https://ria.ru/20230619/gurtskaya-1879194775.html
Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи об отъезде певицы за границу
Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи об отъезде певицы за границу - РИА Новости, 19.06.2023
Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи об отъезде певицы за границу
Брат певицы Дианы Гурцкой, продюсер Роберт в интервью "Пятому каналу" опроверг слухи об отъезде певицы в Абхазию после смерти мужа Петра Кучеренко. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:53
2023-06-19T17:53
2023-06-19T17:54
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Брат певицы Дианы Гурцкой, продюсер Роберт в интервью "Пятому каналу" опроверг слухи об отъезде певицы в Абхазию после смерти мужа Петра Кучеренко."Глупость, глупость, вообще глупость. Она что сумасшедшая? Что она в Абхазии будет делать?" – отреагировал родственник исполнительницы. Супруг певицы, статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер в конце мая на 47-ом году жизни. Ему стало плохо в самолете, когда он возвращался из рабочей командировки на Кубу. После этого Диана Гурцкая перестала выходить на связь с поклонниками и журналистами. В СМИ сообщили, что она впала в глубокую депрессию из-за чего родственники приняли решение отправить ее на некоторое время в Абхазию.
https://ria.ru/20230524/kucherenko-1873901335.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи об отъезде певицы за границу
Брат Дианы Гурцкой ответил на слухи об отъезде певицы в Абхазию после смерти мужа