая, экономика продолжает развиваться. Можно констатировать, что завершилась инвестиционная пауза, связанная с адаптацией экономики к новым реалиям", - сказал Кувшинников.Он добавил, что итогом ПМЭФ-22 стали соглашения на 25 миллиардов рублей. Результатом нынешнего форума стало продолжение сотрудничества с крупнейшими партнерами региона – компаниями "Северсталь" и "ФосАгро". Они продолжат реализацию природоохранных и социальных проектов. Так, "ФосАгро" направит порядка 2 миллиардов рублей на природоохранные мероприятия, в том числе на расширение карбоновых полигонов, порядка 1,4 миллиарда рублей химики направят на реализацию социальных проектов. Кроме того, правительство области и "ФосАгро" готовят проект реконструкции Дворца химиков в Череповце. Глава региона также сообщил о подготовке инвестиционных проектов в среднесрочной перспективе, "находящихся в высокой стадии проработки" общим объемом в 150 миллиардов рублей.Кроме того, подписаны соглашения о строительстве новой бумагоделательной машины на площадке Сокольского ЦБК для выпуска жиростойкой бумаги с объемом инвестиций порядка 15 миллиардов рублей. Новые цеха по производству комплектующих построит в Вологде и Соколе завод пластиковых труб "Иммид"."Очень серьезные вызовы стояли перед регионом, Вологодская область справилась, и теперь мы с оптимизмом смотрим в будущее. Инвестиционная пауза, которая была у нас в прошлом году, завершилась", - резюмировал губернатор.Петербургский международный экономический форум прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, череповец, вологда, пмэф 2023, фосагро