https://ria.ru/20230619/fsb-1879062301.html
В ФСБ раскрыли подробности подготовки теракта в Запорожской области
В ФСБ раскрыли подробности подготовки теракта в Запорожской области - РИА Новости, 19.06.2023
В ФСБ раскрыли подробности подготовки теракта в Запорожской области
Задержанные в Запорожской области агенты украинских спецслужб планировали взорвать автомобиль одного из представителей администрации Бердянска, следует из... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:37
2023-06-19T09:37
2023-06-19T09:37
происшествия
фсб
бердянск
запорожская область
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Задержанные в Запорожской области агенты украинских спецслужб планировали взорвать автомобиль одного из представителей администрации Бердянска, следует из опубликованного в понедельник видео ФСБ России. "Александра (координатор – ред.) поручила мне проследить за представителем военно-гражданской администрации города Бердянска. Чтобы мне облегчить задачу, Александра прислала мне его фотографию, а также информацию о нем. Александра сказала мне, что я должен его ликвидировать, подорвав его в автомобиле", - сообщил задержанный исполнитель. Корме того, Александра должна была передать ему компоненты взрывного устройства "тайниковым" способом, а задержанный - собрать по полученным от Александры инструкциям.
https://ria.ru/20230615/zaderzhanie-1878257628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фсб, бердянск, запорожская область
Происшествия, ФСБ, Бердянск, Запорожская область
В ФСБ раскрыли подробности подготовки теракта в Запорожской области
ФСБ: задержанные в Запорожской области планировали взорвать машину администрации Бердянска
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Задержанные в Запорожской области агенты украинских спецслужб планировали взорвать автомобиль одного из представителей администрации Бердянска, следует из опубликованного в понедельник видео ФСБ России.
"Александра (координатор – ред.) поручила мне проследить за представителем военно-гражданской администрации города Бердянска. Чтобы мне облегчить задачу, Александра прислала мне его фотографию, а также информацию о нем. Александра сказала мне, что я должен его ликвидировать, подорвав его в автомобиле", - сообщил задержанный исполнитель.
Корме того, Александра должна была передать ему компоненты взрывного устройства "тайниковым" способом, а задержанный - собрать по полученным от Александры инструкциям.
ФСБ задержала жителя Брянской области, оборудовавшего схроны для теракта