https://ria.ru/20230619/infektsii-1879093808.html

США создают искусственные очаги опасных инфекций, сообщило Минобороны

США создают искусственные очаги опасных инфекций, сообщило Минобороны - РИА Новости, 19.06.2023

США создают искусственные очаги опасных инфекций, сообщило Минобороны

Военно-биологические исследования США позволяют формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:34

2023-06-19T11:34

2023-06-19T11:34

россия

сша

игорь кириллов

войска рхбз

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Военно-биологические исследования США позволяют формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний, заявил на брифинге в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Соединенные Штаты Америки при поддержке своих союзников осуществляют широкомасштабные военно-биологические исследования, направленные на поиск эффективных методов применения возбудителей инфекционных болезней. Реализация подобных планов позволяет формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний. Рассматриваем это, как еще один аргумент в пользу проведения международного расследования военно-биологической деятельности США", - сообщил Кириллов.

https://ria.ru/20230526/bezopasnost-1874271348.html

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россия, сша, игорь кириллов, войска рхбз, в мире