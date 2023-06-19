https://ria.ru/20230619/emias-1879189429.html
В ЕМИАС Москвы сделали более 2,5 миллиарда записей с момента ее запуска
В ЕМИАС Москвы сделали более 2,5 миллиарда записей с момента ее запуска - РИА Новости, 19.06.2023
В ЕМИАС Москвы сделали более 2,5 миллиарда записей с момента ее запуска
Более 2,5 миллиардов записей сделано в сервисе единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) с момента ее запуска, сообщил заместитель... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:07
2023-06-19T16:07
2023-06-19T16:07
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 2,5 миллиардов записей сделано в сервисе единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) с момента ее запуска, сообщил заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Илья Тыров. "В ядре ЕМИАС у нас электронная медицинская карта, на текущий момент в ней собрано более 2,5 миллиардов цифровых записей", - сказал Тыров во время выступления на международной конференции "Smart-клиника: путь к цифровой трансформации". Тыров уточнил, что среди таких записей есть личный и семейный анамнез, протоколы осмотра врачей, результаты анализов, диспансеризации, сведения о вакцинациях, а также листки нетрудоспособности, протоколы врачебных консилиумов, выписанные действующие рецепты и много другое. Проект ЕМИАС был запущен в 2011 году столичным департаментом информационных технологий и департаментом здравоохранения.
https://ria.ru/20230524/zdravsiti-1873963925.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, здоровье - общество
Москва, Здоровье - Общество
В ЕМИАС Москвы сделали более 2,5 миллиарда записей с момента ее запуска
Замглавы депздрава Москвы Тыров: в ЕМИАС сделали более 2,5 миллиарда записей с ее запуска
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 2,5 миллиардов записей сделано в сервисе единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) с момента ее запуска, сообщил заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Илья Тыров.
"В ядре ЕМИАС у нас электронная медицинская карта, на текущий момент в ней собрано более 2,5 миллиардов цифровых записей", - сказал Тыров во время выступления на международной конференции "Smart-клиника: путь к цифровой трансформации".
Тыров уточнил, что среди таких записей есть личный и семейный анамнез, протоколы осмотра врачей, результаты анализов, диспансеризации, сведения о вакцинациях, а также листки нетрудоспособности, протоколы врачебных консилиумов, выписанные действующие рецепты и много другое.
Проект ЕМИАС был запущен в 2011 году столичным департаментом информационных технологий и департаментом здравоохранения.
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