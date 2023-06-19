https://ria.ru/20230619/gaz-1879255373.html

В ЕС констатировали продолжающееся снижение поставок газа из России

В ЕС констатировали продолжающееся снижение поставок газа из России - РИА Новости, 20.06.2023

В ЕС констатировали продолжающееся снижение поставок газа из России

Министры энергетики стран Евросоюза констатировали продолжающееся снижение поставок газа из России, отметив, что закупки СПГ не смогли полностью компенсировать... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-19T23:49

2023-06-19T23:49

2023-06-20T00:46

россия

люксембург (округ)

украина

владимир путин

кадри симсон

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493429_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_08322e3067c929164812ecb714fabe66.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза констатировали продолжающееся снижение поставок газа из России, отметив, что закупки СПГ не смогли полностью компенсировать нехватку российского топлива, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."Совет также обсудил подготовку к зиме и безопасность поставок… Снижение поставок газа из России продолжается, поставки СПГ не смогли полностью компенсировать сокращение поставок трубопроводного газа из России. Поставки СПГ из России остаются ограниченными", - сообщила она на пресс-конференции в Люксембурге.При этом Симсон приветствовала инициативу ряда стран ЕС "призвать свои компании не заключать новые контракты на поставки российского СПГ", заявив, что запасы газа в хранилищах находятся на самом высоком уровне за счет, среди прочего, "добровольного снижения спроса на газ".В то же время, по словам Симсон, "от стран ЕС требуется сохранять бдительность".В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве предупреждали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.

https://ria.ru/20230615/tseny-1878335064.html

россия

люксембург (округ)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, люксембург (округ), украина, владимир путин, кадри симсон, евросоюз