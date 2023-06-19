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США создают искусственные очаги опасных инфекций, сообщило Минобороны - РИА Новости, 19.06.2023
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11:34 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/infektsii-1879093808.html
США создают искусственные очаги опасных инфекций, сообщило Минобороны
США создают искусственные очаги опасных инфекций, сообщило Минобороны - РИА Новости, 19.06.2023
США создают искусственные очаги опасных инфекций, сообщило Минобороны
Военно-биологические исследования США позволяют формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:34
2023-06-19T11:34
россия
сша
игорь кириллов
войска рхбз
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Военно-биологические исследования США позволяют формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний, заявил на брифинге в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Соединенные Штаты Америки при поддержке своих союзников осуществляют широкомасштабные военно-биологические исследования, направленные на поиск эффективных методов применения возбудителей инфекционных болезней. Реализация подобных планов позволяет формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний. Рассматриваем это, как еще один аргумент в пользу проведения международного расследования военно-биологической деятельности США", - сообщил Кириллов.
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россия, сша, игорь кириллов, войска рхбз, в мире
Россия, США, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, В мире
США создают искусственные очаги опасных инфекций, сообщило Минобороны

Минобороны: США создают искусственные очаги опасных инфекций в ходе биоисследований

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Военно-биологические исследования США позволяют формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний, заявил на брифинге в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Соединенные Штаты Америки при поддержке своих союзников осуществляют широкомасштабные военно-биологические исследования, направленные на поиск эффективных методов применения возбудителей инфекционных болезней. Реализация подобных планов позволяет формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний. Рассматриваем это, как еще один аргумент в пользу проведения международного расследования военно-биологической деятельности США", - сообщил Кириллов.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Минобороны: США не давали обязательств по безопасности биоисследований
26 мая, 10:47
 
РоссияСШАИгорь КирилловВойска РХБЗВ мире
 
 
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