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"Было огонь": в Тульской области состоялся фестиваль "Дикая мята"

"Было огонь": в Тульской области состоялся фестиваль "Дикая мята" - РИА Новости, 19.06.2023

"Было огонь": в Тульской области состоялся фестиваль "Дикая мята"

В Тульской области на этих выходных прошел фестиваль независимой музыки "Дикая мята". Событие собрало 20 тысяч гостей со всей России. На концертных площадках... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:30

2023-06-19T12:30

2023-06-19T12:30

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Тульской области на этих выходных прошел фестиваль независимой музыки "Дикая мята". Событие собрало 20 тысяч гостей со всей России. На концертных площадках выступили как популярные, так и начинающие артисты. О том, как это было – в материале РИА Новости.

тульская область

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

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