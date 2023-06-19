Рейтинг@Mail.ru
"Легкая мишень". Польский генерал раскритиковал ужасную подготовку ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/general-1879202474.html
"Легкая мишень". Польский генерал раскритиковал ужасную подготовку ВСУ
"Легкая мишень". Польский генерал раскритиковал ужасную подготовку ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023
"Легкая мишень". Польский генерал раскритиковал ужасную подготовку ВСУ
Неудачи ВСУ в ходе контрнаступления показывают их плохую подготовку, сообщил портал Wirtualna Polska со ссылкой на слова бывшего генерала сухопутных войск... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:05
2023-06-19T17:05
в мире
польша
россия
вальдемар скшипчак
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Неудачи ВСУ в ходе контрнаступления показывают их плохую подготовку, сообщил портал Wirtualna Polska со ссылкой на слова бывшего генерала сухопутных войск Польши Вальдемара Скшипчака."То, как украинцы пытаются преодолевать минные поля, показывает, что для выполнения этой задачи экипажи были подготовлены плохо", — посчитал военный.Разминировать обширные минные поля украинцам должны были помочь таранные танки, но один из главных недостатков наступления ВСУ не позволил им этого сделать, а именно отсутствие у украинской армии превосходства в воздухе по сравнению с Россией, у которой есть возможность уничтожать колонны вражеских боевых машин с помощью авиации, посетовал Скшипчак.&quot;Без прикрытия они становятся легкой мишенью для российских солдат, вооруженных противотанковым оружием&quot;, — указал эксперт.Ранее польский генерал в отставке утверждал, что самую опасную угрозу во время наступления ВСУ для украинцев представляет контрудар российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230619/udar-1879122456.html
https://ria.ru/20230619/superkhischnik-1879065649.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f90b1531dcce75f29c8a9f168dd03edc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, вальдемар скшипчак, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Россия, Вальдемар Скшипчак, Вооруженные силы Украины
"Легкая мишень". Польский генерал раскритиковал ужасную подготовку ВСУ

Польский генерал Скшипчак пожаловался на ужасную подготовку ВСУ к наступлению

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Неудачи ВСУ в ходе контрнаступления показывают их плохую подготовку, сообщил портал Wirtualna Polska со ссылкой на слова бывшего генерала сухопутных войск Польши Вальдемара Скшипчака.
"То, как украинцы пытаются преодолевать минные поля, показывает, что для выполнения этой задачи экипажи были подготовлены плохо", — посчитал военный.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В Киеве заявили о мощном ударе, который Путин нанес по Зеленскому
Вчера, 13:15
Разминировать обширные минные поля украинцам должны были помочь таранные танки, но один из главных недостатков наступления ВСУ не позволил им этого сделать, а именно отсутствие у украинской армии превосходства в воздухе по сравнению с Россией, у которой есть возможность уничтожать колонны вражеских боевых машин с помощью авиации, посетовал Скшипчак.
«

"Без прикрытия они становятся легкой мишенью для российских солдат, вооруженных противотанковым оружием", — указал эксперт.

Ранее польский генерал в отставке утверждал, что самую опасную угрозу во время наступления ВСУ для украинцев представляет контрудар российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Ударный вертолет Ка-52 группировки Юг в небе в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В США испугались российского "суперхищника", уничтожающего отряды ВСУ
Вчера, 09:59
 
В миреПольшаРоссияВальдемар СкшипчакВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала