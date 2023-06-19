https://ria.ru/20230619/flot-1879187005.html

А русские следят! Адмирал вынес приговор "убогому" британскому флоту

А русские следят! Адмирал вынес приговор "убогому" британскому флоту - РИА Новости, 19.06.2023

А русские следят! Адмирал вынес приговор "убогому" британскому флоту

Военно-морские силы Великобритании находятся в "убогом" состоянии, заявил экс-главнокомандующий Королевским военно-морским флотом адмирал Алан Уэст в интервью... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:01

2023-06-19T16:01

2023-06-19T17:02

в мире

великобритания

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Военно-морские силы Великобритании находятся в "убогом" состоянии, заявил экс-главнокомандующий Королевским военно-морским флотом адмирал Алан Уэст в интервью Daily Mail."У нас до убожества мало кораблей. Их не хватает ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне, ни для обеспечения совместно с нашими союзниками безопасности морских торговых путей — а это для нашей страны имеет огромное значение", — сказал он.Так адмирал прокомментировал сообщения, что четверть британских фрегатов в прошлом году ни дня не провели в море.По словам Уэста, флот должен выполнять множество задач, в том числе охранять подводные кабели, трубопроводы и торговые пути через Атлантику, но он не способен функционировать полноценно из-за сокращенного финансирования."Мы знаем, что русские следят за всем этим, и мы должны быть очень обеспокоены", — добавил он.В понедельник глава Военно-морского флота Великобритании Бен Ки признал сложности с набором людей на службу на атомных подводных лодках, составляющих часть ядерной триады страны. По его словам, флот вынужден вести войну за перспективные кадры в этом направлении.

https://ria.ru/20230617/britaniya-1878880824.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, великобритания