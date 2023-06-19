https://ria.ru/20230619/flesh-1879039176.html

Кинокомикс "Флэш" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Кинокомикс "Флэш" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 19.06.2023

Кинокомикс "Флэш" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Кинокомикс "Флэш" возглавил прокат в России и СНГ со сборами в 43 миллиона рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T01:21

2023-06-19T01:21

2023-06-19T05:20

культура

снг

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768397784_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_245c8a14aa91e8057c8339d12da4bcd7.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Кинокомикс "Флэш" возглавил прокат в России и СНГ со сборами в 43 миллиона рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.Вторую строчку занял фильм "Переводчик" британского режиссера Гая Ричи, лидировавший на прошлой неделе. За прошедшие выходные "Переводчик" собрал в России и СНГ более 32 миллионов рублей. Следующим в рейтинге идет мультфильм "Элементарно" со сборами почти 28 миллионов рублей.На четвертой строчке — первый снятый на борту МКС художественный фильм "Вызов", собравший более 24 миллионов. Пятую строчку рейтинга занял российский фантастический боевик "Сквозь время", собравший за выходные 20,5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230612/perevodchik-1877581035.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

снг, россия