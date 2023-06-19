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"Легкая мишень". Польский генерал раскритиковал ужасную подготовку ВСУ
"Легкая мишень". Польский генерал раскритиковал ужасную подготовку ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023
"Легкая мишень". Польский генерал раскритиковал ужасную подготовку ВСУ
Неудачи ВСУ в ходе контрнаступления показывают их плохую подготовку, сообщил портал Wirtualna Polska со ссылкой на слова бывшего генерала сухопутных войск... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:05
2023-06-19T17:05
2023-06-19T17:05
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россия
вальдемар скшипчак
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Неудачи ВСУ в ходе контрнаступления показывают их плохую подготовку, сообщил портал Wirtualna Polska со ссылкой на слова бывшего генерала сухопутных войск Польши Вальдемара Скшипчака."То, как украинцы пытаются преодолевать минные поля, показывает, что для выполнения этой задачи экипажи были подготовлены плохо", — посчитал военный.Разминировать обширные минные поля украинцам должны были помочь таранные танки, но один из главных недостатков наступления ВСУ не позволил им этого сделать, а именно отсутствие у украинской армии превосходства в воздухе по сравнению с Россией, у которой есть возможность уничтожать колонны вражеских боевых машин с помощью авиации, посетовал Скшипчак."Без прикрытия они становятся легкой мишенью для российских солдат, вооруженных противотанковым оружием", — указал эксперт.Ранее польский генерал в отставке утверждал, что самую опасную угрозу во время наступления ВСУ для украинцев представляет контрудар российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230619/udar-1879122456.html
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в мире, польша, россия, вальдемар скшипчак, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Россия, Вальдемар Скшипчак, Вооруженные силы Украины
"Легкая мишень". Польский генерал раскритиковал ужасную подготовку ВСУ
Польский генерал Скшипчак пожаловался на ужасную подготовку ВСУ к наступлению