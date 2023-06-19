https://ria.ru/20230619/gaz-1879255373.html
В ЕС констатировали продолжающееся снижение поставок газа из России
В ЕС констатировали продолжающееся снижение поставок газа из России - РИА Новости, 20.06.2023
В ЕС констатировали продолжающееся снижение поставок газа из России
Министры энергетики стран Евросоюза констатировали продолжающееся снижение поставок газа из России, отметив, что закупки СПГ не смогли полностью компенсировать... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-19T23:49
2023-06-19T23:49
2023-06-20T00:46
россия
люксембург (округ)
украина
владимир путин
кадри симсон
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза констатировали продолжающееся снижение поставок газа из России, отметив, что закупки СПГ не смогли полностью компенсировать нехватку российского топлива, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."Совет также обсудил подготовку к зиме и безопасность поставок… Снижение поставок газа из России продолжается, поставки СПГ не смогли полностью компенсировать сокращение поставок трубопроводного газа из России. Поставки СПГ из России остаются ограниченными", - сообщила она на пресс-конференции в Люксембурге.При этом Симсон приветствовала инициативу ряда стран ЕС "призвать свои компании не заключать новые контракты на поставки российского СПГ", заявив, что запасы газа в хранилищах находятся на самом высоком уровне за счет, среди прочего, "добровольного снижения спроса на газ".В то же время, по словам Симсон, "от стран ЕС требуется сохранять бдительность".В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве предупреждали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.
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россия, люксембург (округ), украина, владимир путин, кадри симсон, евросоюз
Россия, Люксембург (округ), Украина, Владимир Путин, Кадри Симсон, Евросоюз
В ЕС констатировали продолжающееся снижение поставок газа из России
Министры энергетики стран ЕС установили продолжающееся снижение поставок газа из России
БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза констатировали продолжающееся снижение поставок газа из России, отметив, что закупки СПГ не смогли полностью компенсировать нехватку российского топлива, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
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"Совет также обсудил подготовку к зиме и безопасность поставок… Снижение поставок газа из России продолжается, поставки СПГ не смогли полностью компенсировать сокращение поставок трубопроводного газа из России. Поставки СПГ из России остаются ограниченными", - сообщила она на пресс-конференции в Люксембурге.
При этом Симсон приветствовала инициативу ряда стран ЕС "призвать свои компании не заключать новые контракты на поставки российского СПГ", заявив, что запасы газа в хранилищах находятся на самом высоком уровне за счет, среди прочего, "добровольного снижения спроса на газ".
В то же время, по словам Симсон, "от стран ЕС требуется сохранять бдительность".
В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве предупреждали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.
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