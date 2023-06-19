https://ria.ru/20230619/fsb-1879062301.html

В ФСБ раскрыли подробности подготовки теракта в Запорожской области

В ФСБ раскрыли подробности подготовки теракта в Запорожской области - РИА Новости, 19.06.2023

В ФСБ раскрыли подробности подготовки теракта в Запорожской области

Задержанные в Запорожской области агенты украинских спецслужб планировали взорвать автомобиль одного из представителей администрации Бердянска, следует из... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T09:37

2023-06-19T09:37

2023-06-19T09:37

происшествия

фсб

бердянск

запорожская область

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Задержанные в Запорожской области агенты украинских спецслужб планировали взорвать автомобиль одного из представителей администрации Бердянска, следует из опубликованного в понедельник видео ФСБ России. "Александра (координатор – ред.) поручила мне проследить за представителем военно-гражданской администрации города Бердянска. Чтобы мне облегчить задачу, Александра прислала мне его фотографию, а также информацию о нем. Александра сказала мне, что я должен его ликвидировать, подорвав его в автомобиле", - сообщил задержанный исполнитель. Корме того, Александра должна была передать ему компоненты взрывного устройства "тайниковым" способом, а задержанный - собрать по полученным от Александры инструкциям.

https://ria.ru/20230615/zaderzhanie-1878257628.html

бердянск

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, фсб, бердянск, запорожская область