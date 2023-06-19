https://ria.ru/20230619/infektsii-1879093808.html
США создают искусственные очаги опасных инфекций, сообщило Минобороны
США создают искусственные очаги опасных инфекций, сообщило Минобороны - РИА Новости, 19.06.2023
США создают искусственные очаги опасных инфекций, сообщило Минобороны
Военно-биологические исследования США позволяют формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:34
2023-06-19T11:34
2023-06-19T11:34
россия
сша
игорь кириллов
войска рхбз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_0:381:2963:2048_1920x0_80_0_0_59413573429a371fdddf063ff713cd2f.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Военно-биологические исследования США позволяют формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний, заявил на брифинге в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Соединенные Штаты Америки при поддержке своих союзников осуществляют широкомасштабные военно-биологические исследования, направленные на поиск эффективных методов применения возбудителей инфекционных болезней. Реализация подобных планов позволяет формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний. Рассматриваем это, как еще один аргумент в пользу проведения международного расследования военно-биологической деятельности США", - сообщил Кириллов.
https://ria.ru/20230526/bezopasnost-1874271348.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_9e0e8cc045592eab522dab7038ecc8d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, игорь кириллов, войска рхбз, в мире
Россия, США, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, В мире
США создают искусственные очаги опасных инфекций, сообщило Минобороны
Минобороны: США создают искусственные очаги опасных инфекций в ходе биоисследований