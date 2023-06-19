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А русские следят! Адмирал вынес приговор "убогому" британскому флоту - РИА Новости, 19.06.2023
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16:01 19.06.2023 (обновлено: 17:02 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/flot-1879187005.html
А русские следят! Адмирал вынес приговор "убогому" британскому флоту
А русские следят! Адмирал вынес приговор "убогому" британскому флоту - РИА Новости, 19.06.2023
А русские следят! Адмирал вынес приговор "убогому" британскому флоту
Военно-морские силы Великобритании находятся в "убогом" состоянии, заявил экс-главнокомандующий Королевским военно-морским флотом адмирал Алан Уэст в интервью... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:01
2023-06-19T17:02
в мире
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Военно-морские силы Великобритании находятся в "убогом" состоянии, заявил экс-главнокомандующий Королевским военно-морским флотом адмирал Алан Уэст в интервью Daily Mail.&quot;У нас до убожества мало кораблей. Их не хватает ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне, ни для обеспечения совместно с нашими союзниками безопасности морских торговых путей — а это для нашей страны имеет огромное значение&quot;, — сказал он.Так адмирал прокомментировал сообщения, что четверть британских фрегатов в прошлом году ни дня не провели в море.По словам Уэста, флот должен выполнять множество задач, в том числе охранять подводные кабели, трубопроводы и торговые пути через Атлантику, но он не способен функционировать полноценно из-за сокращенного финансирования."Мы знаем, что русские следят за всем этим, и мы должны быть очень обеспокоены", — добавил он.В понедельник глава Военно-морского флота Великобритании Бен Ки признал сложности с набором людей на службу на атомных подводных лодках, составляющих часть ядерной триады страны. По его словам, флот вынужден вести войну за перспективные кадры в этом направлении.
https://ria.ru/20230617/britaniya-1878880824.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
А русские следят! Адмирал вынес приговор "убогому" британскому флоту

DM: экс-глава ВМС Британии Уэст назвал флот Соединенного Королевства слабым и жалким

© Фото : LPhot Paul HallКорабль Его Величества "Альбион" на учениях Baltops 19, проходящих на территории Литвы и Швеции
Корабль Его Величества Альбион на учениях Baltops 19, проходящих на территории Литвы и Швеции - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : LPhot Paul Hall
Корабль Его Величества "Альбион" на учениях Baltops 19, проходящих на территории Литвы и Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Военно-морские силы Великобритании находятся в "убогом" состоянии, заявил экс-главнокомандующий Королевским военно-морским флотом адмирал Алан Уэст в интервью Daily Mail.
«

"У нас до убожества мало кораблей. Их не хватает ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне, ни для обеспечения совместно с нашими союзниками безопасности морских торговых путей — а это для нашей страны имеет огромное значение", — сказал он.

Так адмирал прокомментировал сообщения, что четверть британских фрегатов в прошлом году ни дня не провели в море.
По словам Уэста, флот должен выполнять множество задач, в том числе охранять подводные кабели, трубопроводы и торговые пути через Атлантику, но он не способен функционировать полноценно из-за сокращенного финансирования.
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"Мы знаем, что русские следят за всем этим, и мы должны быть очень обеспокоены", — добавил он.
В понедельник глава Военно-морского флота Великобритании Бен Ки признал сложности с набором людей на службу на атомных подводных лодках, составляющих часть ядерной триады страны. По его словам, флот вынужден вести войну за перспективные кадры в этом направлении.
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