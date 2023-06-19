https://ria.ru/20230619/erzurum-1879183879.html

В турецком Эрзуруме произошло землетрясение магнитудой 4,3

В турецком Эрзуруме произошло землетрясение магнитудой 4,3 - РИА Новости, 19.06.2023

В турецком Эрзуруме произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Эрзурум, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:52

2023-06-19T15:52

2023-06-19T15:52

в мире

эрзурум

турция

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АНКАРА, 19 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Эрзурум, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 14.43 по местному времени (совпадает с мск) в районе Ашкале. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,52 километра.

https://ria.ru/20230617/zemletryasenie-1878889164.html

эрзурум

турция

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Влада Копылова

в мире, эрзурум, турция