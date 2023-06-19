СМИ: Киев выполнил всего два условия для начала переговоров о приеме в ЕС
Reuters: Киев выполнил всего два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
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"Два высокопоставленных чиновника ЕС, проинформированные об отчете, который не был обнародован, заявили, что Украина к настоящему времени выполнила два критерия", — говорится в публикации.
Один из собеседников издания уточнил, что выполненные Киевом условия связаны с юридической реформой и законом о СМИ. По его словам, ЕС предоставит отчет по заявке Украины на членство в объединении на этой неделе.
"Есть прогресс. Отчет будет умеренно положительным. Речь идет не о приукрашивании реальности, а о признании прогресса. Например, были известные антикоррупционные дела", — заявил источник агентства.
По данным Reuters, отчет направят постпредам стран ЕС в среду, после его получат на встрече министров по европейским делам в Стокгольме в четверг.
При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что Киев выполнил все семь требований Еврокомиссии для страны — кандидата в Евросоюз.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для начала дальнейших переговоров Киеву необходимо выполнить семь требований. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата — лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.