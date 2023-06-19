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В ФСБ раскрыли подробности подготовки теракта в Запорожской области - РИА Новости, 19.06.2023
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09:37 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/fsb-1879062301.html
В ФСБ раскрыли подробности подготовки теракта в Запорожской области
В ФСБ раскрыли подробности подготовки теракта в Запорожской области - РИА Новости, 19.06.2023
В ФСБ раскрыли подробности подготовки теракта в Запорожской области
Задержанные в Запорожской области агенты украинских спецслужб планировали взорвать автомобиль одного из представителей администрации Бердянска, следует из... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:37
2023-06-19T09:37
происшествия
фсб
бердянск
запорожская область
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Задержанные в Запорожской области агенты украинских спецслужб планировали взорвать автомобиль одного из представителей администрации Бердянска, следует из опубликованного в понедельник видео ФСБ России. "Александра (координатор – ред.) поручила мне проследить за представителем военно-гражданской администрации города Бердянска. Чтобы мне облегчить задачу, Александра прислала мне его фотографию, а также информацию о нем. Александра сказала мне, что я должен его ликвидировать, подорвав его в автомобиле", - сообщил задержанный исполнитель. Корме того, Александра должна была передать ему компоненты взрывного устройства "тайниковым" способом, а задержанный - собрать по полученным от Александры инструкциям.
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бердянск
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происшествия, фсб, бердянск, запорожская область
Происшествия, ФСБ, Бердянск, Запорожская область
В ФСБ раскрыли подробности подготовки теракта в Запорожской области

ФСБ: задержанные в Запорожской области планировали взорвать машину администрации Бердянска

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Задержанные в Запорожской области агенты украинских спецслужб планировали взорвать автомобиль одного из представителей администрации Бердянска, следует из опубликованного в понедельник видео ФСБ России.
"Александра (координатор – ред.) поручила мне проследить за представителем военно-гражданской администрации города Бердянска. Чтобы мне облегчить задачу, Александра прислала мне его фотографию, а также информацию о нем. Александра сказала мне, что я должен его ликвидировать, подорвав его в автомобиле", - сообщил задержанный исполнитель.
Корме того, Александра должна была передать ему компоненты взрывного устройства "тайниковым" способом, а задержанный - собрать по полученным от Александры инструкциям.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
ФСБ задержала жителя Брянской области, оборудовавшего схроны для теракта
15 июня, 11:07
 
ПроисшествияФСББердянскЗапорожская область
 
 
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