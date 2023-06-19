https://ria.ru/20230619/gurtskaya-1879194775.html

Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи об отъезде певицы за границу

Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи об отъезде певицы за границу - РИА Новости, 19.06.2023

Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи об отъезде певицы за границу

Брат певицы Дианы Гурцкой, продюсер Роберт в интервью "Пятому каналу" опроверг слухи об отъезде певицы в Абхазию после смерти мужа Петра Кучеренко. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:53

2023-06-19T17:53

2023-06-19T17:54

шоубиз

диана гурцкая

абхазия

россия

куба

петр кучеренко

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Брат певицы Дианы Гурцкой, продюсер Роберт в интервью "Пятому каналу" опроверг слухи об отъезде певицы в Абхазию после смерти мужа Петра Кучеренко."Глупость, глупость, вообще глупость. Она что сумасшедшая? Что она в Абхазии будет делать?" – отреагировал родственник исполнительницы. Супруг певицы, статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер в конце мая на 47-ом году жизни. Ему стало плохо в самолете, когда он возвращался из рабочей командировки на Кубу. После этого Диана Гурцкая перестала выходить на связь с поклонниками и журналистами. В СМИ сообщили, что она впала в глубокую депрессию из-за чего родственники приняли решение отправить ее на некоторое время в Абхазию.

https://ria.ru/20230524/kucherenko-1873901335.html

абхазия

россия

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

диана гурцкая, абхазия, россия, куба, петр кучеренко, знаменитости, слухи, новости шоу-бизнеса