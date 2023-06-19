В Финляндии пригрозили Африке лишением финансирования за поддержку России
Вилле Тавио собирается лишить финансовой помощи страны Африки, поддерживающие Россию
© AP Photo / Sergei GritsЗданиЕ Министерства внутренних дел в Хельсинки
© AP Photo / Sergei Grits
ЗданиЕ Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 19 июн - РИА Новости. Новое правительство Финляндии, которое, как ожидается, приступит к работе во вторник, намеревается направить основные потоки поддержки Украине и собирается лишать финансовой помощи страны Африки, поддерживающие Россию, сообщает со ссылкой на будущего министра внешней торговли и развития Вилле Тавио общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
"Страны, поддерживающие российскую военную агрессию против Украины, могут быть лишены помощи… Некоторые африканские страны выражали свою поддержку России. Мы будем за ними следить", - говорится в сообщении.
Финляндия через различные международные организации и программы оказывает развивающимся странам ежегодную помощь в несколько миллиардов евро.
Второй саммит Россия-Африка состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля. Президент России Владимир Путин выражал надежду, что на саммите удастся определить новые перспективы взаимодействия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что список тех, кто подтвердил участие в саммите Россия-Африка, внушительный.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей".