https://ria.ru/20230619/golikova-1879180971.html

Участники СВО будут поступать в вузы по отдельной квоте, заявила Голикова

Участники СВО будут поступать в вузы по отдельной квоте, заявила Голикова - РИА Новости, 19.06.2023

Участники СВО будут поступать в вузы по отдельной квоте, заявила Голикова

Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, тем же, кто уже учится на платной основе в вузах, смогут... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:39

2023-06-19T15:39

2023-06-19T16:12

специальная военная операция на украине

общество

татьяна голикова

россия

михаил мишустин

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, тем же, кто уже учится на платной основе в вузах, смогут перейти на бюджет уже в 2023-2024 учебном году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы с Дмитрием Николаевичем (Чернышенко), нашими коллегами из федеральных органов исполнительной власти, как вы поручали, с профильными комитетами Государственной Думы, проработали обращение председателя Государственной Думы по вопросу поступления в высшие учебные заведения участников специальной военной операции, а также детей медицинских работников, которые погибли в период ковида, и в результате вот этих обсуждений вышли на следующие предложения. Первое - участники специальной военной операции будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний", - сказала Голикова на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.Тем, кто уже учится на платной основе, добавила она, "будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023-2024 учебном году"."С этой целью правительство наделяется полномочием по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в образовательных организациях высшего образования", - добавила Голикова.Кроме того, рассказала вице-премьер, "детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования также по отдельной квоте, но без вступительных испытаний"."Участникам специальной военной операции и детям медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей будет также предоставлено право обучаться бесплатно на подготовительном отделении", - сказала Голикова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.По ее словам, эти решения готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию."Участникам специальной военной операции и детям медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей будет также предоставлено право обучаться бесплатно на подготовительном отделении", - сказала Голикова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.По ее словам, эти решения готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию.

https://ria.ru/20230614/fond-1878025942.html

https://ria.ru/20230613/pomosch-1877828304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна голикова, россия, михаил мишустин, навигатор абитуриента