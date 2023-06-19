https://ria.ru/20230619/emias-1879189429.html

В ЕМИАС Москвы сделали более 2,5 миллиарда записей с момента ее запуска

В ЕМИАС Москвы сделали более 2,5 миллиарда записей с момента ее запуска - РИА Новости, 19.06.2023

В ЕМИАС Москвы сделали более 2,5 миллиарда записей с момента ее запуска

Более 2,5 миллиардов записей сделано в сервисе единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) с момента ее запуска, сообщил заместитель... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:07

2023-06-19T16:07

2023-06-19T16:07

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 2,5 миллиардов записей сделано в сервисе единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) с момента ее запуска, сообщил заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Илья Тыров. "В ядре ЕМИАС у нас электронная медицинская карта, на текущий момент в ней собрано более 2,5 миллиардов цифровых записей", - сказал Тыров во время выступления на международной конференции "Smart-клиника: путь к цифровой трансформации". Тыров уточнил, что среди таких записей есть личный и семейный анамнез, протоколы осмотра врачей, результаты анализов, диспансеризации, сведения о вакцинациях, а также листки нетрудоспособности, протоколы врачебных консилиумов, выписанные действующие рецепты и много другое. Проект ЕМИАС был запущен в 2011 году столичным департаментом информационных технологий и департаментом здравоохранения.

https://ria.ru/20230524/zdravsiti-1873963925.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, здоровье - общество