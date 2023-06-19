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СМИ: Киев выполнил всего два условия для начала переговоров о приеме в ЕС - РИА Новости, 19.06.2023
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21:30 19.06.2023 (обновлено: 22:05 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/evrosoyuz-1879246476.html
СМИ: Киев выполнил всего два условия для начала переговоров о приеме в ЕС
СМИ: Киев выполнил всего два условия для начала переговоров о приеме в ЕС - РИА Новости, 19.06.2023
СМИ: Киев выполнил всего два условия для начала переговоров о приеме в ЕС
Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T21:30
2023-06-19T22:05
в мире
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молдавия
киев
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майя санду
евросоюз
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.&quot;Два высокопоставленных чиновника ЕС, проинформированные об отчете, который не был обнародован, заявили, что Украина к настоящему времени выполнила два критерия&quot;, — говорится в публикации.Один из собеседников издания уточнил, что выполненные Киевом условия связаны с юридической реформой и законом о СМИ. По его словам, ЕС предоставит отчет по заявке Украины на членство в объединении на этой неделе."Есть прогресс. Отчет будет умеренно положительным. Речь идет не о приукрашивании реальности, а о признании прогресса. Например, были известные антикоррупционные дела", — заявил источник агентства.По данным Reuters, отчет направят постпредам стран ЕС в среду, после его получат на встрече министров по европейским делам в Стокгольме в четверг. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что Киев выполнил все семь требований Еврокомиссии для страны — кандидата в Евросоюз.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для начала дальнейших переговоров Киеву необходимо выполнить семь требований. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.Получение статуса кандидата — лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230611/es-1877534834.html
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в мире, украина, молдавия, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, стокгольм (город)
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Майя Санду, Евросоюз, Еврокомиссия, Стокгольм (город)
СМИ: Киев выполнил всего два условия для начала переговоров о приеме в ЕС

Reuters: Киев выполнил всего два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«

"Два высокопоставленных чиновника ЕС, проинформированные об отчете, который не был обнародован, заявили, что Украина к настоящему времени выполнила два критерия", — говорится в публикации.

Один из собеседников издания уточнил, что выполненные Киевом условия связаны с юридической реформой и законом о СМИ. По его словам, ЕС предоставит отчет по заявке Украины на членство в объединении на этой неделе.
"Есть прогресс. Отчет будет умеренно положительным. Речь идет не о приукрашивании реальности, а о признании прогресса. Например, были известные антикоррупционные дела", — заявил источник агентства.
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По данным Reuters, отчет направят постпредам стран ЕС в среду, после его получат на встрече министров по европейским делам в Стокгольме в четверг.
При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что Киев выполнил все семь требований Еврокомиссии для страны — кандидата в Евросоюз.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для начала дальнейших переговоров Киеву необходимо выполнить семь требований. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата — лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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