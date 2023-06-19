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Участники СВО будут поступать в вузы по отдельной квоте, заявила Голикова - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:39 19.06.2023 (обновлено: 16:12 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/golikova-1879180971.html
Участники СВО будут поступать в вузы по отдельной квоте, заявила Голикова
Участники СВО будут поступать в вузы по отдельной квоте, заявила Голикова - РИА Новости, 19.06.2023
Участники СВО будут поступать в вузы по отдельной квоте, заявила Голикова
Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, тем же, кто уже учится на платной основе в вузах, смогут... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:39
2023-06-19T16:12
специальная военная операция на украине
общество
татьяна голикова
россия
михаил мишустин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, тем же, кто уже учится на платной основе в вузах, смогут перейти на бюджет уже в 2023-2024 учебном году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы с Дмитрием Николаевичем (Чернышенко), нашими коллегами из федеральных органов исполнительной власти, как вы поручали, с профильными комитетами Государственной Думы, проработали обращение председателя Государственной Думы по вопросу поступления в высшие учебные заведения участников специальной военной операции, а также детей медицинских работников, которые погибли в период ковида, и в результате вот этих обсуждений вышли на следующие предложения. Первое - участники специальной военной операции будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний", - сказала Голикова на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.Тем, кто уже учится на платной основе, добавила она, "будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023-2024 учебном году"."С этой целью правительство наделяется полномочием по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в образовательных организациях высшего образования", - добавила Голикова.Кроме того, рассказала вице-премьер, "детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования также по отдельной квоте, но без вступительных испытаний"."Участникам специальной военной операции и детям медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей будет также предоставлено право обучаться бесплатно на подготовительном отделении", - сказала Голикова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.По ее словам, эти решения готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию."Участникам специальной военной операции и детям медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей будет также предоставлено право обучаться бесплатно на подготовительном отделении", - сказала Голикова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.По ее словам, эти решения готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию.
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общество, татьяна голикова, россия, михаил мишустин, навигатор абитуриента
Специальная военная операция на Украине, Общество, Татьяна Голикова, Россия, Михаил Мишустин, Навигатор абитуриента
Участники СВО будут поступать в вузы по отдельной квоте, заявила Голикова

Вице-премьер Голикова: участники спецоперации будут поступать в вузы по отдельной квоте

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, тем же, кто уже учится на платной основе в вузах, смогут перейти на бюджет уже в 2023-2024 учебном году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы с Дмитрием Николаевичем (Чернышенко), нашими коллегами из федеральных органов исполнительной власти, как вы поручали, с профильными комитетами Государственной Думы, проработали обращение председателя Государственной Думы по вопросу поступления в высшие учебные заведения участников специальной военной операции, а также детей медицинских работников, которые погибли в период ковида, и в результате вот этих обсуждений вышли на следующие предложения. Первое - участники специальной военной операции будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний", - сказала Голикова на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
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Тем, кто уже учится на платной основе, добавила она, "будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023-2024 учебном году".
«
"С этой целью правительство наделяется полномочием по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в образовательных организациях высшего образования", - добавила Голикова.
Кроме того, рассказала вице-премьер, "детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования также по отдельной квоте, но без вступительных испытаний".
"Участникам специальной военной операции и детям медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей будет также предоставлено право обучаться бесплатно на подготовительном отделении", - сказала Голикова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
По ее словам, эти решения готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию."Участникам специальной военной операции и детям медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей будет также предоставлено право обучаться бесплатно на подготовительном отделении", - сказала Голикова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
По ее словам, эти решения готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоТатьяна ГоликоваРоссияМихаил МишустинНавигатор абитуриента
 
 
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