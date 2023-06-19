https://ria.ru/20230619/erzurum-1879183879.html
В турецком Эрзуруме произошло землетрясение магнитудой 4,3
В турецком Эрзуруме произошло землетрясение магнитудой 4,3 - РИА Новости, 19.06.2023
В турецком Эрзуруме произошло землетрясение магнитудой 4,3
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Эрзурум, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:52
2023-06-19T15:52
2023-06-19T15:52
в мире
эрзурум
турция
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АНКАРА, 19 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Эрзурум, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 14.43 по местному времени (совпадает с мск) в районе Ашкале. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,52 километра.
https://ria.ru/20230617/zemletryasenie-1878889164.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эрзурум, турция
В турецком Эрзуруме произошло землетрясение магнитудой 4,3
В турецкой провинции Эрзурум произошло землетрясение магнитудой 4,3