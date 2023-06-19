"Было огонь": в Тульской области состоялся фестиваль "Дикая мята"

В Тульской области прошел фестиваль независимой музыки "Дикая мята" с The Hatters и "Слот"
В этом году фестиваль "Дикая Мята" прошел при поддержке Правительства Тульской области, которое обеспечило беспрецедентные меры безопасности для гостей праздника и выступающих артистов.
В этом году фестиваль "Дикая Мята" прошел при поддержке Правительства Тульской области, которое обеспечило беспрецедентные меры безопасности для гостей праздника и выступающих артистов.
На фестивале было организовано несколько зон – сцена, маркет, детский сад, фудкорт, мастер-классы и другие.
На фестивале было организовано несколько зон – сцена, маркет, детский сад, фудкорт, мастер-классы и другие.
Гостей ждал уютный кемпинг для проживания с бесплатной водой и душем. Можно было выбрать проживание за пределами территории "Дикой мяты" – в гостинице или на базе отдыха.
Гостей ждал уютный кемпинг для проживания с бесплатной водой и душем. Можно было выбрать проживание за пределами территории "Дикой мяты" – в гостинице или на базе отдыха.
На территории кемпинга для гостей также организовали свой клуб, сцену, бассейн, площадку для пляжного футбола и волейбола.
На территории кемпинга для гостей также организовали свой клуб, сцену, бассейн, площадку для пляжного футбола и волейбола.
Один из хедлайнеров "Дикой мяты" драм-н-бейс-группа Нейромонах Феофан объединила целую поляну перед сценой в танцах и хороводах.
"Пошла ядреность!" – написали поклонники коллектива в соцсетях.
Один из хедлайнеров "Дикой мяты" драм-н-бейс-группа Нейромонах Феофан объединила целую поляну перед сценой в танцах и хороводах.
"Пошла ядреность!" – написали поклонники коллектива в соцсетях.
Не меньше порадовали поклонников и The Hatters.
"Спасибо всем причастным к потрясающей "Дикой Мяте-2023", – написали музыканты на своей странице в соцсети.
Не меньше порадовали поклонников и The Hatters.
"Спасибо всем причастным к потрясающей "Дикой Мяте-2023", – написали музыканты на своей странице в соцсети.
Во время выступления группы "Слот" было так жарко, что зрителей даже полили водой из шланга. Они восприняли это позитивно.
"Было огонь!" – написали потом поклонники.
Во время выступления группы "Слот" было так жарко, что зрителей даже полили водой из шланга. Они восприняли это позитивно.
"Было огонь!" – написали потом поклонники.
Леонид Агутин закрыл второй фестивальный день. Он впервые вышел на сцену "Дикой Мяты".
Леонид Агутин закрыл второй фестивальный день. Он впервые вышел на сцену "Дикой Мяты".
Среди молодых участников "Дикой мяты" отметилась группа Zoloto, чья музыка прозвучала в новом сериале "Балет" режиссера Евгения Сангаджиева.
Среди молодых участников "Дикой мяты" отметилась группа Zoloto, чья музыка прозвучала в новом сериале "Балет" режиссера Евгения Сангаджиева.
На нескольких сценах "Дикой мяты" также прошли выступления Drummatix, Lumen, Sati Ethnica, Меги Гогитидзе, Антоха МС, Polnalyubvi, "Заточка" и многих других.
На нескольких сценах "Дикой мяты" также прошли выступления Drummatix, Lumen, Sati Ethnica, Меги Гогитидзе, Антоха МС, Polnalyubvi, "Заточка" и многих других.
За три дня меломаны в общей увидели на "Дикой Мяте" более 100 выступлений и DJ-сетов.
За три дня меломаны в общей увидели на "Дикой Мяте" более 100 выступлений и DJ-сетов.
В конце шоу гостям праздника задали вопрос о том, счастливы ли они.
"Да!" – хором ответили участники фестиваля.
В конце шоу гостям праздника задали вопрос о том, счастливы ли они.
"Да!" – хором ответили участники фестиваля.