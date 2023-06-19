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Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи об отъезде певицы за границу - РИА Новости, 19.06.2023
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Шоубиз
 
17:53 19.06.2023 (обновлено: 17:54 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/gurtskaya-1879194775.html
Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи об отъезде певицы за границу
Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи об отъезде певицы за границу - РИА Новости, 19.06.2023
Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи об отъезде певицы за границу
Брат певицы Дианы Гурцкой, продюсер Роберт в интервью "Пятому каналу" опроверг слухи об отъезде певицы в Абхазию после смерти мужа Петра Кучеренко. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:53
2023-06-19T17:54
шоубиз
диана гурцкая
абхазия
россия
куба
петр кучеренко
знаменитости
слухи
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Брат певицы Дианы Гурцкой, продюсер Роберт в интервью "Пятому каналу" опроверг слухи об отъезде певицы в Абхазию после смерти мужа Петра Кучеренко."Глупость, глупость, вообще глупость. Она что сумасшедшая? Что она в Абхазии будет делать?" – отреагировал родственник исполнительницы. Супруг певицы, статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер в конце мая на 47-ом году жизни. Ему стало плохо в самолете, когда он возвращался из рабочей командировки на Кубу. После этого Диана Гурцкая перестала выходить на связь с поклонниками и журналистами. В СМИ сообщили, что она впала в глубокую депрессию из-за чего родственники приняли решение отправить ее на некоторое время в Абхазию.
https://ria.ru/20230524/kucherenko-1873901335.html
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Шоубиз, Диана Гурцкая, Абхазия, Россия, Куба, Петр Кучеренко, Знаменитости, слухи, Новости шоу-бизнеса
Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи об отъезде певицы за границу

Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи об отъезде певицы в Абхазию после смерти мужа

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДиана Гурцкая
Диана Гурцкая - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Брат певицы Дианы Гурцкой, продюсер Роберт в интервью "Пятому каналу" опроверг слухи об отъезде певицы в Абхазию после смерти мужа Петра Кучеренко.
«
"Глупость, глупость, вообще глупость. Она что сумасшедшая? Что она в Абхазии будет делать?" – отреагировал родственник исполнительницы.
Супруг певицы, статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер в конце мая на 47-ом году жизни. Ему стало плохо в самолете, когда он возвращался из рабочей командировки на Кубу.
После этого Диана Гурцкая перестала выходить на связь с поклонниками и журналистами.
В СМИ сообщили, что она впала в глубокую депрессию из-за чего родственники приняли решение отправить ее на некоторое время в Абхазию.
Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище
24 мая, 16:35
 
ШоубизДиана ГурцкаяАбхазияРоссияКубаПетр КучеренкоЗнаменитостислухиНовости шоу-бизнеса
 
 
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