https://ria.ru/20230619/general-1879202474.html

"Легкая мишень". Польский генерал раскритиковал ужасную подготовку ВСУ

"Легкая мишень". Польский генерал раскритиковал ужасную подготовку ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023

"Легкая мишень". Польский генерал раскритиковал ужасную подготовку ВСУ

Неудачи ВСУ в ходе контрнаступления показывают их плохую подготовку, сообщил портал Wirtualna Polska со ссылкой на слова бывшего генерала сухопутных войск... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:05

2023-06-19T17:05

2023-06-19T17:05

в мире

польша

россия

вальдемар скшипчак

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Неудачи ВСУ в ходе контрнаступления показывают их плохую подготовку, сообщил портал Wirtualna Polska со ссылкой на слова бывшего генерала сухопутных войск Польши Вальдемара Скшипчака."То, как украинцы пытаются преодолевать минные поля, показывает, что для выполнения этой задачи экипажи были подготовлены плохо", — посчитал военный.Разминировать обширные минные поля украинцам должны были помочь таранные танки, но один из главных недостатков наступления ВСУ не позволил им этого сделать, а именно отсутствие у украинской армии превосходства в воздухе по сравнению с Россией, у которой есть возможность уничтожать колонны вражеских боевых машин с помощью авиации, посетовал Скшипчак."Без прикрытия они становятся легкой мишенью для российских солдат, вооруженных противотанковым оружием", — указал эксперт.Ранее польский генерал в отставке утверждал, что самую опасную угрозу во время наступления ВСУ для украинцев представляет контрудар российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230619/udar-1879122456.html

https://ria.ru/20230619/superkhischnik-1879065649.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, россия, вальдемар скшипчак, вооруженные силы украины