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Кинокомикс "Флэш" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Кинокомикс "Флэш" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 19.06.2023
Кинокомикс "Флэш" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Кинокомикс "Флэш" возглавил прокат в России и СНГ со сборами в 43 миллиона рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T01:21
2023-06-19T01:21
2023-06-19T05:20
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Кинокомикс "Флэш" возглавил прокат в России и СНГ со сборами в 43 миллиона рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.Вторую строчку занял фильм "Переводчик" британского режиссера Гая Ричи, лидировавший на прошлой неделе. За прошедшие выходные "Переводчик" собрал в России и СНГ более 32 миллионов рублей. Следующим в рейтинге идет мультфильм "Элементарно" со сборами почти 28 миллионов рублей.На четвертой строчке — первый снятый на борту МКС художественный фильм "Вызов", собравший более 24 миллионов. Пятую строчку рейтинга занял российский фантастический боевик "Сквозь время", собравший за выходные 20,5 миллионов рублей.
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снг, россия
Кинокомикс "Флэш" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Кинокомикс "Флэш" возглавил прокат в России и СНГ за выходные, собрав 43 миллиона рублей
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Кинокомикс "Флэш" возглавил прокат в России и СНГ со сборами в 43 миллиона рублей за прошедшие выходные, сообщил
портал kinobusiness.com.
Вторую строчку занял фильм "Переводчик" британского режиссера Гая Ричи, лидировавший на прошлой неделе. За прошедшие выходные "Переводчик" собрал в России и СНГ более 32 миллионов рублей. Следующим в рейтинге идет мультфильм "Элементарно" со сборами почти 28 миллионов рублей.
Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
На четвертой строчке — первый снятый на борту МКС художественный фильм "Вызов", собравший более 24 миллионов. Пятую строчку рейтинга занял российский фантастический боевик "Сквозь время", собравший за выходные 20,5 миллионов рублей.