https://ria.ru/20230619/flot-1879187005.html
А русские следят! Адмирал вынес приговор "убогому" британскому флоту
А русские следят! Адмирал вынес приговор "убогому" британскому флоту - РИА Новости, 19.06.2023
А русские следят! Адмирал вынес приговор "убогому" британскому флоту
Военно-морские силы Великобритании находятся в "убогом" состоянии, заявил экс-главнокомандующий Королевским военно-морским флотом адмирал Алан Уэст в интервью... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:01
2023-06-19T16:01
2023-06-19T17:02
в мире
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Военно-морские силы Великобритании находятся в "убогом" состоянии, заявил экс-главнокомандующий Королевским военно-морским флотом адмирал Алан Уэст в интервью Daily Mail."У нас до убожества мало кораблей. Их не хватает ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне, ни для обеспечения совместно с нашими союзниками безопасности морских торговых путей — а это для нашей страны имеет огромное значение", — сказал он.Так адмирал прокомментировал сообщения, что четверть британских фрегатов в прошлом году ни дня не провели в море.По словам Уэста, флот должен выполнять множество задач, в том числе охранять подводные кабели, трубопроводы и торговые пути через Атлантику, но он не способен функционировать полноценно из-за сокращенного финансирования."Мы знаем, что русские следят за всем этим, и мы должны быть очень обеспокоены", — добавил он.В понедельник глава Военно-морского флота Великобритании Бен Ки признал сложности с набором людей на службу на атомных подводных лодках, составляющих часть ядерной триады страны. По его словам, флот вынужден вести войну за перспективные кадры в этом направлении.
https://ria.ru/20230617/britaniya-1878880824.html
https://ria.ru/20230525/perebalansirovka-1873911870.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
А русские следят! Адмирал вынес приговор "убогому" британскому флоту
DM: экс-глава ВМС Британии Уэст назвал флот Соединенного Королевства слабым и жалким
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Военно-морские силы Великобритании находятся в "убогом" состоянии, заявил экс-главнокомандующий Королевским военно-морским флотом адмирал Алан Уэст в интервью Daily Mail
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"У нас до убожества мало кораблей. Их не хватает ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне, ни для обеспечения совместно с нашими союзниками безопасности морских торговых путей — а это для нашей страны имеет огромное значение", — сказал он.
Так адмирал прокомментировал сообщения, что четверть британских фрегатов в прошлом году ни дня не провели в море.
По словам Уэста, флот должен выполнять множество задач, в том числе охранять подводные кабели, трубопроводы и торговые пути через Атлантику, но он не способен функционировать полноценно из-за сокращенного финансирования.
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"Мы знаем, что русские следят за всем этим, и мы должны быть очень обеспокоены", — добавил он.
В понедельник глава Военно-морского флота Великобритании Бен Ки признал сложности с набором людей на службу на атомных подводных лодках, составляющих часть ядерной триады страны. По его словам, флот вынужден вести войну за перспективные кадры в этом направлении.
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