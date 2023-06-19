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"Было огонь": в Тульской области состоялся фестиваль "Дикая мята" - РИА Новости, 19.06.2023
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Шоубиз
 
12:30 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/festival-1879080392.html
"Было огонь": в Тульской области состоялся фестиваль "Дикая мята"
"Было огонь": в Тульской области состоялся фестиваль "Дикая мята" - РИА Новости, 19.06.2023
"Было огонь": в Тульской области состоялся фестиваль "Дикая мята"
В Тульской области на этих выходных прошел фестиваль независимой музыки "Дикая мята". Событие собрало 20 тысяч гостей со всей России. На концертных площадках... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:30
2023-06-19T12:30
фото
шоубиз
the hatters
леонид агутин
тульская область
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Тульской области на этих выходных прошел фестиваль независимой музыки "Дикая мята". Событие собрало 20 тысяч гостей со всей России. На концертных площадках выступили как популярные, так и начинающие артисты. О том, как это было – в материале РИА Новости.
тульская область
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Александра Липатова
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фото, фото, the hatters, леонид агутин, тульская область, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Фото, Шоубиз, The Hatters, Леонид Агутин, Тульская область, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
"Было огонь": в Тульской области состоялся фестиваль "Дикая мята"

В Тульской области прошел фестиваль независимой музыки "Дикая мята" с The Hatters и "Слот"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Тульской области на этих выходных прошел фестиваль независимой музыки "Дикая мята". Событие собрало 20 тысяч гостей со всей России. На концертных площадках выступили как популярные, так и начинающие артисты. О том, как это было – в материале РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

В этом году фестиваль "Дикая Мята" прошел при поддержке Правительства Тульской области, которое обеспечило беспрецедентные меры безопасности для гостей праздника и выступающих артистов.

Фестиваль Дикая Мята

В этом году фестиваль "Дикая Мята" прошел при поддержке Правительства Тульской области, которое обеспечило беспрецедентные меры безопасности для гостей праздника и выступающих артистов.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
1 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

На фестивале было организовано несколько зон – сцена, маркет, детский сад, фудкорт, мастер-классы и другие.

Фестиваль Дикая Мята

На фестивале было организовано несколько зон – сцена, маркет, детский сад, фудкорт, мастер-классы и другие.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
2 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Гостей ждал уютный кемпинг для проживания с бесплатной водой и душем. Можно было выбрать проживание за пределами территории "Дикой мяты" – в гостинице или на базе отдыха.

Фестиваль Дикая Мята

Гостей ждал уютный кемпинг для проживания с бесплатной водой и душем. Можно было выбрать проживание за пределами территории "Дикой мяты" – в гостинице или на базе отдыха.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
3 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

На территории кемпинга для гостей также организовали свой клуб, сцену, бассейн, площадку для пляжного футбола и волейбола.

Фестиваль Дикая Мята

На территории кемпинга для гостей также организовали свой клуб, сцену, бассейн, площадку для пляжного футбола и волейбола.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
4 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Один из хедлайнеров "Дикой мяты" драм-н-бейс-группа Нейромонах Феофан объединила целую поляну перед сценой в танцах и хороводах.

"Пошла ядреность!" – написали поклонники коллектива в соцсетях.

Нейромонах Феофан на фестивале Дикая Мята

Один из хедлайнеров "Дикой мяты" драм-н-бейс-группа Нейромонах Феофан объединила целую поляну перед сценой в танцах и хороводах.

"Пошла ядреность!" – написали поклонники коллектива в соцсетях.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
5 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Не меньше порадовали поклонников и The Hatters.

"Спасибо всем причастным к потрясающей "Дикой Мяте-2023", – написали музыканты на своей странице в соцсети.

The Hatters на фестивале Дикая Мята

Не меньше порадовали поклонников и The Hatters.

"Спасибо всем причастным к потрясающей "Дикой Мяте-2023", – написали музыканты на своей странице в соцсети.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
6 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Во время выступления группы "Слот" было так жарко, что зрителей даже полили водой из шланга. Они восприняли это позитивно.

"Было огонь!" – написали потом поклонники.

Слот на фестивале Дикая Мята

Во время выступления группы "Слот" было так жарко, что зрителей даже полили водой из шланга. Они восприняли это позитивно.

"Было огонь!" – написали потом поклонники.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
7 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Леонид Агутин закрыл второй фестивальный день. Он впервые вышел на сцену "Дикой Мяты".

Леонид Агутин на фестивале Дикая Мята

Леонид Агутин закрыл второй фестивальный день. Он впервые вышел на сцену "Дикой Мяты".

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
8 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Среди молодых участников "Дикой мяты" отметилась группа Zoloto, чья музыка прозвучала в новом сериале "Балет" режиссера Евгения Сангаджиева.

Zoloto на фестивале Дикая Мята

Среди молодых участников "Дикой мяты" отметилась группа Zoloto, чья музыка прозвучала в новом сериале "Балет" режиссера Евгения Сангаджиева.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
9 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

На нескольких сценах "Дикой мяты" также прошли выступления Drummatix, Lumen, Sati Ethnica, Меги Гогитидзе, Антоха МС, Polnalyubvi, "Заточка" и многих других.

Фестиваль Дикая Мята

На нескольких сценах "Дикой мяты" также прошли выступления Drummatix, Lumen, Sati Ethnica, Меги Гогитидзе, Антоха МС, Polnalyubvi, "Заточка" и многих других.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
10 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

За три дня меломаны в общей увидели на "Дикой Мяте" более 100 выступлений и DJ-сетов.

Фестиваль Дикая Мята

За три дня меломаны в общей увидели на "Дикой Мяте" более 100 выступлений и DJ-сетов.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
11 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

В конце шоу гостям праздника задали вопрос о том, счастливы ли они.

"Да!" – хором ответили участники фестиваля.

Фестиваль Дикая Мята

В конце шоу гостям праздника задали вопрос о том, счастливы ли они.

"Да!" – хором ответили участники фестиваля.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
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